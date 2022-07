Tukholman pörssi on hävinnyt alkuvuonna Helsingille – mitkä osakkeet nousevat esiin?

Tukholman pörssin nousijat, suositelluimmat ja ostetuimmat osakkeet.

Tukholman pörssi on kehittynyt alkuvuoden aikana Helsinkiä heikommin. Tukholman pörssi on tullut alas noin 27 prosenttia, kun Helsingissä on selvitty reilun viidenneksen kurssilaskulla.

Laskumarkkinassa yksi sijoittajan yleisistä virheistä on pysähtyä ja lakata etsimästä soveltuvia sijoituskohteita. Millaiset yhtiöt ovat pärjänneet Tukholmassa ja mitä osakkeita ruotsalaisten pankkien asiakkaat ovat ostaneet ja myyneet?

Tukholman pörssin kovimmat nousijat ja pahimmat laskijat

Tukholmassa pörssin nousijoiden ja laskijoiden joukkoon yltävät yritykset, jotka ovat hyötyneet tai kärsineet alkuvuoden geopoliittisista ja makrotalouden muutoksista.

Asevalmistajat ovat pärjänneet erityisen hyvin alkuvuoden aikana ympäri maailman ja terveydenhuollon yritykset ovat tuoneet suojaa salkkuun.

Tukholmassa erityisesti kiinteistöyhtiöt ovat saaneet siipeensä korkohuolien vuoksi. Ruotsin kiinteistökuplasta on ainakin ensimmäiset ilmat pihisseet pois.

Tukholman pörssin suurista yhtiöistä eniten ovat nousseet:

Yhtiö Toimiala Kehitys vuoden alusta SAAB Puolustus +70 % Swedish Match Nikotiinituotteet +45 % OX2 Uusiutuva energia +31 % Astra Zeneca Lääkevalmistaja +30 % Swedish Orphan Biovitrum Lääkevalmistaja +21 %

Tukholman pörssin kurssiraketteja ovat olleet Ukrainan sodasta kimmokkeen saanut SAAB ja Philip Morrisin ostotarjouksen siivittämä Swedish Match. OX2 on Suomen suurin tuulivoiman kehittäjä ja on rakentanut 20 prosenttia Suomen tuulivoimasta. Helsingin pörssistä OX2:ta lähimpänä voisi olla Dovre, joka on laskenut vuoden alusta 17 prosenttia.

Tukholmassa ovat pärjänneet hyvin myös lääkevalmistajat Astra Zeneca ja Swedish Orphan Biovitrium, joka kehittää hoitoja harvinaisiin sairauksiin. Yhtiön myynti kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 26 prosenttia.

Lista laskijoista ei tuo suuria yllätyksiä. Tukholman pörssin suurista yhtiöistä eniten ovat laskeneet:

Yhtiö Toimiala Kehitys vuoden alusta Atlas Copco Kaivoslaitteet -33 % Skanska Rakennusyhtiö -33 % Fabege Kiinteistöt -34 % Electrolux Kodinkoneet -34 % Sagax Kiinteistöt -35 %

Mitä osakkeita suositellaan?

Swedbankin suositelluimpien osakkeiden listalta löytyvät esimerkiksi Viaplay Group, MTG, Dometic, Intrum ja verkkokauppayhtiö BHG Group, jonka osakekurssi on laskenut vuoden alusta 65 prosenttia. Peliyhtiö MTG on laskenut vuoden alusta noin 10 % ja vapaa-ajan ajoneuvoihin laitteita valmistava Dometic miltei 50 %. Suoratoistopalveluja tarjoavan Viaplayn kurssi on puolittunut vuoden alusta.

Verkkojulkaisu Placeran asiantuntijat listasivat heinäkuun alussa seitsemäntoista ostopaperia. Tälle listalle ruotsalaisista osakkeista ylsivät Garo, Munters, Sandvik, Byggmax ja Essity. Suomalaisista osakkeista listalle ylsi ainoastaan Tokmanni.

Mitkä ovat Tukholman ostetuimmat ja myydyimmät osakkeet?

Viime viikolla Swedbankin asiakkaiden keskuudessa ostetuimpia osakkeita olivat Swedbank, G5 Entertainment, Volvo Car, Sandvik ja Atlas Copco, joista kaksi viimeisintä ovat laskeneet vuoden alusta yhtä voimakkaasti. Volvo on sinnitellyt laskien vuoden alusta vain 10 %.

Voittoja kotiutettiin Swedish Orphan Biovitrumista, Astra Zenecasta ja Swedish Matchista, jotka kaikki olivat Swedbankin asiakkaiden viiden nettomyydyimmän osakkeen joukossa. Kaksi muuta olivat kiinteistöyhtiöt Akelius Residential Property ja Corem Property Group.

Nordnetin asiakkaat tankkasivat kesäkuussa puolestaan voimakkaasti laskeneita kiinteistöyhtiöitä SBB:tä ja Castellumia, jolla on takanaan 24 vuoden katkeamaton sarja osinkojen korotuksia.

Ostetuimpien osakkeiden listalle ylsivät myös sijoitusyhtiö Investor, kaivoslaiteyhtiö Atlas Copco ja lämmityslaitevalmistaja Nibe.

Investorin kautta voi sijoittaa useisiin ruotsalaisiin teollisuusyhtiöihin, joissa sillä on merkittäviä omistusosuuksia. Investor on kuitenkin yksi Swedbankin vähiten suositelluimmista osakkeista.

Myydyimpien osakkeiden listan kärkipäähän ylsivät Volvo Cars, Embracer, Saab, Tethys Oil ja Scandic Hotels. Swedbankin seurannassa Scandicin suositus kehittyi kesäkuussa näistä yhtiöistä parhaiten.