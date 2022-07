Ekonomisti: Vastuu Uniper-sotkusta on ”vedonlyöjällä”

Uniperin ongelmat ovat Fortumin omistajien vastuulla, eivät Saksan valtion.

Fortumin tytäryhtiö Uniper tekee kaasunvälityksessä tappiota kymmeniä miljoonia euroja päivittäin, kun venäläinen kaasuyhtiö Gazprom ei toimita sille sovittua määrää maakaasua. Uniper on joutunut perumaan tulosohjeistuksensa tältä vuodelta. Se on saanut vain noin 40 prosenttia sopimuksen mukaisista kaasumääristä Venäjältä kesäkuun puolivälistä lähtien.

Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia ja Suomen valtio omistaa puolestaan Fortumista enemmistön, 51 prosenttia.

Ukrainan sota ajoi Uniperin vaikeuksiin, kun yhtiön kaasutoimitukset Venäjältä ovat laskeneet. EU-maiden asettamien Venäjän vastaisten energian tuontirajoitusten vastavetona Venäjä asetti EU:lle kaasun vientirajoitukset.

Uniper joutuu nyt myymään kaasua ostohintaa halvemmalla, koska yhtiö on tehnyt pitkäaikaisia toimitussopimuksia. Se joutuu myös hankkimaan kaasua kalliimmalla muualta, mutta ei voi siirtää lisäkulujaan hintoihin.

Fortum on jo alkuvuonna myöntänyt Uniperille kahdeksan miljardin euron rahoituspaketin, jonka takaisinmaksu on epävarmaa. Uniperin johdon mukaan tästä rahoituksesta iso osa on jo käytetty.

Fortum kertoo torstaina julkistamassaan tiedotteessa, että se jatkaa ”rakentavassa hengessä” keskusteluja Saksan hallituksen kanssa löytääkseen ratkaisun, jolla Uniperin taloudellinen vakavaraisuus ja liiketoiminnan riskien hallinta voidaan varmistaa ja näin turvata energian toimitusvarmuus Saksassa. Mitään päätöksiä ei ole tehty.

Pohjimmiltaan Uniperin ongelmat ovat seurausta Saksan energiapolitiikastapolitiikasta, koska Saksa on ajanut alas ydinvoimatuotantonsa. Siten maasta on tullut aiempaakin riippuvaisempi venäläisestä kaasusta.

Saksan on siksi kannettava vastuunsa Uniperin ongelmista, vaatii Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan.

”Nyt Saksa yrittää siirtää epäonnistumisen ja Venäjän-riskien toteutumisen hintaa myös Suomen maksettavaksi. Suomen on lähdettävä siitä, ettei maksettavaa tule enempää kuin on aivan välttämätöntä. Toistaiseksi sotkusta on aika vähän osoitettavissa saksalaisen veronmaksajan piikkiin”, Helsingin Sanomat kirjoittaa.

Taloustieteilijä ja MustRead-palvelun mediayrittäjä Heikki Pursiainen kommentoi Uniperin tilannetta Twitterissä. Hän ihmettelee Uniperin vaikeuksien vastuun siirtelyä.

Pursiaisen mukaan Fortumin omistajat löivät kenenkään pakottamatta vetoa Saksan energiapolitiikan puolesta ostamalla Uniperin ja jatkamalla sen liiketoimintaa.

”Kun tietoisesti otettu riski toteutuu, vastuu on vedonlyöjällä”, Pursiainen lataa.

Pursiaisen mielestä saksalaiset veronmaksajat eivät ole pakottaneet Fortumia lyömään vetoa huonon politiikan puolesta, vaikka saksalaisten energiapolitiikka olisikin ollut kehnoa. Hänen mielestään Fortumin johdon tehtävä on ollut ottaa riskejä omistajien puolesta.

Vastuu tehdyistä virheistä on omistajalla, Pursiainen toteaa.

”Tietenkin johdolla on vastuunsa, mutta viime kädessä vastuu on omistajilla, jotka ovat voittojen toivossa osallistuneet vedonlyöntiin panemalla rahansa Fortumiin.”

Pursiainen muistuttaa, että sijoittamisen ajatus on ottaa riskejä voiton toivossa.

”Jos onnistuu, saa tuottoa, jos epäonnistuu, tulee tappiota.”

Pursiaisen näkemyksen mukaan ongelma Uniperin tapauksessa on siinä, että osa vedonlyöjistä ei ole lyönyt vetoa omilla rahoillaan.

”Poliitikot ovat lyöneet vetoa veronmaksajien rahoilla Saksan huonon politiikan puolesta päättämällä, että valtio omistaa Fortumia. Suomen poliittiset päätöksentekijät olisivat siis voineet estää veronmaksajien tappiot yksinkertaisesti olemalla omistamatta Fortumia ja lyömättä jättivetoa alhaisten kaasuhintojen puolesta. He – eivät saksalaiset – ovat siksi vastuussa siitä, että näin suuri lasku lankeaa suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi.”