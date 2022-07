Verkkokauppa.comin tulos painui pakkaselle – laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2022

Kuluttajien heikko luottamus talouteen ja korkea inflaatio heikentävät toisen vuosipuoliskon näkymiä.

Verkkokauppa.com julkisti torstaiaamuna toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto laski 3,7 prosenttia 125,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 130,5 miljoonasta eurosta.

Yhtiön toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo, että pehmeä markkina vaikutti erityisesti kuluttajamyyntiin ja kuluttajaelektroniikan tuotteisiin. B2B-myynti jatkoi vakaana ja kasvoi 12,6 prosenttia.

Kehittyvissä kategorioissa, kuten lelut, laukut sekä lastentarvikkeet, Verkkokauppa.com pystyi hyödyntämään kaupan siirtymistä verkkoon ja myynti kasvoi viisi prosenttia. Ydinkategorioiden, kuten kodinkoneiden kysyntä laski seitsemän prosenttia. Vienti-liiketoiminnan myynti laski 8,7 prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoitto painui pakkaselle -0,2 miljoonaa euroon, kun vertailukaudella se oli plussalla 5,1 miljoonaa euroa. Kauden tulos oli -1,1 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 3,8 miljoonaa euroa.

Verkkokauppa.comin toimintaympäristö on jatkunut haastavana. Yhtiön mukaan kuluttajien luottamus on kaikkien aikojen matalimmalla tasolla ja inflaatio kasvaa. Tämä on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa ja hiljentänyt harkinnanvaraista kysyntää.

Tämän toimintaympäristön, kysynnän ja kustannusten kehityksen valossa yhtiö arvioi sen liikevaihdon ja liikevoiton jäävän aiemmasta arviosta.

Uuden ohjeistuksen mukaan Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 530–570 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 8–14 miljoonan euron välillä vuonna 2022. Vuonna 2021 liikevaihto oli 575 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 20,4 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus sisältää e-ville.com -yrityskaupan, jonka vaikutus Verkkokauppa.comin vuoden 2022 liikevaihtoon arvioidaan olevan noin 5-8 miljoonaa euroa. E-ville.com integroitiin Verkkokauppa.comin lukuihin vuoden toisen neljänneksen alusta alkaen.

Aikaisemmassa maaliskuun lopulla annetussa ohjeistuksessa Verkkokauppa.com oli odottanut 530-590 miljoonan euron liikevaihtoa ja 12-19 miljoonan euron vertailukelpoista liiketulosta.

Verkkokauppa.comin toista neljännestä väritti haastava markkinaympäristö. Voimistuneet inflaatiopaineet laskivat kuluttajien luottamuksen kaikkien aikojen matalimmalle tasolle. Lisäksi kevään viivästyminen lykkäsi kesäsesongin alkua.

Porkan mukaan kustannustaso on noussut polttoaineen ja energian hintojen nousun myötä, ja logistiikan kustannukset ovat nousseet merkittävästi viime vuodesta.

”Verkkokauppa.com on ryhtynyt toimenpiteisiin kannattavuuden turvaamiseksi, kuten hintojen optimointi, toimittajaneuvottelut ja toimituspalvelujen sopeuttaminen. Yhtiö on toteuttanut kevään aikana kustannussäästötoimenpiteitä kaikkialla toiminnassaan. Samalla olemme jatkaneet investointeja strategisiin hankkeisiin tukeaksemme kasvua markkinoiden piristyessä”, Porkka kertoo.

Verkkokauppa.com sai kaksi kasvuun liittyvää strategista hanketta päätökseen toisella neljänneksellä.

”Sisälogistiikassa varastoautomaatioinvestoinnin ensimmäinen vaihe, Autostore Jätkäsaaressa valmistui ja on toiminnassa täydellä teholla. Arvioimme investoinnin laskevan kustannuksia jopa 1 miljoonaa euroa vuodessa. Toisessa vaiheessa syksyllä Autostoren jatkoksi asennetaan pakkausautomaatiojärjestelmä. Investoinnit parantavat merkittävästi asiakaskokemusta saatavuuden ja toimitusten nopeutumisten myötä. Ostamamme e-ville.comin integrointi osaksi Verkkokauppa.comia on edennyt suunnitellusti. Yhtiöiden hankintaprosessit on yhdistetty ja Kiinassa toimivan hankintaorganisaation määrittämiä omien tuotemerkkien tuotteita tullaan näkemään hyllyssä jo loppuvuoden sesongissa”, Porkka kertoo.