Clearwayn energiavarastointiprojektit

Wärtsilä toimittaa energian varastointijärjestelmiä lisääntyvässä määrin ympäri maailmaa.

Teknologiayhtiö Wärtsilä toimittaa 500 megawatin energian varastointijärjestelmät puhtaan energian alalla toimivalle Clearway Energy Groupille Yhdysvaltoihin. Sopimukset kattavat viisi laitosta Havaijilla ja Kaliforniassa ja kyseessä on yksi maailman suurimmista aurinkovoiman ja energian varastoinnin yhdistelmäprojekteista.

Projektien yhteenlaskettu 500 megawatin teho, tekee hankkeesta yhden maailman suurimmista aurinkovoiman ja energiavaraston yhteisprojekteista.

Energian varastointi ja aurinkovoima yhdistettynä parantavat sähköverkon luotettavuutta ja tasapainottavat järjestelmää, kun yhä suurempi osuus energiasta on uusiutuvaa. Wärtsilän energian varastointijärjestelmät ovat akkujärjestelmiä, jotka sijoitetaan aurinkoenergian yhteyteen.

Wärtsilän viestintäjohtaja Atte Palomäki kertoo Ylelle, että kyseessä on useammasta hankkeesta koostuva kokonaisuus.

Palomäen mukaan projekti on Wärtsilälle liiketaloudellisesti merkittävä, sillä kyseessä on satojen miljoonien eurojen arvoinen tilausten sarja.

Yhdysvalloilla on kunnianhimoinen tavoite olla maailman johtava puhtaan energian kehittäjä. Sen tavoitteena on pienentää nettokasvihuonepäästöjään yli 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Wärtsilän ja Clearwayn projektit todentavat aurinkovoiman ja energian varastoinnin tärkeän roolin puhtaan energian siirtymässä ja tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla runsaasti edullista puhdasta energiaa

”Yhdysvallat on suunnannäyttäjä globaalissa energiasiirtymässä ja tämänkaltaiset projektit osoittavat, että hiilineutraalius on mahdollista suuressa mittakaavassa missä päin maailmaa tahansa. Energian varastointi tuo joustavuutta ja on tärkeä komponentti sataprosenttisesti uusiutuvan energian tulevaisuudessa”, kertoo Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall.

Agnevallin mukaan näiden projektien myöntäminen Wärtsilälle osoittaa, että yhtiö on johtava globaali joustavien ratkaisujen toimittaja puhtaan energian siirtymässä.

”Keskitymme voimajärjestelmien optimointiin ja erilaisten energialähteiden integrointiin, mikä tarjoaa asiakkaillemme parhaan luotettavuuden yhdistettynä alhaisiin kokonaisenergiakustannuksiin. Olemme toimittaneet energian varastointijärjestelmiä lisääntyvässä määrin ympäri maailmaa auttaaksemme asiakkaitamme saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa.”

Projektit sisältävät yhden suurimmista aurinkovoima- ja energiavarastolaitoksista Kaliforniassa, 1,1 gigawattituntia energian varastointia. Daggett 3 ja Daggett 2 -projektit ovat San Bernardinossa, Kaliforniassa lähellä käytöstä poistettua hiili- ja maakaasuvoimalaa.

Vaihtovirtaan kytketyt energian varastointijärjestelmät toimittavat uusiutuvaa energiaa aina kun sähkönkulutus on huipussaan ja auttavat osavaltiota saavuttamaan tavoitteensa täysin hiilineutraalista sähköstä vuoteen 2045 mennessä.

Daggett 3 -projekti kirjattiin Wärtsilän tilauskantaan kolmannella ja Daggett 2 neljännellä neljänneksellä vuonna 2021. Molempien projektien rakennustyöt ovat alkaneet ja niiden on määrä valmistua vuonna 2023.

300 megawattitunnin energian varastointijärjestelmät toimitetaan Clearway Energy Groupin Mililani I Solar ja Waiawa Solar -laitoksille Oahun saarella Havaijilla. Energian varastoinnin avulla Clearway pystyy takaamaan luotettavan ja kestävän sähkönjakelun. Hanke myös tukee Havaijin tavoitetta tuottaa energiaa sataprosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2045 mennessä. Nämä kaksi projektia kirjattiin Wärtsilän tilauskantaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ja niiden odotetaan valmistuvan vuonna 2022. Nämä ovat Wärtsilän ensimmäiset suuren mittaluokan energianvarastointijärjestelmät Havaijilla.

Viides projekti on 588 megawattitunnin energian varastointijärjestelmä, joka yhdistetään käytössä olevaan 192 MWac Rosamond Central -aurinkovoimalaitokseen Kernin piirikunnassa Kaliforniassa. Energian varastointijärjestelmä lisää aurinkovoimalan tehokkuutta. Tilaus on kirjattu Wärtsilän tilauskantaan heinäkuussa 2022 ja rakennustöiden on määrä valmistua joulukuussa 2023.