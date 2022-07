Voimakkaasti sijoituksia keskittävä Catherine Woodin tähtirahasto on ollut melkoinen murheenkryyni vuonna 2022

Vain muutamiin osakkeisiin keskittyvä rahasto on rahastosijoittajan kannalta kaksiteräinen miekka.

Ark Investment Managementin sijoitusjohtaja, perustaja ja toimitusjohtaja Catherine Wood on kulttimaiseen asemaan Yhdysvalloissa noussut sijoitusammattilainen, joka oli vuoden 2020 paras osakepoimija. Oman kokoluokkansa aktiivisista yhdysvaltalaisista osakerahastoista parhaat kolme olivat Woodin luotsaaman Ark Investment Managementin rahastoja.

Cathie Wood perusti ARK Innovation ETF -rahaston vuonna 2014. Rahasto sijoittaa kovan kasvupotentiaalin disruptiivisiin yhtiöihin, joiden sijoitusyhtiö uskoo kaksinkertaistavan arvonsa viiden vuoden sisällä.

Vuosien 2014-2021 välillä rahasto on yltänyt lähes 40 prosentin vuosituottoon. Rahasto on ylittänyt yli kolminkertaisesti S&P 500 -indeksin vuosituoton tuona aikana.

Menestys ei ole kuitenkaan jatkunut tänä vuonna.

Päinvastoin vuosi on ollut Woodin tähtirahastolle raskas. Kun teknologiapainotteinen Nasdaq on romahtanut tänä vuonna 27 prosenttia, on ARK Innovation ETF sukeltanut lähes 54 prosenttia.

Miksi Woodin aiemmin menestynyt ETF-rahasto on kompastellut tänä vuonna niin pahasti?

Syynä ei ole ainoastaan indeksiosuusrahaston huono osakevalinta. Taustalla on myös toinen syy: ARK Innovation ETF -rahastosalkku on keskittynyt voimakkaasti vain muutamaan osakkeeseen.

Morningstar Directin mukaan ARK Innovationin 10 suurinta osaketta edustavat lähes 59 prosenttia salkusta. Tämä on enemmän kuin 93 prosenttia kaikista muista Morningstarin tietokannassa olevista aktiivisesti hallinnoiduista yhdysvaltalaisista perinteisistä osakerahastoista ja ETF-rahastoista. Woodin johtaman rahaston 10 suurimman osakkeen paino on yli kaksinkertainen S&P 500 -indeksiin verrattuna, jossa 10 suurinta osaketta edustavat vain alle 28 prosenttia indeksin kokonaismarkkinakapasiteetista.

MarketWatch-sivuston kolumnisti Mark Hulbert selvitti, onko ARK Innovationin voimakas keskittyminen vain suurimpiin osakkeisiin enemmän poikkeus kuin sääntö.

Hulbert analysoi Morningstarin tietokannassa olevien 10 prosentin aktiivisesti hallinnoitujen yhdysvaltalaisten osakerahastojen, joiden salkut ovat keskittyneimpiä, tuottoja 10 vuoden ajanjaksolla. Factsetin mukaan tämä kymmenesosa rahastoista teki tappiota keskimäärin 13,3 prosenttia kesäkuun 2. päivään mennessä, mikä on 1,4 prosenttiyksikköä huonompi tulos kuin S&P 500:n tappio.

Viimeisten 10 vuoden aikana tämä eniten keskittynyt 10 prosentin rahastojoukko on jäänyt S&P 500:sta jälkeen keskimäärin 2,0 prosenttiyksikköä vuositasolla S&P 500 -indeksistä.

Toisaalta suurempi osa tällaisista keskittyneistä rahastoista voitti markkinat pitkällä aikavälillä kuin vähemmän keskittyneet rahastot. Esimerkiksi viime vuosikymmenen aikana 27,6 prosenttia keskittyneimpään desiiliin kuuluvista rahastoista voitti S&P 500:n kokonaistuoton, kun taas keskittyneimpään desiiliin kuulumattomien rahastojen osuus oli 12 prosenttia.

Mitä tämä siis tarkoittaa?

Jos rahastosijoittaja valitsee sattumanvaraisesti rahaston keskittyneimpien rahastojen desiilistä, hänellä olisi noin yksi neljästä mahdollisuudesta voittaa markkinat. Jos sitä vastoin hän valitsee rahaston satunnaisesti rahastoista, jotka eivät kuulu tähän keskittyneimpään desiiliin, hänellä on yksi mahdollisuus kahdeksasta voittaa markkinat.

Hulbert kertoo kuitenkin huonona uutisena sen, että keskittyneimpään desiiliin kuuluvilla rahastoilla on myös suurempi mahdollisuus jäädä merkittävästi jälkeen markkinoista.

Keskittyneempien rahastojen tuottojen vaihteluväli on nimittäin reilusti suurempi kuin vähemmän keskittyneiden.

Keskittyneimmän desiilin rahastojen osalta tämä vaihteluväli ulottuu 22,6 prosentin vuositason positiivisesta vuosituotosta 19,9 prosentin tappioon, mikä on 42,5 prosenttiyksikön ero. Vähiten keskittyneimmän desiilin rahastojen osalta vaihteluväli on 13,7 prosentin tuoton ja 6,8 prosentin tuoton välissä eli 6,9 prosenttiyksikön ero.

Tulokset ovat siis aika järkeenkäyviä. Keskittyneemmillä rahastoilla on suurempi mahdollisuus ylituottoon, mutta myös suurempi riski tappioihin kuin vähemmän keskittyneillä rahastoilla.