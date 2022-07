Yrittäjän kuristaminen vaimentaa hätähuudon

Hallituksen esitys kauhistuttaa tuhansia pienyrittäjiä.

Yhtälailla päätyökseen kuin sivutoimisetkin yrittäjät ovat uuden edessä. Freelancerit ovat varmoja, että toiminnan lopettaminen on edessä. Miksi näin?

Hallituksen esitys HE 102/2022 vp on kaikkien korulauseiden alta riisuttuna yksinkertaisesti se, että yrittäjien YEL-maksut tullaan porrastetusti nostamaan moninkertaisiksi nykyisestä.

Hallitus on päättänyt tehdä sopimuksen pienyrittäjien ja yhteiskunnan välillä uusiksi. Kyseessä on hallintokulttuuriimme periytyneen ajattelun mukaisesti rooseveltilainen oivallus siitä, että yksittäinen ihminen ei ole kykenevä huolehtimaan talousasioista. Siksi on olemassa yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat viisaampia ja huolehtivat paremmin lisäarvon tuotosta. Tämän siis tulee hallintomme suuren viisauden saattelemana turvaamaan noin 100 000 pienyrittäjän eläkkeen.

Nämä satatuhatta tulevaa eläkkeensaajaa kerryttäessään omaa eläkettään tuovat eläkeyhtiön kuihtuviin varallisuusarvoihin tarvittavan piristysruiskeen ja mikä tärkeintä – raha ei mene hukkaan esim. yrittäjän ja hänen läheistensä elämänlaadun hetkelliseen ja väliaikaiseen kohottamiseen.

Tottakai on selvää, että Roosevelt, siis Franklin Delano, toteutti hallinnossa oikeasti hyviäkin uudistuksia, vaikka taustalla tuo ajatus ihmisen kelvottomuudesta huolehtimaan omia rahojaan olikin. Epäilen kovasti, että hänen tarinansa olisi kovasti toisenlainen, jos hän olisi korottanut yrittäjien pakkoeläkkeitä moninkertaisiksi. Puhumattakaan muusta miten hallintomme on auttanut pienyrittäjiä varsinkin viimevuosina.

Hallituksen esityksestä on selkeästi luettavissa huippupoliitikkojemme ja virkamiestemme vieraantuminen ihmisten arjesta. Vieraantuminen on niin suurta, että se on jo vaaraksi yhteiskunnallemme.

Voin tietenkin olla väärässä. Voihan se olla niinkin, että yhteiskunnallemme on vaaraksi se, että meillä on liikaa pienyrittäjiä ja liian vähän sujuvasti hallinnon kanssa vuoropuhelussa olevia suuryrityksiä. Kysehän on vain näkökulmasta.

Epäilemättä Franklin Delano Roosevelt, USA:n presidenteistä yksi arvostetuimmista sai näkemyksillään pelastettua nälkään ja ilmastonmuutokseen kuihtuvan Amerikan kansan. Amerikan muutos työtätekeväksi, ahkeraksi, yhteen hiileen puhaltavaksi suureksi valtioksi, jonka päämäärällinen perusta on jokaisen yksilön oikeus tavoitella onnea. Hän tiesi mitä on kohtuus.