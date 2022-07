Yrittäjien Pentikäinen varoittaa: Hallituksen suunnitelmat eivät lisää yrittäjien luottamusta YEL-järjestelmään

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Markus Sommers.

Hallitus esittää muutoksia yrittäjien eläketurvaan. Moni yrittäjä on suunnitelmista ihmeissään.

Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa, tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa sekä puuttua alivakuuttamiseen. Tavoitteena on, että yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa.

Yrittäjien työtulon arviointiin on nykyään muodostunut käytäntöjä, joiden mukaan yrittäjän työtuloa ei ole arvoitu työpanoksen mukaisesti ja yrittäjän työtulo on vahvistettu ainoastaan yrittäjän ilmoituksen mukaisesti. Tämä on johtanut ilmiöön, jossa työtulon taso ei aina vastaa voimassa olevan lain edellyttämällä tavalla yrittäjän työpanoksen arvoa.

Hallituksen esittämillä muutoksilla yrittäjien työtulot vahvistettaisiin tasolle, jolla varmistettaisiin yrittäjälle työuran aikaiseen tulotasoon nähden riittävän työeläketurvan karttuminen ja kohtuullinen eläkeaikainen toimeentulo.

Muutoksella pyritään myös yrittäjän työuran aikaisen sosiaaliturvan taso, koska monien etuuksien taso määrittyy yrittäjän työtulon perusteella.

Yrittäjän eläkelaissa säädettäisiin työtulon säännöllisestä seurannasta ja työtulon tarkistamisesta. Työtulon määritelmää ei muutettaisi, mutta sen perusteena olevia tietoja koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin.

Hallituksen kaavailut eläketurvan muutoksesta ovat aiheuttaneet hämmennystä. Lisäksi saattaa olla riskinä, että eläkemaksujen korotukset voivat osalle yrittäjistä todella rajuja.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa Twitterissä, etteivät hallituksen kaavailemat muutokset lisää yrittäjien luottamusta YEL-järjestelmään.

Yrittäjäkenttää puhuttaa nyt #YEL-uudistus, josta muutama huomio: Yrittäjien luottamus yrittäjien omaan eläkejärjestelmään on heikkoa, eikä eduskunnan käsittelyssä oleva uudistus sitä lisää, päinvastoin. 1/5 #yrittäjät — Mikael Pentikäinen (@jmpentikainen) July 28, 2022

”Yrittäjien luottamus yrittäjien omaan eläkejärjestelmään on heikkoa, eikä eduskunnan käsittelyssä oleva uudistus sitä lisää, päinvastoin”, Pentikäinen kirjoittaa.

Pentikäisen mukaan moni yrittäjä pelkää, että YEL-maksua ohjaava työtulo määrätään laskurilla ja palkansaajan mediaanipalkalla ilman, että yrittäjää kuullaan ja sillä on yhteyttä yrittäjän arkeen.

”Moni pelkää, että YEL-maksut menevät Kankkulan kaivoon eikä niitä saa koskaan takaisin”, Pentikäinen toteaa.

Lisäksi yritykset epäilevät maksujen pakkokorotusta tilanteessa, jossa suhdanteet heikkenevät eikä korotukseen ole yrittäjällä varaa, Pentikäinen toteaa. Sellaisessa tilanteessa voi lopettaa koko yrityksen.

”On aiheellista pelätä, että uudistus vähentää halua yrittää. Se ei ole Suomelle hyväksi”, Pentikäinen päättelee.

Pentikäisen mielestä tulisi luoda malli, jossa pakollisen vakuuttamisen alarajan yläpuolella yrittäjällä on täysi vapaus valita eläke- ja vakuutusturvansa taso ja hoitamismalli. Hänen mielestään pitäisi voida luottaa yrittäjän harkintaan eikä holhota liikaa.

”On tärkeää ymmärtää, että moni yrittäjä hoitaa eläke- ja vakuutusturvaansa muuten, esimerkiksi vakuutuksin ja sijoituksin. Yrittäjien on taas hyvä muistaa, että YEL ei ole vain eläkejärjestelmä, vaan se turvaa myös yrittäjän työaikaista sosiaaliturvaa.”