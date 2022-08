Afrikka digitalisoituu – kutsuhuuto sijoittajalle

Kannattavuutta ja vaikuttavuutta etsivän sijoittajan kannattaa nyt ottaa Afrikka tarkkailuun.

Vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana sijoitukset Afrikan digitaalisiin ratkaisuihin ja teknologia-alan startup-yrityksiin kasvoivat 125 prosenttia edellisestä vuodesta samalla kun muualla maailmassa laskua raportoitiin useita kymmeniä prosentteja.

Lähes kolme neljäsosaa suomalaisista oli kytketty laajakaistayhteyteen keväällä 2022, ja 93 prosenttia aikuisväestöstä käyttää internetiä, suurin osa useasti päivässä. Afrikassa luvut ovat kuin peilikuva Suomesta, sillä vain alle kolmasosalla maanosan asukkaista on käytössä laajakaista.

Kun listataan koko maailmasta 25 maata, joissa väestöllä on heikoin pääsy internetiin, 21 niistä sijaitsee Afrikassa. Sijoittajalle tämä on kutsuhuuto.

Sadan miljardin dollarin urakka

Kunnollisten, eurooppalaista tasoa vastaavien internetyhteyksien saaminen koko Afrikan mantereelle on laskettu vaativan sadan miljardin dollarin edestä investointeja. Summasta 80 prosenttia tarvitaan infrastruktuurin rakentamiseen ja laajakaistaverkkojen perustamiseen ja kehittämiseen. Tekemistä siis riittää, ja paljon on jo tehtykin. Lähes 500 miljoonaa afrikkalaista on jo kelvollisten verkkoyhteyksien päässä ja luku kasvaa 300 miljoonalla vuoteen 2025 mennessä.

Suomalainen vaikuttavuussijoittaja ja kehitysrahoittaja Finnfund on valinnut digitaalisen infrastruktuurin yhdeksi sijoitustensa pääkohteista. Finnfundin sijoitukset digitaalisiin ratkaisuihin ja infrastruktuuriin olivat vuoden 2021 lopussa kaikkiaan 61 miljoonaa euroa, josta valtaosa Afrikassa.

Yksi kiinnostavimmista sijoituksista on useissa Afrikan maissa toimiva BCS, joka rakentaa Finnfundin 12 miljoonan dollarin lainan turvin omaa kaapeli-infrastruktuuria korvaamaan kalliita satelliittiyhteyksiä.

Sijoitukset parantavat tasa-arvoa, tuottavuutta ja BKT:tä

Vaikuttavuussijoittajalle toimiala on äärimmäisen kiinnostava. Sijoitetulla rahalla saadaan aikaan parempia yhteyksiä, jotka edistävät tasa-arvoa ja luovat paremman elämän mahdollisuuksia myös kaikkein köyhimmille.

Uudenlaiset digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet avautuvat afrikkalaisille yrittäjille, ja esimerkiksi viljelijän banaanisato tai kalasaalis löytää nyt tiensä ostajalle verkkoalustan kautta. Kaukaisen kylän asukkaalle avautuvat ensi kertaa pankkipalvelut kännykän avulla, ja afrikkalainen opiskelija saa toimivat verkkoyhteydet maailmaan. Lääkäripalvelut ovat enää näppäyksen päässä, vaikka etäisyydet ovat pitkät. Vaikutukset ovat huimat ja tuntuvat.

Internet-yhteyden vaikutus bruttokansantuotteeseen on merkittävä: on laskettu, että 10 prosentin kasvu internetin käyttömahdollisuuksissa kasvattaa bruttokansantuotetta jopa 2,5 prosentilla.

Vaihtoehtoja sijoittajallekin on: voit keskittyä kuitu- ja laajakaistayhteyksiin, datakeskuksiin tai mobiiliverkkoihin. Kaikille näille on tarvetta. Verkkoyhteydet mahdollistavat kasvun myös digitaaliselle liiketoiminnalle, mikä lisää valikoimaa sijoittajalle.

Finnfund sijoittaa kannattaviin yrityksiin, joiden vaikuttavuuden arvioimme korkeaksi. Keskitymme ennen kaikkea laajakaistayhteyksien rakentamiseen maaseudulle, tiedonvälityksen ja digitaalisten ratkaisujen saavutettavuuteen sekä tuotteiden ja palveluiden helpompaan saatavuuteen.

Aiemmin mainittuun sadan miljardin dollarin sijoituspottiin on vielä paljon matkaa, mutta on selvää, että Afrikka on nyt sijoittajien tähtäimessä: vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana sijoitukset Afrikan digitaalisiin ratkaisuihin ja teknologia-alan startup-yrityksiin kasvoivat 125 prosenttia edellisestä vuodesta samalla kun muualla maailmassa laskua raportoitiin useita kymmeniä prosentteja. Kannattavuutta ja vaikuttavuutta hakevan sijoittajan onkin syytä ottaa maanosa tarkasteluun.

Kuutti Kilpeläinen

Rahoituspäällikkö, Finnfund

Rahoituspäällikkö Kuutti Kilpeläinen työskentelee Finnfundin investointitiimissä ja etsii kehitysmaista sijoituskohteita, jotka rakentavat digitaalista infrastruktuuria ja kehittävät digitaalisia ratkaisuja. Kuutti on kenialais-suomalaisen tekoälyä hyödyntävän työmarkkinapalvelu Fuzun sekä intialaisen verkossa toimivan lainapalvelu Indifin hallitusten tarkkailijajäsen.