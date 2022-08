Alphabet on analyytikoiden suosikki lyhyen ajan vastatuulesta huolimatta

Maailmantalouden mollivoittoisuus on heijastunut Googlen emoyhtiön markkina-arvoon. Pitkän aikavälin kasvuajurit ovat silti yhä vahvat, uskoo selvä enemmistö analyytikoista.

Hakukonepalvelu Googlen emoyhtiö, teknojätti Alphabet on menettänyt markkina-arvoaan 15 prosenttia tänä vuonna pahenevien makrohaasteiden pelkojen vuoksi. Yhtiön talousjohtaja Ruth Porat kertoi jo ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että toisesta vuosineljänneksestä saattaa tulla haasteellinen. Google oli tuolloin jo keskeyttänyt mainosmyynnin Venäjällä.

Alphabetin kurssilasku on melko maltillinen verrattuna moniin muihin teknoyhtiöihin. Alphabetin liiketoiminta on hyvin hajautettu ja se on varsin defensiivinen suhteessa moniin riskeihin markkinoilla.

Yhtiö julkisti viime viikolla toisen vuosineljänneksen tuloksen, jossa osakekohtainen tulos laski 1,21 dollariin edellisvuoden 1,36 dollarista korkeampien kustannusten ja tiettyjen sijoitusten tappioiden vuoksi. Tulos jäi analyytikoiden odotuksista, sillä konsensusennuste osakekohtaiselle tulokselle oli 1,27 dollaria.

Kuitenkin teknojätin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 13 prosenttia edellisvuodesta 69,7 miljardiin dollariin. Yhtiön hakukone- ja pilvipalveluliiketoimintojen vahvuudet olivat kasvun syinä.

Liikevaihdon kasvu hidastui kuitenkin huomattavasti edellisvuoden neljänneksestä. Alphabet hyötyi edellisvuoden toisella neljänneksellä mainostulojen piikistä, joka johtui talouden avautumisesta uudelleen koronarajoitusten jälkeen. Kovien vertailulukujen lisäksi Alphabet on kohdannut tänä vuonna myös makrohaasteiden vaikutuksen mainostuloihinsa. Myös YouTuben tuloihin on kohdistunut paineita TikTokin kasvavan kilpailun vuoksi.

Monista vastatuulista huolimatta Alphabetin hakukoneliiketoiminta osoitti joustavuutta toisella neljänneksellä. Googlen haku- ja muut mainostulot kasvoivat 13,5 prosenttia 40,7 miljardiin dollariin, mikä johtui matkailun ja vähittäiskaupan kasvusta.

Vaikka Alphabetin johto varoitti sijoittajia talouden epävarmuudesta useaan otteeseen toisen neljänneksen tulospuhelun aikana, suurin osa analyytikoista suhtautui yhtiöön edelleen myönteisesti, kertoo analyytikkoja ja yrityksiä pisteyttävä TipRanks-sivusto. TipRanks-sivuston mukaan useat analyytikot ovat sitä mieltä, että yhtiö pärjäsi paremmin kuin tietyt muut mainonnasta riippuvaiset yritykset.

Suurin osa Alphabetia seuraavista analyytikoista on edelleen optimistisia yhtiön pitkän aikavälin potentiaalin suhteen. Teknojätillä on vahvat fundamentit ja riittävästi käteisvaroja tukeakseen suunnitelmiaan tarttua uusiin mahdollisuuksiin haku-, tekoäly- ja pilvipalveluissa sekä lisätä tuloja Other Bets -yksikössään.

Morgan Stanleyn analyytikko Brian Nowak nosti Alphabetin vuoden 2022 tulosennustetta lähes neljä prosenttia ja ensi vuoden kolme prosenttia, koska hänen mielestään toisen kvartaalin tulokset olivat vahvoja, erityisesti hakukoneliiketoiminnassa.

Nowakin mielestä Google Searchin suorituskyky kuvastaa joustavuutta, ja osoittaa, että esimerkiksi Snapchat-somepalvelusta tunnetun Snapin toisen kvartaalin heikkous saattaa johtua pikemminkin Alphabetia huonolaatuisemmista mainosdollareista kuin makrotason vastatuulesta.

Nowak nosti Alphabetin osakkeen hintatavoitetta 145 dollariin 140 dollarista ja säilytti ostosuosituksen. Alphabetin viimeisin kurssinoteeraus on 141 dollaria.

Myös Truist Financialin analyytikko Youssef Squali suhtautuu edelleen myönteisesti Alphabetin näkymiin. Squalin mukaan Wall Streetin odotukset alkavat olla nyt kohtuullisempia ja Alphabetin saavutettavissa, mikä tasoittaa tietä osakkeen nousulle. Squali toisti Alphabetin osakkeelle ostosuosituksen ja 145 dollarin tavoitehinnan.

TipRanks-sivuston mukaan kaiken kaikkiaan Alphabetin osakkeella on vahva osta -konsensussuositus, jota tukee 29 analyytikon ostosuositusta ja kahden pidä-suositus. Alphabetin osakkeen keskimääräinen hintatavoite heijastaa 21 prosentin nousupotentiaalia nykytasosta.

Lisäksi TipRanksin mukaan hedge-rahastot kasvattivat omistuksiaan Alphabetissa 3,7 miljoonalla osakkeella viimeisellä neljänneksellä.