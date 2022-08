Tanskalainen Ambu saa pankilta ostosuosituksen, mutta onko osake liian kallis?

Tanskalaisyhtiön osake on romahtanut tänä vuonna jo yli 50 prosenttia, mutta osakkeen hintaan on yhä leivottu odotuksia kovasta kasvusta.

Tanskalainen pörssiyhtiö Ambu kehittää, valmistaa ja markkinoi kertakäyttöisiä endoskooppiratkaisuja eli tähystyskameroita ja muita laitteita sairaalakäyttöön sekä pelastuspalveluille. Sen erikoisaloja ovat anestesia, potilaan monitorointi/diagnostiikka ja visualisointi.

Visualisointi tarkoittaa lääketieteessä joukon tuotteita, joiden avulla lääketieteen ammattilaiset voivat katsoa kehon onteloihin tai elimiin havaitakseen sappikiviä, haavaumia ja syöpiä ja tutkia tulehduksia, ahtaumia tai tukoksia. Tällaisia toimenpiteet aiheuttavat potilaille vähemmän traumaa ja mahdollistavat nopeamman toipumisen.

Sairaalat käyttävät endoskooppeja yleensä uudelleen, mutta kamerat ovat usein hankintahinnaltaan kalliita ja niiden puhdistuskin on vaikeaa, kallista ja aikaa vievää. Lisäksi kameroissa on suuri infektioriski ja kokoja on saatavilla rajoitetusti.

Ambun kertakäyttöendoskoopit ratkaisevat kaikki nämä ongelmat ja nostavat yhtiön vahvaan asemaan markkinoilla tulevina vuosina.

Takana kovan kasvun vuodet

Yhtiö on kasvanut vauhdilla.

Vuonna 2017 sen liikevaihto oli 2,4 miljardia Tanskan kruunua, mutta viime vuonna yhtiö ylsi jo 4,0 miljardin kruunun liikevaihtoon. Tuloskehitys ei kuitenkaan ole pysynyt kasvun vauhdissa, sillä viime vuoden liikevoitto oli vain 0,38 miljardia kruunua, kun se vuonna 2017 oli 0,45 miljardia kruunua.

Toisella vuosineljänneksellä Ambun liikevaihto nousi 13 prosenttia orgaanisesti vertailukaudesta. Liikevaihdon maltillinen kasvu vastasi odotuksia, sillä yhtiö antoi tulosvaroituksen elokuun alussa.

Handelsbankenin analyytikko Rickard Anderkrans arvioi pankin aamukatsauksessa, että vaikka Visualization-toiminnoissa orgaanisen kasvun jääminen ennalleen oli pettymys, tulosraportti ei tarjonnut draamaa tulosvaroituksen jälkeen.

”Orgaanisen kasvun ohjeistus jätettiin ennalleen, kuten myös oikaistun liikevoiton ennuste. Ambu piti myös ennallaan tavoitteen 250 miljoonan Tanskan kruunun vuotuisista kustannussäästöistä”, Anderkrans toteaa.

Ambu on tavoittanut kustannussäästöistä tänä vuonna noin 70 prosenttia. Tulosvaroituksen jälkeen Ambun johto teki selväksi, ettei osakepääomaa koroteta. Yhtiö tarkastelee kasvustrategiaansa uudelleen kuluvan vuoden viimeisen neljännesvuoden tulosraportin yhteydessä.

Raju kurssilasku on laskenut korkeita arvostuskertoimia

Ambun osake on laskenut kuluvana vuonna jo yli 50 prosenttia ja samalla markkinoiden konsensus on leikannut yhtiön liikevoittoennusteita 26 prosentilla. Se tarkoittaa siis sitä, että arvostuskertoimet ovat nyt aiempaa suosiollisempia.

Kun viime vuoden lopussa yhtiön P/E-kerroin oli peräti 194x, on se nyt laskenut tasolle 135x tämän vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella. EV/Ebitda-kerroin on kuluvan vuoden ennusteilla 67x, kun se viime vuoden lopussa oli 88x.

Osakkeen arvostustaso on kurssilaskustakin huolimatta edelleen korkea, jopa kasvuyhtiölle.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että tänä vuonna Ambun osakekohtainen tulos jää 0,57 kruunuun, mutta nousee ensi vuonna reippaasti, 0,94 kruunuun. Vuodelle 2023 odotuksissa on jo 1,72 kruunun osakekohtainen tulos.

Ambulta odotetaan siis kovaa tuloskasvua.

Handelsbanken näkee yhtiön uusimman tuloksen ”odotusten nollaamisena”, jota voidaan pitää uutena alkuna.

”Ambulta tarvitaan kuitenkin todennäköisesti tulosylitys, jotta luottamus palautuisi”, Anderskrans toteaa.

Handelsbankenin suositus Ambun osakkeelle on edelleen osta kolmen kuukauden aikaperiodilla. Osakkeen tavoitehinta kolmen vuoden ajanjaksolla on 185 kruunua, mikä ylittää reippaasti tämän hetken 76 kruunun kurssinoteerauksen.