Motiva: Aurinkopaneelien ylikuumentuneet markkinat ovat synnyttäneet haitallisen lieveilmiön

Aurinkopaneelit tarjoavat monia hyötyjä. Niiden hankintaan liittyy kuitenkin riskejä, jotka johtuvat markkinan ylikuumentumisesta.

Korkealle noussut energian hinta on lisännyt kotitalouksien kiinnostusta aurinkopaneelien asennusta kohtaan. Laitteistojen hinnat ovat laskeneet nopeasti ja investointi maksaa itsensä jopa noin kymmenessä vuodessa.

Aurinkopaneelijärjestelmillä on useita etuja. Ne ovat pitkäikäisiä ja vaativat vain vähän huoltoa ja hyvälaatuisen paneelin teho voi olla vielä 25 vuoden jälkeen vähintään 80 prosenttia alkuperäisestä. Myös taloyhtiöiden on entistä helpompaa ja kannattavampaa siirtyä aurinkosähkön tuottajiksi, kun tuottoa voidaan ohjata myös huoneistojen käyttöön.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kertoo, että se myöntää energia-avustuksia asuinrakennuksen omistaville henkilöasiakkaille ja taloyhtiöille energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin. ARAn energia-avustusta voi saada erilaisiin aurinkoenergiaa hyödyntäviin laitteistoihin, kuten aurinkopaneeleihin ja aurinkoenergialaseihin.

ARAn ylitarkastaja Sini Sirénin mukaan sähkön ja fossiilisten polttoaineiden viimeaikainen kallistuminen ovat tuoneet runsaasti yhteydenottoja ARAan.

”Kevään ja kesän aikana olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja liittyen siihen, voiko energia-avustusta saada aurinkopaneeleiden hankintaan. Erityisesti pientalojen omistajat ovat kiinnostuneita aurinkopaneeleiden hankinnasta”, Sirén kertoo.

Energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön keskittyvä valtionyhtiö Motiva varoittaa kuitenkin ongelmasta, jonka kiinnostuksen lisääntyminen energiaomavaraisuutta ja sähkön tuotantoa kohtaan on aiheuttanut.

Aurinkosähkömarkkinat ovat ylikuumentuneet.

Kun kauppa käy hyvin, markkinoille on tullut myös vastuuttomia myyjiä, Motiva varoittaa. Tällaisille myyjille kepulikonstitkaan eivät ole vieraita.

”Aurinkosähkömarkkinoilla on viitteitä ylikuumenemisesta, joka johtuu lisääntyneen kysynnän lisäksi jo pidempään jatkuneesta komponenttien ja laitteiden saatavuusongelmista. Myös ammattitaitoisista asentajista on pulaa. Kuluttajien kannattaa nyt harkita huolellisesti tarjolla olevien vaihtoehtojen välillä”, muistuttaa asiantuntija Milja Aarni valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta.

Investoinnin kannattavuuden laskeminen on tällä hetkellä erityisen vaikeaa.

Juuri nyt sähkön hinta on ennätyksellisen korkea, mutta hintojen kehitystä on mahdotonta ennustaa pidemmällä aikajänteellä. Toisaalta aurinkosähköä harkittaessa lisäbonuksena on laitteiston pitkäikäisyys ja pienet huoltokulut.

”On hyvä pyytää useampia tarjouksia, ja vertailla niitä huolellisesti. Ostopäätöstä ei pidä perustaa yhdelle lennokkaalle myyntipuheelle. Myös alan yritysten pitäisi nyt toimia vastuullisesti eikä surutta hyödyntää kotitalouksien ja taloyhtiöiden huolta energiakustannusten kasvusta”, Aarni toteaa.

Tällä hetkellä markkinoiden ylikuumentuminen voi valitettavasti tarkoittaa sitä, että tarjouksia joutuu odottamaan kohtuuttoman kauan. Myös osaavista asentajista on pulaa eikä jatkuva kiire ole hyväksi asennustyön laadun näkökulmasta.

Aika moni kuluttaja pohtii aurinkosähköä vaihtoehdoksi myös sähkökatkojen varalle. Tavanomainen aurinkosähköjärjestelmä sähköverkkoon kytketyn asunnon yhteydessä ei kuitenkaan tuota sähköä sähkökatkon aikana vaan sähkökatkon aikana toimiminen vaatii erityisjärjestelyjä jo laitteistohankinnan ja sen asennuksen yhteydessä.

Motiva ei koskaan suosittele minkään yksittäisen toimijan tuotteita ja palveluita, joten jos joku toimija omassa markkinoinnissaan näin väittää, niin kyse on tahallisesta harhaanjohtamisesta.

Motivan Aurinkosähköä kotiin -kampanja kokoaa tuoretta tietoa ja avaimet käteen -tarjouksia aurinkosähköjärjestelmistä. Kampanjan tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoa aurinkosähköstä ja sen soveltuvuudesta kotitalouksille ja taloyhtiöille sekä tarjota vertailupalvelun avulla tietoa hankintakustannuksista ja palveluntarjoajista.