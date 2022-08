Dovre Group saa yhä ostosuosituksen Evliltä

Projektijohtamiseen keskittyvä Dovre Group kertoi tällä viikolla nostavansa liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistustaan vuodelle 2022.

Uuden ohjeistuksen mukaan Dovre odottaa liikevaihdon vuonna 2022 olevan yli 185 miljoonaa euroa ja liikevoiton välillä 6,5 – 7,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna Dovren liikevaihto oli 143 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,1 miljoonaa euroa.

Aiemman helmikuussa julkistetun ohjeistuksen mukaan yhtiö oli arvioinut liikevaihdon vuonna 2022 olevan yli 165 miljoonaa euroa ja liikevoiton olevan parempi kuin edellisenä vuonna.

Ohjeistuksen noston syynä on se, että Dovren palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä vuoden toisella puoliskolla.

Dovren alkuvuosi on alkanut vahvasti jo ennen positiivista tulosvaroitusta.

Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa peräti 143 prosenttia edellisvuodesta 48 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikutti erityisesti uusi uusiutuva Energia -liiketoiminta, mutta myös projektihenkilöstötoiminnan 47,3 prosentin kasvu vertailukaudesta. Liikevoitto nousi edellisvuoden 0,8 miljoonasta eurosta 1,7 miljoonaan euroon.

Dovre täsmensi kuluvan vuoden ohjeistustaan odotettua aiemmin, kertoo Evlin analyytikko Joonas Iivonen pankin aamukatsauksessa.

”Yhtiö näkee kysynnän jatkuvan hyvänä, mitä emme pidä yllättävänä segmenttien nykyinen asemoituminen huomioiden”, Iivonen toteaa.

Evli on päivittänyt Dovre Groupia koskevat liikevaihtoennusteensa tälle vuodelle 199 miljoonaan euroon ja liikevoiton 7,4 miljoonaan euroon.

Konsultoinnin ennusteet Evli on jättänyt tämän vuoden osalta ennalleen, ja projektihenkilöstön kohdalla pankki teki vain pieniä tarkastuksia alaspäin. Segmentillä oli vahva alkuvuosi kiitos sen asemoitumisen Norjan öljy- ja kaasutoimialalla.

”Odotimme aiemmin 4,2 % liikevoittomarginaalia, mutta olemme nyt tehneet pienen tarkistuksen 4,0 % tasolle. Uskomme segmentin jatkavan tällä tasolla myös tulevina vuosina, joskaan emme pidä nousua 5 % tasolle mahdottomana”, analyytikko kertoo.

Enemmän tarkistuksia Evli teki Dovren uusiutuvan energian segmentin kohdalla, Iivonen kertoo.

”Uskomme Suvicin edelleen toimittavan noin 90 milj. euron edestä tuulivoimahankkeita Suomeen tänä vuonna, ja odotamme tämän tapahtuvan myös pitkälti yhtiön omien suunnitelmien mukaan. Haasteet materiaalien ja toimitusketjujen puolella ovat olleet jo hyvin tiedossa, mutta näiden kannattavuusvaikutuksiin liittyy edelleen epävarmuutta.”

Evli laskee nyt uusiutuvan energian liikevoittoennusteen 2,8 miljoonaan euroon aiemmasta 3,6 miljoonasta eurosta. Evli näkee kuitenkin Dovre Groupin jokaisella segmentillä olevan selkeitä mahdollisuuksia parantaa Evlin ennusteiden tasoilta myös ensi vuonna.

”Dovren tuloskasvunäkymät pysyvät siis varsin selkeinä”, Iivonen toteaa.

Dovre Groupin EV/Ebit-kerroin on Evlin tämän vuoden tulosennusteilla noin 8,7x. Pankki näkee osakkeessa vielä nousuvaraa osien summan arvostuksen näkökulmasta. Arvostustaso on selvästi alhaisempi kuin verrokeilla keskimäärin, sillä verrokkien keskimääräinen EV/Ebit-kerroin on Evlin mukaan noin 12,9x tämän vuoden ennusteilla.

Evli toistaa Dovren osakkeen 0,70 euron tavoitehinnan ja ostosuosituksen.