Dovre Group kasvaa väkevästi tuulivoimapuistoja rakentamalla

Kova energiaratkaisujen kysyntä tarjoaa Dovre Groupille tilaa jatkaa kasvun tiellä.

Projektijohtamiseen keskittyvän Dovre Groupin markkina-arvo on kivunnut kolmessa vuodessa 186 prosenttia. Se ei ole ihme. Yhtiön liikevaihto oli 65,5 miljoonaa euroa vuonna 2018, mutta viime vuonna se ylsi jo lähes 143 miljoonaan euroon. Liikevaihto on siis yli tuplaantunut kolmessa vuodessa.

Yhtiö on kasvanut sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Samalla ajanjaksolla tuloskunto on vahvistunut vieläkin reippaammin. Kun vuonna 2018 liiketulos oli 0,5 miljoonaa euroa, ylsi se viime vuonna jo 6,1 miljoonaan euroon.

Kuluva vuosi on sujunut samaa tahtia. Elokuun alussa yhtiö julkisti positiivisen tulosvaroituksen.

Uuden ohjeistuksen mukaan Dovre odottaa liikevaihdon vuonna 2022 olevan yli 185 miljoonaa euroa ja liikevoiton välillä 6,5 – 7,5 miljoonaa euroa. Aiemman helmikuussa julkistetun ohjeistuksen mukaan yhtiö oli arvioinut liikevaihdon vuonna 2022 olevan yli 165 miljoonaa euroa ja liikevoiton olevan parempi kuin edellisenä vuonna.

Markkinaympäristö on ollut suotuisa alkuvuonna

Yhtiön alkuvuosi on alkanut vahvasti jo ennen positiivista tulosvaroitusta.

Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa peräti 143 prosenttia edellisvuodesta 48 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikutti erityisesti uusi uusiutuva Energia -liiketoiminta, mutta myös projektihenkilöstötoiminnan 47,3 prosentin kasvu vertailukaudesta. Liikevoitto nousi edellisvuoden 0,8 miljoonasta eurosta 1,7 miljoonaan euroon.

Toinen vuosineljännes ei tuottanut sijoittajille pettymystä, Sama kova vauhti jatkui, kun Dovren liikevaihto kasvoi orgaanisesti 38,4 prosenttia edellisvuodesta 47,3 miljoonaan euroon pääasiassa Uusiutuva energia ja Projektihenkilöstö -liiketoimintojen voimakkaan kasvun ansiosta.

Uusiutuva energia -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä peräti 82 prosenttia edellisvuodesta. Liiketoiminnan liikevaihto nousi 20,3 miljoonaan euroon, joten se käsittää jo 43 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Kova kasvu näkyi myös tuloslaskelman alemmilla riveillä. Liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 1,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 0,8 miljoonasta eurosta. Kasvua oli siis lähes 113 prosenttia.

Dovren toimitusjohtaja Arve Jensen kertoo, että suotuisa markkinaympäristö tuki Dovren kasvua vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Toinen neljännes oli ensimmäinen suoraan vertailukelpoinen vuosineljännes Suvic-kaupan jälkeen.

Dovren maaliskuussa 2021 ostama Suvic on energiarakentamiseen ja erityisesti tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon erikoistunut rakennusliike. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita muulle energia- ja teollisuusrakentamiselle.

Jensenin mukaan noin kolme neljäsosaa tammi–kesäkuun liikevaihdon kasvusta tulee Uusiutuva energia -segmentistä, joka koostuu Suvicin liiketoiminnasta.

”Uusiutuva energia -liiketoiminta on kasvanut nopeasti, ja vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla Dovre oli mukana rakentamassa yhteensä kahdeksaa eri tuulipuistoa Suomessa. Osa näistä suurimmista projekteista jatkuu vuonna 2023”, Jensen kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan aktiviteettitaso oli korkealla myös Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoiminnoissamme.

”Palvelujemme lisääntynyt kysyntä erityisesti Norjassa tuki näiden segmenttien kasvua. Norjan Projektihenkilöstötoimintamme solmi toukokuussa uuden puitesopimuksen öljy-, kaasu- ja offshore- tuuliteollisuuden johtavan palveluyrityksen Aibel AS:n kanssa. Lisäksi useat Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoimintojen nykyiset asiakkaat käyttivät optiotaan sopimusten jatkamiseen vuonna 2022. Suomen konsultointiliiketoiminnassa Prohan toiminta on ollut aktiivista, ja liiketoimintamme vahvistaminen uusien eSiten-palveluiden avulla etenee suunnitelmien mukaisesti.”

Uudet energiaratkaisut toimivat Dovre Groupin kasvun siivittäjänä

Toimintaympäristöön liittyy kuitenkin Jensenin mukaan useita huolenaiheita, kuten nykyinen geopoliittinen tilanne, korkea inflaatio ja korkea öljyn hinta.

Dovren kasvuajuri on kuitenkin selkeä.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä energian kysyntä pakottaa hallitukset ja yksityisen sektorin etsimään uusia energiatehokkaita ratkaisuja. Dovre uskoo sen johtavan kasvavaan kysyntään kaikilla yhtiön liiketoiminta-alueilla.

”Aiomme edelleen laajentaa palveluitamme energia-alalla”, Jensen kertoo.

Korkea öljyn hinta antaa vipuvartta Dovren liikevaihdolle, kun energia-alan toimijat investoivat öljylle vaihtoehtoisiin energiaratkaisuihin. Yhtiön jatkon kannalta onkin keskeistä, miten öljyn hinta kehittyy.

Yhtiön projektihenkilöstötoiminnassa yksi merkittävimmistä riskeistä on asiakkaiden liiketoiminnan syklisyys. Norjan markkinatilanteen kehitys on liiketoimintaryhmälle erityisen tärkeää, koska Dovre on saavuttanut Norjan markkinoilla vahvan markkina-aseman.

Konsultointiliiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että yhtiön merkittävä asiakas Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti.