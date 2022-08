EAB Groupin tulos nelinkertaistui viime vuodesta

Konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 41 prosenttia ja kauden tulos nousi 3,3 miljoonaan euroon. Tulos oli konsernin kaikkien aikojen paras.

Tammi–kesäkuussa 2022 EAB-konsernin tulos parani 308 prosenttia vertailukaudesta liiketoiminnan tuottojen kasvun seurauksena. Tulos oli 3,3 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 0,8 miljoonaa euroa. Konsernin jatkuvat liiketoiminnan tuotot jatkoivat kasvuaan haastavasta markkinatilanteesta huolimatta ja olivat 9,0 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella ne olivat 8,7 miljoonaa euroa vertailujaksolla.

Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liiketoiminnan tuotoista nousi 10,6 miljoonaan euroon viime vuoden 6,3 miljoonasta eurosta. Omaisuudenhoidosta ja muista sijoituspalveluista saatavien tuottojen osuus oli 3,0 miljoonaa euroa. Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Inderesin analyytikot Sauli Vilén ja Kasper Mellas kertovat, että konsernin liikevaihto ja kannattavuus olivat odotuksia vahvempia. Inderes odotti 11,4 miljoonan euron liikevaihtoa ja 1,7 miljoonan euron tulosta.

Analyytikoiden mukaan kumpaakin ennusteylitystä selittävät tuottosidonnaiset palkkiot.

”Vaikka tuottosidonnaisten palkkioiden tuloutuminen ei tullut kesäkuun positiivisen tulosvaroituksen jälkeen yllätyksenä, oli niiden kokonaismäärä reilusti odotuksiamme suurempi. Muut liikevaihtoerät olivat hyvin linjassa odotuksiimme”, analyytikot toteavat.

Asiakas- ja vakuutusvarojen määrä laski seitsemän prosenttia ja oli 3,5 miljardia euroa. Asiakas- ja vakuutusvarojen määrän lasku johtui pitkälti markkinoiden laskusta alkuvuonna 2022 sekä konsernin tiettyjen kiinteistörahastojen pääomien osittaisesta palautuksesta.

Yhtiön mukaan vuoden 2022 alkupuolisko sujui hyvin, ja konserni tarkisti kesäkuussa koko vuoden tulosohjeistustaan aiempaa positiivisemmaksi. Konsernin liiketoiminta on jatkanut alkuvuoden aikana hyvää kehitystä sekä jatkuvan liiketoiminnan että tiettyjen kiinteistörahastojen kohteista tapahtuneiden irtautumisten seurauksena. Kulupuolella konsernin viimeisten vuosien ajan määrätietoisesti toteuttama kulukuri on edesauttanut pitämään kulujen kasvun hyvin maltillisena verrattuna liiketoiminnan kasvuun.

Konserni on koronaviruksen ja Ukrainan sodan aiheuttaman kohonneen riskin toimintaympäristöstä huolimatta suoriutunut vieraan pääoman vastuistaan häiriöttömästi, ja rahoituksen saatavuuden tilanne on säilynyt edelleen hyvänä.

Konsernin toimitusjohtaja Daniel Pasternak kertoo, että vuoden 2022 alkupuolisko oli monin tavoin hyvin poikkeuksellinen.

”Venäjän ja Ukrainan kriisi alkoi kiristyä tammikuussa, ja koko maailman tyrmistykseksi se eskaloitui täysimittaiseksi hyökkäyssodaksi helmikuun lopussa. Ukrainalaisten mittaamattoman inhimillisen kärsimyksen ja omaisuuden tuhoutumisen lisäksi sodalla on suuria haittavaikutuksia maailmantalouteen ja finanssimarkkinoihin. Tähän mennessä se on heilutellut omaisuusarvoja ja kiihdyttänyt energian hinnan nousua, millä on voimakkaita kerrannaisvaikutuksia monien hyödykkeiden tarjontaan ja koko kansantalouden hintakehitykseen”, Pasternak toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan EAB luopui kehittyvien markkinoiden rahastomme suorista Venäjän sijoituksista jo helmikuussa ennen sodan alkua, ja pitkäaikainen panostus uusiutuvan energian tuotantoon on saanut markkinakehityksestä odottamatonta vetoapua.

”Euroopan halu tulla omavaraiseksi energiantuotannossa kiihdyttää nyt trendiä, jossa olemme yhtiönä olleet vahvasti mukana jo pitkän aikaa. Tämä näkyy luonnollisesti energiamurroksesta hyötyvien yhtiöiden arvostuksessa ja sijoituskohteiden kysynnässä.”

Pasternakin historiallisen suuri tulosparannus johtui osittain merkittävistä irtautumisista eräissä kiinteistörahastoissa. Samalla kuitenkin liiketoiminnan jatkuvat tuotot olivat korkeammalla tasolla kuin koskaan ennen, ja konserni onnistui myös ylläpitämään suunnitellun kustannustason.

Raportointijaksolla EAB valmisteli myös sulautumisen Evlin kanssa, ja suunnitelma hyväksyttiin molempien yhtiöiden osalta 14. heinäkuuta pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

EAB-konsernin markkinointinimi on Elite Alfred Berg. Konserni tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 95 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3,5 miljardin euron varallisuutta.