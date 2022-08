Sijoitusstrategi: Markkinoiden ”häntäriskit” hälvenivät kesällä selvästi

Evlin päästrategi odottaa globaalin inflaation hidastumista vuoden 2022 toisella puoliskolla. Saksan tuottajahinnat enteilevät kuitenkin vaikeuksia Euroopan suurimmalle taloudelle.

Osakemarkkinat ovat olleet viime viikkoina nousussa. Esimerkiksi Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksi on noussut kuukaudessa 10,4 prosenttia. Suomessa Helsingin pörssi on kivunnut vaatimattomammin, 5,0 prosenttia.

Pitkään jatkunut kurssilasku katkesi kesällä, jonka jälkeen osakemarkkinat ovat elpyneet.

”Taktisesti ajateltuna markkinan nousu on ollut nopea ja lyhyet tunnelmaindikaattorit vaihtuivat epätoivosta euforiaan. Nousu on osittain tekninen, mutta taustalla on myös hyviä selkeitä talouteen liittyviä syitä”, kertoo Evlin päästrategi Valtteri Ahti pankin sijoittajakirjeessä.

Markkinoiden ”häntäriskit hälvenivät kesällä selvästi”, Ahti toteaa. Häntäriskillä tarkoitetaan tilannetta markkinoilla, jossa joko hyvin korkeiden tuottojen ja hyvin alhaisten tuottojen todennäköisyys on suurempi kuin normaalisti.

Ahdin mukaan inflaation nousukiito vaikutti katkeavan perustavanlaatuisesti kesällä samalla kun havahduttiin siihen, että talous on paremmassa kunnossa kuin ajateltiin. Hänen mukaansa taantuman uhka hälveni hyvin vahvan työmarkkinadatan myötä.

Globaali inflaatio on saavuttanut huippunsa ja laskee todennäköisesti rivakasti vuoden toisella puoliskolla, päästrategi ennustaa.

”Yhdysvaltojen inflaatio laskee hyvin nopeasti. JP Morganin ekonomistit ennustavat inflaation laskevan Yhdysvalloissa peräti kolmen prosentin annualisoidulle tasolle vuoden lopulla.”

Markkinoilla on jo pitempään pelätty stagflaatiota eli yhtäaikaista talouskasvun sakkausta ja korkeaa inflaatiota. Ahti arvioi, että stagflaation todennäköisyys on hiipumassa.

”Markkina hurrasi huomatessaan, että 70-luvun typpinen stagflatorinen painajainen ei toteudu kaikessa karmeudessaan. Kokemamme moderni jatko-osa 70-luvun klassikolle jää siis vähemmän räväkäksi.”

Eurooppalainen taantuma voi silti olla hyvinkin mahdollinen tänä vuonna, koska kaasupula voi ajaa Saksan sulkemaan teollisuuttaan. Ahdin mukaan sähkön hinnan nousu vaivaa kaikkia suuria eurooppalaisia talouksia.

”Taantumariski Euroopassa ei siis liity suhdanteeseen, vaan politiikkaan, ja kiteytyy siihen kuinka paljon maakaasua Venäjä päättää toimittaa Saksaan”, hän toteaa.

Saksan kuluttajahintojen kiivasta nousua jatkossakin saattaa ennakoida kova tuottajahintojen nousu heinäkuussa.

Saksan tuottajahinnat nousivat maan tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 37,2 prosenttia vuotta aiemmasta ja 5,3 prosenttia edelliskuusta. Hintojen nousu johtuu erityisesti energiasta, joka on kallistunut peräti 105 prosenttia vuodentakaisesta.

Tuottajahintojen nousu kiihtyi Euroopan suurimmassa taloudessa heinäkuussa nopeammaksi kuin koskaan maan tilastointihistoriassa. Tuottajahintojen seuranta aloitettiin Saksassa vuonna 1949.