Kiinteistösijoittaja: Kiinan talous lähes täydellisessä romahduksessa – maan kiinteistömarkkinoilla muhii jättimäinen kupla

Kuluvan viikon maanantaina Kiinan keskuspankki PBOC laski maan ohjauskorkoa jo toista kertaa tänä vuonna.

Kiinan keskuspankki ohjaa politiikkaansa nyt päinvastaiseen suuntaan kuin muiden suurten talouksien keskuspankit. Esimerkiksi Euroopan keskuspankki EKP ja Yhdysvaltojen Fed ovat kiristäneet talouksiensa suitsia ja nostaneet ohjauskorkoa hillitäkseen kiihtynyttä inflaatiota.

Analyytikot uskovat, että tämä Kiinan keskuspankin poikkeava rahapolitiikka liittyy Kiinan hallituksen päättäväisyyteen tukea maan hidastuvaa taloutta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Pankkien uusi luotonanto Kiinassa romahti odotettua enemmän heinäkuussa, kun uudet koronatapaukset, huoli työpaikoista ja syvenevä kiinteistökriisi saivat yritykset ja kuluttajat aiempaa varovaisemmiksi lainanotossa.

PBOC aikoo pitää likviditeetin kohtuullisen runsaana seuraten samalla tiiviisti Kiinan kotimaisia ja ulkoisia inflaatiomuutoksia, se totesi toisen neljänneksen rahapoliittisessa raportissaan.

”Inflaatioriskistä ja likviditeettitilanteesta varoittamisesta huolimatta koronan leviämisen ja kiinteistöalan tuhon aiheuttamat hallitsevat talouden romahdusriskit saivat PBOC:n alentamaan korkoja kysynnän stimuloimiseksi”, kertoo Mizuho Bankin Aasian valuuttamarkkinoiden päästrategi Ken Cheung.

Amerikkalainen kiinteistösijoittaja Graham Stephan kertoo Twitterissä näkemykseensä Kiinan talouden nykytilasta. Hän jakoi viestiketjun, jossa hän selittää muun muassa, että kiinalaisilla sijoittajilla näyttää olevan pakkomielle kiinteistöihin, sillä he sitovat jopa 70 prosenttia varallisuudestaan näihin markkinoihin.

The Chinese economy is experiencing a near-complete collapse.



Nearly half a million customers have lost their deposits as the banks lent indiscriminately to housing developers who are now facing cascading defaults.



Here’s the story the Chinese Govt. doesn't want you to know 👇