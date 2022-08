Korot nousivat jyrkästi USA:n työllisyysyllätyksen vuoksi – Ekonomistit: lisää koronnostoja tulossa

USA:n tuorein työllisyysraportti oli jättiyllätys. Yhdysvaltojen työmarkkinat ovat elpyneet häikäisevän nopeasti koronapandemian kuopasta.

Yhdysvaltain talouteen syntyi heinäkuussa 528 000 maatalouden ulkopuolista työpaikkaa, mikä on yli kaksinkertainen määrä ekonomistien odotuksiin verrattuna.

Bloombergin haastattelemat taloustieteilijät olivat odottaneet kausitasoitetun työpaikkojen määrän kasvaneen heinäkuussa 250 000 työpaikalla suhteessa edelliskuukauteen. Kesäkuussa työllisyys kasvoi tarkistettujen lukujen perusteella 398 000 työpaikalla.

Useimmat ekonomistit olivat odottaneet, että heinäkuussa uusien työpaikkojen syntyminen olisi maltillista, varsinkin kun jotkin työmarkkinaindikaattorit ovat viitanneet työllisyyden kasvun hidastumiseen.

Monet ovat myös pitäneet teknologia-alan laajoja irtisanomisia varoitusmerkkinä laajemmalle talouskehityksen hidastumiselle.

”Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen kasvun odottamaton kiihtyminen heinäkuussa yhdessä työttömyysasteen laskun jatkumisen ja palkkapaineiden lisääntymisen kanssa tekevät pilkkaa väitteistä, joiden mukaan talous on taantuman partaalla”, Capital Economicsin vanhempi Yhdysvaltain ekonomisti Michael Pearce kirjoitti perjantaisen raportin jälkeen julkaistussa tiedotteessa.

Keskuspankki joutuu nostamaan korkoja edelleen

Pearcen mielestä uusin työllisyysraportti lisää todennäköisyyttä, että Fed nostaa korkoja 0,75 prosenttia syyskuun kokouksessaan. Tämä olisi kolmas peräkkäinen kokous, jossa keskuspankki nostaisi korkoja tällä suuruudella.

”Heinäkuun työllisyysraportti oli ehdoton tyrmäys, suuri yllätys ylöspäin suhteessa odotuksiini ja itse asiassa suurimpaan osaan tähän mennessä julkaistuista työmarkkinatiedoista”, Renaissance Macro -yhtiön pääekonomisti Neil Dutta totesi sähköpostitse Yahoo Finance -sivustolle.

Duttan mukaan työpaikkaraportti on sopusoinnussa inflaatiokehityksen kanssa. Fedillä on hänen mukaansa vielä paljon työtä tehtävänä, Se, että Fedin on ryhdyttävä aggressiivisemmin nostamaan korkoja, tekee kovan laskeutumisen skenaariosta todennäköisemmän.

Suomessa Lähitapiolan ekonomisti Hannu Nurmiaro uskoo myös, että edessä on lisää koron nostoja.

”Olihan se poikkeuksellinen shokki, mutta hieno on ollut toipuminenkin. Alkuvuoden tekninen taantuma (tuonti ja varastokorjaus) ei työpaikoissa näy, päinvastoin vauhti kiihtyy (+528k). Tukee syyskuulle taas isoa Fedin nostoa. Sitten odotellaan pehmeää ja pelätään kovaa BKT laskua”, Nummiaro kirjoittaa Twitterissä.

Markkinoilla yllätykselliseen työllisyysraporttiin reagoitiin voimakkaasti korkomarkkinoilla. USA:n 10-vuoden valtiolainan korko nousi perjantaina 2,68 prosentista 2,84 prosenttiin. Osakemarkkinoilla reaktiot olivat maltillisempia.

USA:n työmarkkinoiden elpyminen on hämmästyttävän nopeaa

Pandemiaa edeltänyt työllisyys on nyt täysin palautunut. Helmikuussa 2020, joka oli viimeinen kuukausi ennen kuin pandemia kaatoi Yhdysvaltojen talouden taantumaan, Yhdysvalloissa oli 152,504 miljoonaa työntekijää. Nyt heinäkuussa 2022 Yhdysvalloissa oli töissä suurin piirtein sama määrä, 152,536 miljoonaa ihmistä.

Työmarkkinoiden elpyminen on USA:ssa toiseksi nopeinta sitten vuoden 1981.

Hieman yli kahden vuoden aikana työpaikkojen menetys oli pahimmillaan 20 miljoonaa työpaikkaa.

Tämä elpyminen poikkeaa täysin finanssikriisistä aiheutuneesta työmarkkinashokista kanssa, sillä ennen finanssikriisiä vallinneen työllisyystason palauttaminen kesti lähes vuosikymmenen.

Työmarkkinoiden täysi elpyminen tapahtuu myös taantuman pelossa, kun Yhdysvaltain keskuspankki nostaa aggressiivisesti korkoja hillitäkseen inflaatiota, joka on edelleen 40 vuoden huipputasolla.