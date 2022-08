Marimekko avaa käytettyjen tuotteidensa myyntipalvelun

Marimekko avaa palvelun second-hand- ja vintagetuotteiden myyntiin.

Marimekko avaa oman second-hand- ja vintagetuotteiden myyntiin keskittyvän Marimekko Pre-loved -palvelunsa 25. elokuuta. Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset voivat myydä käytettyjä Marimekon tuotteita palvelussa.

Jälleenmyyntipalvelun avulla Marimekko pyrkii edelleen pidentämään tuotteidensa käyttöikää, mikä on yksi yhtiön kunnianhimoisen vastuullisuusstrategian tavoitteista.

Marimekko Pre-loved on jatkoa elokuussa 2021 julkistetulle pilottikonseptille. Tuolloin Marimekko toi 70-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi tarjolle 60 käytettyä marimekkoa. Marimekko Pre-loved toimii aluksi ainoastaan Suomessa, mutta tavoitteena on laajentaa palvelua lähiaikoina myös muille markkinoille. Marimekko on yksi Suomen halutuimmista brändeistä second-hand-kaupassa, ja sen tuotteet ovat tunnettuja hyvästä jälleenmyyntiarvostaan.

Uusi jälleenmyyntipalvelu toteuttaa yhtä Marimekon vastuullisuusstrategian pääperiaatteista: Ajaton design tuo iloa sukupolvesta toiseen. Tavoitteena on, että Marimekko-tuotteet tuovat iloa elinkaarensa aikana usealle kuluttajalle, jopa sukupolvelle, minkä jälkeen ne kierrätetään uusiksi tuotteiksi.

Marimekko juhlistaa palvelun avautumista tuomalla arkistostaan myyntiin valikoiman vintagemekkoja aina 1960-luvulta 2000-luvulle.

”Marimekko Pre-loved on tärkeä askel kunnianhimoisella vastuullisuusmatkallamme tuotteidemme käyttöiän pidentämiseksi edelleen ja kiertotalouden edistämiseksi. Olemme innoissamme, että pääsemme tuomaan tämän uuden palvelun kaikille second-hand- ja vintageaarteiden ystäville, jotka jakavat intohimon Marimekon rohkeisiin väreihin ja kuvioihin”, kertoo Marimekon Innovation Works -yksikön johtaja Suvi-Elina Enqvist.

Palvelu toimii verkossa osoitteessa preloved.marimekko.com ja siihen liittyminen on maksutonta. Myynneistä ansaitun summan voi joko lunastaa sellaisenaan tai muuntaa lahjakortiksi Marimekon verkkokauppaan.

Yhtiö on ollut edelleen vahvassa tuloskunnossa. Tammi-maaliskuussa yhtiön liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 36 miljoonaan euroon . Kasvua vauhditti sekä tukku- ja vähittäismyynnin nousu Suomessa että kansainvälisen liikevaihdon hyvä kehitys, kun myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Yhteensä monikanavainen vähittäismyynti nousi 22 prosenttia ja tukkumyynti puolestaan 23 prosenttia.

Marimekko arvioi liikevaihdon vuonna 2022 kasvavan edellisvuodesta, jolloin se oli 152,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin brändiyhtiö ennakoi olevan arviolta noin 17–20 prosenttia, kun viime vuonna se oli 20,5 prosenttia. Vuoden 2022 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat erityisesti globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä kaikkialla kasvaneet materiaali- ja logistiikkakustannukset.