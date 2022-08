Miten aloitat ETF-sijoittamisen?

ETF-sijoittaminen on suomalaisten keskuudessa suosittua indeksirahastoihin sijoittamisen rinnalla.

ETF-rahastot auttavat hajauttamaan sijoituksia useampiin eri osakkeisiin, jolloin sijoittajan ei tarvitse itse miettiä millaisiin rahastoihin rahansa laittaa. Tässä artikkelissa perehdymme siihen, miten ETF-sijoittaminen aloitetaan.

Mitä ovat ETF-rahastot?

ETF-rahasto ( eng. Exchange Traded Fund) on rahasto, joka sijoittaa rahat automaattisesti erilaisiin osakkeisiin indeksinsä mukaisesti. Suuri osa ETF-rahastoista on passiivisia rahastoja, eikä niillä ole aktiivisia salkunhoitajia. Tällöin sijoittajan ei tarvitse maksaa ylimääräisiä kuluja, jotka liittyvät rahaston ylläpitämiseen.

Miksi ETF-rahastot ovat suosittu sijoituskohde?

ETF-sijoittamisen aloittaminen on käynyt monen sijoittajan mielessä, sillä kyseessä on matalariskisempi tapa sijoittaa. Moni on jo sijoittanut perinteisiin indeksirahastoihin, jotka seuraavat esimerkiksi Suomen tai USA:n menestyneimpien yritysten osakkeita. ETF-rahastojen tapauksessa sijoittaja pysty itse vaikuttamaan siihen, millaisten yritysten osakkeita rahastosta löytyy. Sijoittaja voi valita esimerkiksi pelialan yrityksiin tai urheiluyrityksiin keskittyvän ETF-rahaston.

1. Tutustu ensin erilaisiin ETF-rahastoihin

Ennen kuin sijoittaa yhteenkään ETF-rahastoon, on tärkeää tutustua siihen, millaisia rahastoja on tarjolla. ETF-rahastoilla saattaa olla erilaisia kuluja ja ominaisuuksia, joita ei tarvitse ottaa huomioon tavallisten rahastojen tapauksessa. Eri sijoitusalustat asettavat sijoituskohteille omat kulunsa, joten niihin on tutustuttava erikseen.

Koska erityisesti vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa, on luotu useita ETF-rahastoja, jotka seuraavat vastuullisten yritysten osakkeiden indeksiä. Vastuullisilla yrityksillä on tiettyjä ominaisuuksia, joita kuluttajat nykypäivänä hakevat. Ne voivat liittyä esimerkiksi esineiden tuottamiseen ja materiaalien laatuun. Myös ilmastoasiat huolettavat sijoittajia, joten halutaan sijoittaa ETF-rahastoihin, jotka ovat näiden arvojen puolesta.

2. Valitse sopiva sijoitusalusta

Verkossa on useita sijoitusalustoja, jotka mahdollistavat ETF-rahastoihin sijoittamisen. Pohjoismaissa moni sijoittaa esimerkiksi Nordnetin välityksellä, joka on turvallinen ja luotettava sijoituspalvelu. Toisaalta osa suosii eToro-palvelun kaltaisia kansainvälisiä sijoitusalustoja. Tärkeintä on, että kyseessä on laillinen palvelu.

3. Löydä suosikkisi ETF-rahastojen joukosta

Kun sopiva sijoitusalusta on löytynyt, on aika valita ETF-rahasto, joka kiinnostaa eniten. ETF-rahaston voi valita osakkeiden perusteella, mutta myös sen kasvuodotuksiin on hyvä kiinnittää huomiota. Usein vinkkejä ETF-rahastoihin liittyen voi löytää myös sijoitusalustalta, mikäli ei ole tietoinen siitä, mihin rahansa kannattaa laittaa.

4. Mieti, miten paljon haluat sijoittaa?

ETF-rahastoihin ei tarvitse laittaa suuria summia rahaa, vaan jo 50 euroa riittää alkusijoitukseksi. Jokainen sijoittaja voi siis itse päättää, miten suuren summan hän kerralla rahastoon laittaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että sijoitukset on hyvä hajauttaa ajallisesti. Näin ETF-rahaston kurssin heilahtelut tasoittuvat hieman. Älä kuitenkaan sijoita rahoja, joita tulet vielä tarvitsemaan lähitulevaisuudessa.

5. Tee sijoitus

Viimeinen askel on sijoituksen tekeminen. Yleensä ETF-rahastoihin sijoitetaan arvo-osuustilillä, kuten muihinkin rahastoihin. Yksittäisiin osakkeisiin sijoitetaan taas osakessäästötilillä. Valitse siis sopiva ETF ja tee sijoitus. Itse sijoituksen tekeminen ei siis ole haastavaa.

Yhteenveto

ETF-rahastot ovat siis suosittu sijoituskohde erityisesti aloittelevien sijoittajien keskuudessa. Tässä oli lyhyt opas ETF-sijoitusten tekemiseen.