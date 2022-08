Mitkä osakkeet loistavat taantumassa?

Salkunhoitaja suosii nyt perinteisiä sektoreita.

Neuberger Bermanin johtaja ja salkunhoitaja Eli Salzmann kertoi taloussivusto Barron’sin haastattelussa osaketärppinsä. Salzmann hoitaa yhdessä David Levinen kanssa suuriin arvoyhtiöihin sijoittavaa Neuberger Berman Large Cap Value -rahastoa. Rahaston arvo on noin 10 miljardia dollaria.

Rahaston tuotto on ollut viime aikoina korkeampi kuin vertailuindeksin. Vuoden alusta heinäkuun loppuun mennessä tuotto oli -5,7 prosenttia. Arvoyhtiöindeksi Russell 1000 Value tuotti samalla aikavälillä -7,1 prosenttia.

Salzmannin sijoitusstrategia ei perustu pelkästään aliarvostettujen sijoituskohteiden poimintaan. Hän etsii katalyytteja, joiden ansiosta osakkeen aliarvostus jatkossa purkautuisi. Salzmann huomauttaa, että edullisen osakkeen ostamista ilman katalyyttia kutsutaan arvoansaksi.

Näin ollen rahastoon poimitaan yhtiöitä, joiden tulos on syystä tai toisesta alle normaalin, mutta salkunhoitaja arvioi lukujen normalisoituvan jonkin liiketoiminnan kehitystä tukevan tekijän ansiosta. Salzmann kertoo Barron’sille, että arvostustason ja kurssiajurien lisäksi he analysoivat erikseen myös eri osakemarkkinoiden sektoreita ja toimialoja.

Rahaston suurin omistus on tällä hetkellä energiayhtiö Exxon Mobil. Yhtiö raportoi viime viikolla ennätystuloksen. Se oli vuoden toisella neljänneksellä peräti 17,9 miljardia dollaria. Vuotta aiemmin tulos oli 4,7 miljardin dollaria. Exxonin osakekohtainen tulos oli 4,14 dollaria, joka ylitti analyytikoiden 3,80 dollarin konsensusennusteen. Vahvan tuloksen taustalla oli öljyn hinnannousu.

Salzmann arvioi, että öljysektorin kapasiteetin kasvu on hyvä asia toimialalle. Parhaimmillaan öljynporauslauttoja oli liikenteessä peräti 1600 vuonna 2014. Sen jälkeen lukema laski nopeasti ja oli vain 172 vuonna 2020. Nyt suunta on kääntynyt jälleen kasvuun. Lauttoja on hieman alle 600. Rahasto tankkasi varsinkin Exxonia, kun osakekurssi alkoi kolmosella ja nelosella. Nyt osake maksaa noin 91,0 dollaria.

Rahaston sijoitustyylin mukaisesti Exxon Mobilin arvostuskertoimet ovat maltillisia. Tällä hetkellä P/E-luku tulosennusteilla on 8,3. Osakkeesta maksetaan 5,9 kertaa kassavirran (P/CF-luku) ja 1,9 kertaa oman pääoman verran (P/B-luku). Yhtiön osinkotuotto on noin neljä prosenttia. Analyytikoiden tavoitehinta on Exxonin osakkeelle keskimäärin 102,90 dollaria.

Salkunhoitajan arvion mukaan Exxonia johdettiin vuosia kuten kasvuyhtiötä, vaikka kyseessä on arvoyhtiö. Virhe huomattiin noin 1,5 vuotta sitten. Nyt yhtiö investoi vähemmän ja palauttaa enemmän varoista sijoittajille. Yhtiöstä on tullut sen myötä houkuttelevampi sijoituskohde.

Salzmann suosii myös muita energiasektorin yhtiöitä

Rahastosta löytyy myös energiayhtiöt ConocoPhillips ja Chevron. ConocoPhillips on pääoman käytön suhteen yksi kurinalaisimmista energiayhtiöistä.

Yhtiö julkaisee osavuosikatsauksensa torstaina ennen pörssikaupankäyntipäivän alkamista USA:ssa. Arvostuskertoimien valossa myös ConocoPhillips on varteenotettava sijoituskohde, sillä P/E-luku on tulosennusteilla 6,8. Yhtiön markkina-arvo on 4,4 kertaa kassavirta ja 1,8 kertaa oma pääoma. ConocoPhillipsin osinkotuotto on noin kolme prosenttia.

Yhtiön osakekurssi on nyt noin 91,3 dollaria. Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta on 123,4 dollaria.

Kolmas rahaston energiasektorin poiminta on Chevron, jolla on vahva tase. Yhtiön osaketta tukee tulosmomentumin lisäksi myös rahamäärältään massiivinen omien osakkeiden osto-ohjelma. Chevron julkaisi toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen Exxon Mobilin tavoin viime viikolla.

Yhtiön tulos oli 11,62 miljardia dollaria. Vertailukauden tulos viime vuoden vastaavana aikana oli 3,08 miljardia dollaria.

Osakekohtainen tulos 5,82 dollaria ylitti analyytikoiden konsensusennusteen, joka oli 5,10 dollaria. Myös Chevronin osakkeen arvostustaso on arvoyhtiökategoriassa. Yhtiön P/E-luku on 9,3. P/CF on 6,3 ja P/B on 1,9. Chevronin osinkotuotto on 3,8 prosenttia. Yhtiön osakekurssi on nyt 155,4 dollaria ja analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta on 176,88 dollaria.

Mitä osakemarkkinoiden sektoreita Salzmann ali- ja ylipainottaa?

Tällä hetkellä energiasektorin suuresta painosta huolimatta Salzmann suosii erityisesti yleishyödykkeitä, terveydenhoitoa ja päivittäistavaroita. Ne kaikki ovat defensiivisiä sektoreita, eivätkä näin ollen kärsi heikommasta taloussyklistä yhtä paljon kuin sykliset sektorit.

Yksittäisistä defensiivisistä yhtiöistä Salzmann mainitsee päivittäistavarayhtiö Procter & Gamblen. Yhtiön tuoreimman osavuosikatsauksen luvut olivat lähes odotuksien mukaiset. Liikevaihto oli 19,52 miljardia dollaria ja osakekohtainen tulos oli 1,21 dollaria. Myyntihintojen nousu paikkasi heikompia volyymeja.

Päivittäistavara-alan yhtiöillä on ollut haasteita korkean inflaation vuoksi. Esimerkiksi kauppaketju Walmartin tulos jäi ennusteista. Toimiala olisi varteenotettava sijoituskohde varsinkin taantumassa sekä tasoittuvan inflaation ympäristössä.

Alipainossa rahastossa ovat teknologiayhtiöt, pankit, kestokulutushyödykkeet ja telekommunikaatio.

Salzmann ei usko, että Fed onnistuu ”soft landingissa” eli korkojen nostamisessa ilman taantumaa. Ensi vuodesta salkunhoitaja toteaa, että silloin sijoittajat karttavat riskiä. Sijoittajan kannattaa asemoitua sen mukaisesti.