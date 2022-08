Nämä ovat miljardöörisijoittajan osaketärpit

Salkunhoitaja osti energia-alan toimijan ja jalkinevalmistajan osakkeita.

Hedge-rahastotalo Citadelin toimitusjohtaja ja salkunhoitaja Kenneth Griffin on kokenut tekijä sijoitusalalla. Griffin aloitti osakesijoittamisen 1980-luvun loppupuolella, kun hän oli 19-vuotias toisen vuoden opiskelija Harvardin yliopistossa. Hedge-rahastotalo Citadelin Griffin perusti vuonna 1990. Se hallinnoi nykyään noin 50 miljardin dollarin varallisuutta.

Citadelin lippulaiva on Wellington rahasto. Sen kehitys on ollut vahvaa tänä vuonna. Rahaston arvo kallistui 21 prosenttia tammikuusta heinäkuuhun.

Citadelin viimeaikaisiin osakeostoihin lukeutuvat Ranger Oil Corporation ja Skechers USA.

Ranger Oilin liikevaihto ja tulos kasvoivat huimasti vuoden toisella kvartaalilla

Citadel osti 100.845 Ranger Oilin osaketta.

Ranger Oil on öljy- ja kaasualan yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Houstonissa. Se on verrattain pieni öljy-yhtiö. Sen markkina-arvo on noin 805 miljoonaa dollaria.

Ranger Oil on muiden öljy-yhtiöiden tavoin hyötynyt raakaöljyn ja maakaasun hinnan kallistumisesta.

Yhtiö myi huhti-kesäkuussa keskimäärin päivää kohti 27 500 barrelia raakaöljyä. Yhtiön tuotanto oli 38 500 barrelia päivää kohti.

Liikevaihtoa Ranger Oil teki 314,5 miljoonaa dollaria ja oikaistua nettotulosta syntyi 120,4 miljoonaa dollaria. Liikevaihdosta noin 87 prosenttia tuli raakaöljyn myynnistä. Loppuosuus muodostui maakaasun ja nesteytetyn maakaasun myynnistä.

Toisen vuosineljänneksen luvut olivat huikeita verrattuna edellisvuoden vertailukauteen. Silloin Ranger Oil teki liikevaihtoa 124,7 miljoonaa dollaria ja oikaistua nettotulosta 40,2 miljoonaa dollaria.

Ranger Oil muistaa osakkeenomistajia osingoilla ja omien osakkeiden ostoilla. Yhtiöllä on käynnissä yhteensä 140 miljoonan dollarin omien osakkeiden osto-ohjelma. Ohjelma alkoi toukokuussa ja sen on määrä kestää ensi vuoden kesäkuuhun. Ranger Oil kertoi, että se jakaa kvartaalista 0,075 dollarin osakekohtaisen osingon.

Truist Securitiesin analyytikko Neal Dingmann arvioi, että Ranger Oilin tuotantoluvut, tulos ja vapaa kassavirta kehittyvät vahvasti vuoden toisella puoliskolla. Dingmannin tavoitehinta yhtiön osakkeelle on 71,00 dollaria. Ranger Oilin osake sulkeutui keskiviikkona 40,66 dollariin.

Ranger Oilin osake on edullisesti hinnoiteltu suhteessa öljyalan verrokkeihin. Yhtiön P/E luku on toteutuneella tuloksella 7,3 ja tulosennusteella 3,2. Myös kassavirtaperusteisesti, P/CF, Ranger Oilin osake on edullinen suhteessa kilpailijoihin. P/CF-luku on 3,7 toteutuneella operatiivisella kassavirralla ja 2,1 ennustetulla operatiivisella kassavirralla.

Analyytikot ovat yksimielisiä Ranger Oilin osakkeesta sijoituskohteena. Kaikki viisi yhtiötä seuraavaa analyytikkoa kehottaa ostamaan osaketta. Keskimääräinen tavoitehinta on 58,40 dollaria. Siispä nousuvaraa nykykurssilla olisi noin 43,6 prosenttia.

Skechersin osake on analyytikoiden näkemyksen mukaan ostohinnoissa

Toinen Citadelin osaketärppi on amerikkalainen jalkinevalmistaja Skechers. Citadel osti 455.696 Skechersin osaketta vuoden toisella kvartaalilla.

Skechersista on tullut viimeisen 30 vuoden aikana yksi suurimmista urheilujalkinevalmistajista Yhdysvalloissa. Yhtiön tuotevalikoimassa on muun muassa juoksukenkiä ja muita urheilukenkiä sekä sandaaleja ja tohveleita.

Skechersin liikevaihto kasvoi vuoden toisella kvartaalilla, mutta kannattavuus heikkeni. Yhtiö teki liikevaihtoa 1,87 miljardia dollaria, kun vertailukauden lukema oli 1,66 miljardia dollaria.

Skechersin bruttokate oli 897,6 miljoonaa dollaria. Se kasvoi 5,2 prosenttia vertailukaudesta.

Nettotulos kuitenkin laski 137 miljoonasta 90 miljoonaan euroon. Syynä heikompaan kannattavuuteen oli kustannustason nousu, kun muun muassa tukkuhinnat sekä rahti- ja palkkakustannukset kohosivat.

Skechers laski osavuosikatsauksen yhteydessä koko vuoden 2022 tulosohjeistusta. Yhtiön uuden arvion mukaan osakekohtainen tulos on 2,60-2,70 dollaria. Aiempi arvio oli 2,75-2,95 dollaria. Skeckersin osakekohtainen tulos oli tammi-kesäkuussa yhteensä 1,36 dollaria.

Myös Skechersilla on käynnissä omien osakkeiden osto-ohjelma. Toisen kvartaalin lopussa 500 miljoonan dollarin ohjelmasta oli vielä käyttämättä 450,8 miljoonaa dollaria. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla se osti omia osakkeita 49,2 miljoonalla dollarilla.

Morgan Stanleyn analyytikko Alexandra Straton uskoo Skechersin osakekurssin kallistuvan seuraavan vuoden aikana.

Stratonin mukaan yhtiön tulosennusteissa on nousuvaraa. Osakekurssi voi saada tukea talouskasvun hidastumisesta, koska Skechersin jalkineet ovat hintaluokaltaan edullisia verrattuna moniin kilpailijoihin. Straton arvioi, että lisäksi osakkeen arvostuskertoimissa on nousuvaraa.

Stratonin suositus Skechersin osakkeelle on ”osta”. Tavoitehinta on 59 dollaria. Se on lähes 50 prosenttia korkeampi kuin torstaina, jolloin osake treidaa hieman alle 40 dollarissa.

Myös muut analyytikot suhtautuvat positiivisesti Skechersin osakkeeseen. Keskimääräinen tavoitehinta on 49,85 dollaria.