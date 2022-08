Netumilta puolivuosikatsaus – Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana

Kannattavuus kuitenkin heikkeni vertailukaudesta.

Suomalainen IT-palvelutalo Netum julkaisi puolivuosikatsauksen tiistaina 16. elokuuta.

Yhtiön liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 15,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi peräti 47,8 prosenttia verrattuna viime vuoden vertailukauteen. Kasvusta neljännes tuli lokakuussa ostetun Cerion Solutionsin myötä.

Netumin kasvua tuki vahva kysyntä ja pitkien puitesopimusten alla kasvaneet työmäärät.

Yhtiö sai merkittävimmät uudet tilaukset Kuntien Tiera Oy:lta ja Haaga-Helia ammattikorkeakoululta. Kuntien Tiera Oy tilasi asiantuntijapalvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle. Netum aloitti Peppi-opintohallinnon järjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhankkeen Haaga-Helian kanssa.

Netumin käyttökate (EBITDA) oli 1,9 miljoonaa euroa. Se oli sama kuin viime vuoden vertailukaudella. EBITA eli liikevoitto ennen liikearvon poistoja laski viime vuodesta ja oli 1,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBITA oli 1,8 miljoonaa euroa. Se oli viime vuoden tammi-kesäkuussa 1,6 miljoonaa euroa.

Netum antoi aiemmin elokuussa negatiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö arvioi, että sen kuluvan vuoden 2022 EBITA on noin 12-14 prosenttia liikevaihdosta ja liikevaihto kasvaa vähintään 30 prosenttia. Aiemmin Netum ohjeisti, että sen EBITA on yli 14 prosenttia. Liikevaihdon osalta ohjeistus pysyi ennallaan.

Netum on asettanut keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Yhtiön tavoite on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä. Netum tavoittelee vuosittain vähintään 14 prosentin liikevoittoa ennen liikearvon poistoja (EBITA). Yhtiö pyrkii maksamaan osinkoa vähintään 40 prosenttia EBITA:sta.

Netumin kannattavuutta tammi-kesäkuussa heikensivät ennakoitua suuremmat kasvupanostukset henkilöstöön, tavanomaista suurempi alihankintavolyymi, koronan aiheuttamat henkilöstön sairauspoissaolot sekä yleinen kustannustason nousu.

Netumin toimitusjohtaja Matti Mujunen arvioi, että IT-palvelumarkkinan näkymät ovat edelleen positiiviset vuodelle 2022. Yksittäisistä palveluista erityisesti digi-, data-, analytiikka- ja kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän odotetaan vahvistuvan. Korkea inflaatio vaikuttaa Netumin liiketoiminnassa muun muassa palkkakustannuksiin ja sen myötä kannattavuuteen.

Netumin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Netumin antamalla negatiivisella tulosvaroituksella ei ollut merkittävää vaikutusta osakekurssiin. Netumin osakekurssi on keskiviikkona aamupäivällä 4,08 euroa.