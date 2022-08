Teknologiayhtiö Raute aloittaa yt-neuvottelut – markkinaympäristö on muuttunut

Rankasti tappiolle painunut Raute joutuu tehostamaan toimintaansa Venäjän liiketoiminnan loppumisen vuoksi.

Raute on aloittanut yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut henkilöstösopeutuksista Suomen yksiköidensä toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden kanssa.

Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa yhtiön toimintaa Rauten muuttuneeseen markkinaympäristöön. Kuten aiemmin ilmoitettiin, yhtiö ajaa parhaillaan hallitusti alas Venäjän liiketoimintaansa, joka muodosti merkittävän osan Rauten tilauskannasta ennen Venäjän sotilaallista hyökkäystä Ukrainaa kohtaan. Lisäksi yhtiön kannattavuuteen on vaikuttanut negatiivisesti vahva kustannusinflaatio, joka on nostanut yhtiön kustannuksia.

”Olemme työskennelleet määrittääksemme tarvittavat toimet kehitysohjelmamme vahvistamiseksi, ja valitettavasti meidän on myös sopeutettava henkilöstömme määrää nykyisen pienemmän toimintamäärän mukaiseksi. Tämän ilmoitetun supistamisen myötä arvioimme saavuttavamme noin 1,5−2 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Raute on aloittanut yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut henkilöstösopeutuksista Suomen yksiköidensä toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden kanssa”, kertoo Raute Oyj:n väliaikainen toimitusjohtaja Petri Strengell.

Lisäksi yhtiö on käynnistänyt muita toimenpiteitä, joilla se aikoo parantaa tehokkuutta ja säästää kustannuksia useita miljoonia.

Raute kertoi kesäkuussa vahvistavansa kehitysohjelmaa kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi vuosina 2022 ja 2023.

Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut alkavat 23.8.2022 ja niiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa. Työnantajan neuvotteluesitys sisältää mahdollisia työsuhteen ehtojen muutoksia sekä irtisanomisia koskien enintään yhteensä 30 henkilöä.

Neuvottelut koskevat yhteensä 435 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä Suomessa. Raute-konsernin kokonaishenkilömäärä kesäkuun lopussa oli 845 henkilöä, joista Suomen henkilöstön osuus oli 582 henkilöä.

Rauten hallitus julkisti 22. kesäkuuta tarkistetun tulosohjeistuksen vuodelle 2022. Hallitus odottaa nyt Rauten vuoden 2022 liiketuloksen pysyvän merkittävästi negatiivisena ja alle viime vuoden tason. Rauten vuoden 2021 liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa Rauten liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 18 prosenttia 70,9 miljoonaan euroon. Sen sijaan liiketulos valahti jyrkästi tappiolle, -16,6 miljoonaan euroon. Vertailukaudella liiketulos oli -4,5 miljoonaa euroa.

Tappiolliseen tulokseen vaikuttivat noin yhdeksän miljoonan euron arvoiset alaskirjaukset liittyen Venäjän liiketoiminnan alasajoon sekä noin kahden miljoonan euron arvoiset kertaluonteiset erät.

Rauten tilauskannan arvo laski merkittävästi toisella neljänneksellä ja se oli kesäkuun lopussa 104 miljoonaa euroa. Tästä 16 miljoonaa euroa liittyy Venäjän markkinoihin; suurin osa näistä toimituksista on suunniteltu toimitettavaksi vuonna 2022.

Strengellin mukaan toisen neljänneksen tulokseen vaikutti voimakkaasti Venäjän liiketoiminnan alasajo.

”Ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuutta heikensi Venäjän toimintojen supistaminen. Venäjän projektien arvioitu suora negatiivinen vaikutus, noin 9 miljoonaa euroa, on kirjattu toisen neljänneksen tulokseen. Toisen neljänneksen tulokseen vaikuttavat myös uudelleenjärjestelyjen aiheuttamista tehottomuuksista ja alhaisemmasta käyttöasteesta johtuvat lisäkustannukset”, toimitusjohtaja kertoo.