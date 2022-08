HS: Valtion sijoitusyhtiön päällikkö syyllistyi törkeään sisäpiiririkokseen

Valtion sijoitusyhtiö Solidiumin sijoituspäällikkö välitti sisäpiiritietoa useista pörssi­yhtiöistä puolisolleen ja sukulaisilleen.

Suomessa on paljastunut harvinaisen laaja sisäpiiritiedon väärinkäyttötapaus, kertoo Helsingin Sanomat.

Tapauksen tutkina lähti liikkeelle, kun Finanssivalvonta teki poliisille tutkintapyynnöt vuosina 2019–2020 tehdyistä epäilyttävistä osake- ja johdannaiskaupoista. Tapaus selviää Helsingin käräjäoikeuden keväällä antamasta tuomiosta.

HS:n mukaan valtion sijoitusyhtiön Solidiumin sijoituspäällikkö kertoi puolisolleen ja sukulaisille sisäpiirintietoa, minkä perusteella he ostivat kuuden pörssiyhtiön osakkeita tai johdannaisia.

Sijoituspäällikkö esimerkiksi neuvoi avovaimoaan ja isäänsä ostamaan ohjelmistoyhtiö Evryn osakkeita, kun hän oli saanut tiedon, että Evry ja it-yhtiö Tieto ovat yhdistymässä. Sijoituspäälliköllä oli tietoa yhdistymisestä etukäteen, koska valtion sijoitusyhtiö Solidium on merkittävä omistaja monissa pörssiyhtiössä. Yhtiö siis saa etukäteen markkinoilla julkistamatonta oleellista tietoa.

Sijoituspäällikkö neuvoi myös puolisoaan ostamaan Outotecin johdannaisia saatuaan etukäteen julkistamatonta sisäpiiritietoa Outotecin ja Metso Mineralsin yhdistymishankkeesta. Lisäksi hän neuvoi avovaimoaan ostamaan metsäyhtiö Stora Enson ja finanssikonserni Sammon johdannaisia sekä Konecranesin ja Cargotecin osakkeita ja johdannaisia.

Syyttäjä laski, että sijoituspäällikön avopuoliso ja hänen isänsä saivat kaupoilla rikoshyötyä yhteensä noin 27 000 euroa.

Kaikki neljä syytettyä tunnustivat teot ja saivat sen vuoksi tavallista lievemmät sakko- ja vankeusrangaistukset. Helsingin Sanomien mukaan tämä on poikkeuksellista, sillä kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun arvopaperimarkkinarikos on tuomittu niin sanotussa tunnustamisoikeudenkäynnissä.

Sijoituspäällikkö tuomittiin yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä ja puoliso kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen sisäpiirintiedon väärinkäytöstä sekä sisäpiirintiedon ilmaisemisesta. Heidän isänsä selvisivät tuhannen ja kolmentuhannen euron sakkorangaistuksilla.

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö kuuluu arvopaperimarkkinarikoksiin. Sisäpiirintiedon väärinkäytöstä voidaan Suomessa tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Tuomitsemisen edellytys on sisäpiiritiedon hyötymistarkoitus sekä tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Myös sisäpiiririkoksen yritys tahallisena on rangaistava teko.

Rikokseen syyllistyy myös henkilö, joka väärinkäyttää sisäpiiritietoa julkisessa kaupankäynnissä sekä monenkeskisessä kaupankäynnissä. Monenkeskistä kaupankäyntiä järjestää arvopaperipörssi, optioyhteisö tai muu arvopaperinvälittäjä kuin rahastoyhtiö.

Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon. Sisäpiiritieto voi koskea rahoitusvälineitä, liikkeellelaskijaa tai arvopaperimarkkinoita yleensä.

Sisäpiiritieto on siis sellaista tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksen perusteena, jos se julkistettaisiin.

Sisäpiiritiedon on oltava riittävän täsmällistä, jotta se voi olla sisäpiiritietoa. Esimerkiksi markkinahuhut eivät ole sisäpiiritietoa.

Tieto voi olla sisäpiiritietoa vain, jos sitä ei ole julkistettu tai se ei muuten ole ollut markkinoilla saatavissa.