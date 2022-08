Suursijoittaja George Soros luottaa Teslaan ja Fordiin

Miljardöörisijoittaja George Soros on muuttanut strategiaansa sähköautosijoituksissaan.

Miljardöörisijoittaja panostaa nyt kahteen autovalmistajaan, Teslaan ja Fordiin. Tesla on tällä hetkellä sähköautovalmistajien kruununjalokivi, mutta myös perinteinen autovalmistaja Ford panostaa yhä enemmän sähköautoihin.

Sähköautojen voittokulku näyttää väistämättömältä, siksi Teslan ja Fordin lisäksi myös lukuisat eurooppalaiset ja japanilaiset autovalmistajat panevat kehitys- ja tuotantoresurssejaan sähköautoliiketoimintaan.

Kaikista autovalmistajista Soros näyttää uskovan, että nimenomaan Tesla ja Ford ovat sähköautoliiketoiminnan voittajia.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Soros sijoittaa Teslaan. Soros on tähän asti tyytynyt sijoittamaan nuoriin startup-yrityksiin, kuten sähköautovalmistajiin Lucidiin ja Rivianiin.

Miljardöörin yritys Soros Fund Management on juuri hankkinut lähes 30 000 Teslan osaketta arvopaperi- ja pörssikomissiolle 12. elokuuta jätetyn virallisen asiakirjan mukaan. Asiakirjassa mainitaan yhtiön omistukset osakkeissa Yhdysvalloissa 30. kesäkuuta.

Soros Fund Management osti myös 29,5 miljoonaa Fordin osaketta.

Sijoitussivusto The Street arvelee, että Sorosin siirto näyttää viittaavan siihen, että hän on ihastunut Fordin toimitusjohtajan James D. Farley Jr:n strategiaan. Farley on jakanut autonvalmistajan erillisiksi yksiköiksi, jossa polttomoottoriautoihin autoihin liittyvät toiminnot siirtyivät osaksi Ford Blue -nimistä yksikköä.

The Street -sivuston mukaan on yllättävää, että sijoittaessaan Teslaan, hän on ollut epäsuorasti valmis lyömään vetoa myös myös Twitterin puolesta. Twitter on ollut riidoissa Teslan toimitusjohtajan ja perustajan Elon Muskin kanssa sen jälkeen, kun Musk peruutti 44 miljardin dollarin ostotarjouksensa mikroblogisivustosta. Viiden päivän mittainen oikeudenkäynti on tarkoitus käydä 17. lokakuuta alkaen.

Ford tulee Teslaan verrattuna reippaassa takamatkassa sähköautomarkkinoille.

Fordin kunnianhimoisena tavoitteena on valmistaa kaksi miljoonaa sähköautoa vuoteen 2026 mennessä. Yhtiö kuitenkin myi Yhdysvalloissa vain 27 140 sähköautoa vuonna 2021.

Akkusähköautojen toimintaa Ford Model e -nimisessä yksikössä pidetään Fordin pitkän aikavälin tulevaisuutena, ja markkinoille on tulossa muun muassa Ford Mustang Mach-E, F-150 Lighting pickup ja muita ajoneuvoja.

The Streetin mukaan Sorosin sijoitusyhtiön amerikkalaisen osakesalkun arvo nousi 5,3 prosenttia huhti-kesäkuussa 5,6 miljardiin dollariin. Yhtiö sijoittaa maailmanlaajuisesti monenlaisiin strategioihin ja omaisuusluokkiin, kuten julkisiin osakkeisiin, korkosijoituksiin, hyödykkeisiin, valuuttamarkkinoihin, vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja pääomasijoituksiin.

Sorosin nettovarallisuudeksi Bloomberg Billionaires Indexin mukaan arvioidaan tällä hetkellä 8,5 miljardia dollaria. Hän on tunnettu siitä, että hän käyttää rahaa hyväntekeväisyyteen. Suurin osa hänen yrityksensä varoista kuuluu Open Society Foundations -säätiölle, joka tukee oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja sananvapauden puolesta taistelevia ihmisiä eri puolilla maapalloa.

Syntyjään unkarilainen, tohtoriksi Lontoossa väitellyt ja Yhdysvaltoihin kotiutunut Soros tunnetaan erityisesti Quantum hedge -rahaston perustajana.

Sorosia on kutsuttu Englannin keskuspankin kaatajaksi, koska Sorosin toimien vuoksi Bank of England oli pakotettu devalvoimaan punta ja vetämään punta pois Euroopan vaihtokurssijärjestelmästä. Tällä Englannin pankin ”rikkomisella” viitataan Sorosin valuuttakauppoihin 1990-luvun alussa. Englannin punnan lyhyeksi myynti ja Saksan markan ostaminen toi hänelle vuonna 1992 noin miljardin dollarin voitot.

Niin sanottuna mustana keskiviikkona 16. syyskuussa vuonna 1992 Soros myi lyhyeksi yli 10 miljardin dollarin arvosta puntia arvioituaan punnan arvon heikkenevän. Hän veti mukaansa muita suursijoittajia ja pienempiäkin spekuloijia.

Aina Soroskaan ei sijoituksissaan onnistu. Suursijoittaja hävisi peräti 40 prosenttia yhden päivän aikana veikattuaan lentoyhtiö Norwegian Airia vastaan. Sorosin sijoitusyhtiö myi lyhyeksi norjalaisen lentoyhtiön osakkeita vuonna 2018.