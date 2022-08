Tässä tähtirahaston suurin osakesijoitus – ”sektorinsa valopilkku”

Vietnamin pääkaupunki Hanoi.

Vietnamin osakemarkkinoille keskittyvä PYN Elite uskoo maan suurimpaan asuntojen rakennuttajaan.

PYN Elite on salkunhoitaja Petri Deryngin luotsaama suomalainen aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka on sijoittanut varansa Aasian osakemarkkinoille 23 vuoden ajan. Tällä hetkellä tämä erikoissijoitusrahasto keskittyy vain yhteen Aasian maahan, Vietnamiin. Rahaston varat on sijoitettuna Vietnamin osakemarkkinoille alle kahteenkymmeneen pörssinoteerattuun yritykseen.

Rahaston menestys on ollut vakuuttava. Sen perustamisesta helmikuusta 1999 lähtien keskimääräinen vuosituotto on ollut 17,4 prosenttia. PYN Elite on Suomen kaikkien aikojen parhaiten tuottanut rahasto.

Rahaston tavoitteenamme on löytää merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja markkinakohtaisilla painotuksilla. Rahasto tähtää pitkäaikaiseen arvosijoittamiseen, ja sillä on tavoitteena selkeästi korkeampi tuotto, kuin maailmalle portfolionsa hajauttaneilla osakerahastoilla.

PYN Fund Managementin perustaja Petri Deryng asuu Aasiassa ja on toiminut PYN Elite -rahaston salkunhoitajana sen perustamisesta lähtien. Hänet on useasti noteerattu Suomen ja Euroopan menestyneimpien salkunhoitajien joukkoon muun muassa Citywiren, Morningstarin ja Arvopaperi-lehden arvioissa.

Rahaston salkussa vietnamilaisilla pankeilla on iso rooli. Rahasto uskoo pankkeihin, koska ne laajentavat liiketoimintaansa reippaasti lähivuodet ja sen myötä myös tuloskasvu tulee olemaan vahvaa.

Vietnamin osakemarkkinoiden arvostustaso on alhainen, kertoo PYN Eliten salkunhoitajatiimin Lan Nguyen

”VN-indeksi on kehittynyt keskimääräistä heikommin, mutta sen valuaatio luo potentiaalin myönteiselle jatkokehitykselle. VN-indeksin P/E vuodelle 2022 on nyt 11,1 eli hämmästyttävän matalalla tasolla suhteessa MSCI ACWI World -indeksin 15,4:ään”, Nguyen toteaa rahastokatsauksessa.

Rahaston suurin sijoitus ei ole pankki, vaan asuntojen rakennuttaja Vinhomes (VHM).

Yhtiö on Vietnamin suurin asuntojen rakennuttaja, ja sillä on kilpailijoihinsa verrattuna poikkeuksellisen paljon asutusalueilla sijaitsevaa tonttimaata taseessaan, yhteensä 164 miljoonaa neliömetriä. Vinhomesin tärkeimmät kohdekaupungit ovat Hanoi ja HCMC, joista se saa seuraavien 10 vuoden kasvun.

Teollisuuspuistot ovat yhtiön uusi aluevaltaus suorien teollisuusinvestointien virratessa maahan. Rakennuslupaprosessit helpottuvat lähivuosina ja kiihdyttävät kasvua, Lan Nluyen kertoo PYN Eliten heinäkuun rahastokatsauksessa.

Nguyenin mukaan Vinhomes oli sektorinsa valopilkku sen ennakkomyynnin oltua huhti-kesäkuussa ennätykselliset 3,2 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa 250 prosentin vuosikasvua.

Nguyenin mukaan kehityksen takana oli 460 hehtaarin Empire-projektin lanseeraus.

”Empire on ensimmäinen neljästä megaluokan projektista, joita VHM aikoo toteuttaa puolentoista vuoden aikana. Markkinoilla on edelleen runsaasti kysyntää ja vähän tarjontaa Covid-vuosien takia. Projektien koko on yhteensä 1 270 hehtaaria ja arvo 17,5 mrd. USD. Niiden odotetaan turvaavan VHM:lle tuloskasvun vuosille 2023-2024”, Nguyen kertoo.