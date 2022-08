Tähtiyhtiö Harvia kohtaa nyt laskevan myynnin haasteet

Kiuasvalmistaja Harvia on nyt uuden edessä. Monet tekijät lyövät kiilaa yhtiön kasvunäkymille.

Harvia on ollut yksi Helsingin pörssin tähtiyhtiöistä viime vuosina. Yhtiön liikevaihto oli 60 miljoonaa euroa vuonna 2017, mutta viime vuonna liikevaihto nousi jo 179 miljoonaan euroon. Harvia on myös onnistunut kasvamaan kannattavasti, sillä liikevoittoprosentti oli viime vuonna 26 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli 15 prosenttia.

Kuluva vuosi ei ole ollut yhtä ruusuista menoa.

Harvia antoi heinäkuun lopulla tulosvaroituksen, jossa se kertoi liikevaihdon laskeneen huhti-kesäkuussa kaksi prosenttia vertailukaudesta 46 miljoonaan euroon. Orgaanisen liikevaihdon lasku oli yhdeksän prosenttia.

Oikaistu liikevaihto laski viime vuoden 13,2 miljoonasta eurosta 8,8 miljoonaan euroon.

Harvian mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut yhtiöön suoraan ja epäsuorasti. Suora vaikutus liittyy Venäjään, Ukrainaan ja niiden läheisiin markkinoihin. Epäsuora vaikutus on nähtävissä korkeissa raaka-aineiden hinnoissa, inflaatiossa ja alentuneessa kuluttajaluottamuksessa. Tämä on madaltanut alemman hintaluokan saunojen ja kiukaiden kysyntää Keski-Euroopassa.

”Epäsuotuisaan myynnin kehitykseen vaikutti erityisesti markkinan hidastuminen Saksassa sekä sen naapurimarkkinoilla. Suurin syy tähän oli hidastunut kysyntä suurimmissa verkkokauppa-asiakkaissamme, joiden tarjooma on hyvin keskittynyt alemman hintaluokan tuotteisiin. Samaan aikaan premium-markkina on vahva, ja ammattiasiakkaat ovat palanneet vahvasti takaisin”, Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajuharju kertoo tulosraportin yhteydessä.

Kokonaisten saunojen myynti pysyi vakaana erityisesti ylemmässä hintaluokassa ja vastaavasti myös ammattiasiakkaille suunnatuissa kiukaissa ja komponenteissa. Aikaisemmin Harvian kokema aikaistettu kysyntä, joka liittyi koronapandemian aikaiseen kodin kunnostamisinnon voimakkaaseen kasvuun, on loppunut.

Analyytikot: Myynnin laskutrendi jatkuu

Harvian kasvun sakkaaminen on heijastunut voimalla yhtiön markkina-arvoon. Osakkeen arvosta on sulanut vuodessa jo 67 prosenttia.

Inderesin analyytikot Rauli Juva ja Thomas Westerholm odottavat Harvian tuotteiden kysynnän jatkavan laskusuunnassa.

”Olemme laskeneet 2023-24 tulosennusteitamme 20-25 %. Ennustemuutoksia ajaa oletuksemme kysynnän heikkenemisestä kahden erittäin vahvan vuoden jälkeen. Huolimatta johdon luottavaisista kommenteista, uskomme, että kysynnän heikentyminen tulee näkymään laaja-alaisemmin, ja pidempään, kuin vain tilapäisenä varastokorjauksena tietyissä tuoteryhmissä”, Juva ja Westerholm toteavat.

Analyytikoiden mukaan pitkästä korvaussyklistä johtuen vuosien 2020-2021 ostetut tuotteet tukevat korvauskysyntää vasta pitkällä tulevaisuudessa.

Inderes ennustaa liikevaihdon laskua kuluvan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle ja ensi vuodelle. Liikevoittomarginaalin analyysitalo näkee pysyvän lähiaikoina alle 20 prosentin tasolla, kun heikentynyt volyymi ja myyntimix painavat marginaalia.

Ovatko haasteet vain väliaikaisia?

Pitkällä aikavälillä Harvialla saattaa olla edelleen kasvupotentiaalia.

Yhtiön arvion mukaan maailmassa on noin 18 miljoonaa saunaa, mikä luo merkittävän liiketoiminnan saunojen ja kiukaiden uusimisesta. Saunamarkkina on kasvanut historiallisesti keskimäärin viisi prosenttia vuosittain.

Harvian mukaan markkina on kasvanut viime vuosina saunan terveyshyötyjen tunnettuuden ja suosion lisääntymisen ansiosta sekä yleisen koteihin panostamisen ja kotoilun trendin myötä, jota koronapandemia ja kodinkunnostusbuumi osaltaan kiihdyttivät.

Uusien saunojen ja laitteiden kasvanut kysyntä sekä vähäisemmässä määrin myös aikaistunut korvauskysyntä ajoi tätä niin sanottua aikaistettua kysyntää. Vuoden 2022 toisella neljänneksellä aikaistettu kysyntä kuitenkin hävisi. Kuluttajaluottamus on heikentynyt, ja kiivain kysyntä on siirtynyt kotien kunnostamisesta muihin kohteisiin pandemiarajoitusten purkamisen jälkeen.

Kasvanut taloudellinen epävarmuus ja alentunut luottamus erityisesti Saksassa ja sen naapurimarkkinoilla näkyy selvimmin alemman hintaluokan tuotteissa, jotka ovat perinteisesti myös herkimpiä hintojen nousun negatiiviselle kysyntävaikutukselle.

Ammatti- ja premium-markkina on säilynyt vakaampana ja näyttää olevan vähemmän herkkä nykyiselle korkean inflaation ympäristölle.

Inderesin suositus Harvian osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 22 euroa. Viimeisin osakkeen kurssinoteeraus on 19,3 euroa.