Joko rajusti laskenut Tokmannin osake on liiankin halpa?

Lähde: Tokmanni Oyj.

Sijoittaja joutuu nyt puntaroimaan, onko Tokmannin kasvun sakkaaminen väliaikaista vai pitkäaikaista.

Halpakauppaketju Tokmanni on ollut viime vuosina selkeä menestyjä Suomen vähittäiskaupan markkinoilla. Siitä tuli jo vuonna 2019 Suomen suurin halpakauppaketju. Liikevaihdon kasvu on ollut kovaa. Vuoden 2019 liikevaihto 944 miljoonan euron liikevaihto kipusi viime vuonna jo 1142 miljoonaan euroon.

Kasvu on ollut myös kannattavaa. Viime vuonna liikevoittomarginaali oli 9,4 prosenttia.

Siitä huolimatta Tokmanni on ollut viimeisen vuoden aikana sijoittajille karvas pettymys. Osakkeen markkina-arvosta on sulanut vuodessa 49 prosenttia.

Samanlaista laskua ei kuitenkaan odoteta yhtiön tuloskehityksessä. Analyytikoiden konsensusodotus on, että Tokmannin viime vuoden 1,33 euron osakekohtainen tulos laskee tänä vuonna 1,09 euroon.

Kun osakkeen hinta on romahtanut selvästi tulosodotuksia enemmän, on Tokmannin osakkeen arvostustaso laskenut. Kun viime vuoden lopussa yhtiön P/E-kerroin oli 14,8x, on se analyytikoiden tämän vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella ennustettu P/E-kerroin nyt 11,2x.

Yhtiön arvostustasoa voi sijoittaja peilata tuloksen sijaan myös taseen kautta.

Kuluvan vuoden analyytikoiden konsensusennusteilla Tokmannin tasepohjainen hinta suhteessa tasesubstanssiin, eli P/B-kerroin on 2,8x. Se on selvästi alhaisempi kuin viime vuoden lopun 4,7x.

Tasepohjainen arvostustaso ei näytä korkealta myöskään siitä näkökulmasta, että yhtiön oman pääoman tuoton konsensusennuste tälle vuodelle on korkea, 26,5 prosenttia.

Epävarmuus ja kustannusten nousu rasitteina

Sijoittaja joutuu tietenkin puntaroimaan, onko Tokmannin osake nyt aidosti alehinnoissa vai onko alhaiselle arvostukselle perusteltu syy. Tällainen perusteltu syy voisi olla se, että Tokmannin tulevaisuuden näkymät olisivat pitkäksi aikaa heikentyneet aiemmasta.

Yhtiön toisen vuosineljänneksen tulosraportti oli kurssireaktioista päätelleen sijoittajille positiivinen yllätys.

Silti se ei muuttanut isoa kuvaa. Tokmannin rasitteena on nyt talouden yleinen epävarmuus, mikä näkyy esimerkiksi halpakauppaketjun toisen vuosineljänneksen luvuissa ja yhtiön arvioimissa näkymissä.

Halpakauppaketjun toisen neljänneksen myynti oli käytännössä edellisvuoden tasolla, kun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 1,7 prosenttia vajaaseen 307 miljoonaan euroon. Poikkeuksellinen toimintaympäristö vaikutti selvästi Tokmannin myyntiin, myyntikatemarginaaliin ja liiketulokseen huhti-kesäkuussa.

”Toisen neljänneksen myyntiä varjosti matala kuluttajaluottamus, inflaation heikentämä ostovoima sekä selkeästi myöhästynyt kevät- ja kesäsesonki. Myynti kasvoi sisustuksen, päivittäistavaroiden, kosmetiikan ja pukeutumisen tuotteissa. Vastaavasti myynti oli heikkoa multien, lannoitteiden ja kasvien tuoteryhmissä sekä ulkoharrastustuotteissa”, kertoo Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen.

Huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 27 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella se oli yli 32 miljoonaa euroa. Tuloskunto oli kuitenkin analyytikoiden odotuksia parempi, sillä analyytikoiden konsensusodotus vertailukelpoiselle liikevoitolle oli 25 miljoonaa euroa.

Rautiaisen mukaan toisen neljänneksen edellisvuotta heikompaan tulokseen vaikuttivat eniten kohonneet kustannukset.

”Käytännössä kaikki kustannukset nousivat. Henkilöstökuluja kasvattivat toukokuun alussa voimaan tullut palkkojen yleiskorotus ja pandemian aiheuttamat sairauspoissaolot, vaikka ne olivatkin jo hieman alkuvuotta alhaisemmalla tasolla. Kiinteistökustannusten nousuun vaikutti yleinen kustannusinflaatio ja uudet toimipisteet. Loppuvuonna tulemme keskittymään tiukkaan kulukuriin ja toiminnan tehostamiseen.”

Lähiaikoina ei nähtävissä kasvua

Vuonna 2022 Tokmanni ennustaa liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla. Euromääräisen vertailukelpoisen liikevoiton yhtiö ennustaa olevan 90–110 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 105 miljoonaa euroa.

Inderesin analyytikko Olli Vilppo arvioi, että koronapandemian hellittäminen ei ole Tokmannin näkymien kannalta positiivinen muutos. Kun korona hellittää, kuluttajat siirtävät rahankäyttöä tavaroista takaisin palveluihin. Lisäksi Ukrainan sodan ja inflaation vuoksi syntyneessä epävarmassa ympäristössä kuluttajat helposti lykkäävät Tokmannin myymiä käyttötavarahankintoja, koska ne eivät ole välttämättömyyshyödykkeitä.

Toisaalta epävarmoina aikoina edullinen hintataso voi olla myös vahvempi kilpailuetu kuin muina aikoina.

Tokmannin halvat hinnat muodostuvat monesta eri tekijästä. Sitä edesauttavat yhtiön mukaan muun muassa omien merkkien suora tuonti, pitkät toimittajasuhteet, tuote-erien hankinta ja tehokkaat prosessit. Yhtiö kertoo keskittyvänsä tehokkuuteen koko arvoketjussa tehtaasta asiakkaalle saakka.

Tokmanni luottaa myös verkkokauppaan, joka on tiiviissä yhteydessä yhtiön kattavaan myymäläverkostoon. Tokmanni kertoo, että sen kilpailuetuja muihin verkkokauppoihin nähden on maanlaajuinen myymäläverkosto, joka mahdollistaa vaivattoman ja nopean tuotteiden noudon ja palautuksen.