Vähittäiskaupan luottamusindikaattori jyrkässä laskussa

Teollisuuden luottamus jatkoi laskuaan, kertoo Elinkeinoelämän Keskusliiton keräämä luottamusindikaattori. Erityisen paljon luottamusindikaattori laski vähittäiskaupassa.

Elinkeinoelämän Keskusliitto on julkaissut elokuun luottamusindikaattorit Suomen päätoimialoilta.

Teollisuusyritysten luottamus laski elokuussa. Saldolukema oli +2, kun edelliskuun lukema oli +5. Luottamusindikaattori on nyt lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +1.

Tuotannon ennakoidaan jatkavan kasvuaan lähikuukausien aikana. Tilauskanta oheni hieman edelliskuun tasolta, mutta on yhä yli normaalina pidetyn tason. Valmiiden tuotteiden varastot kasvoivat elokuussa edelliskuun tasolta. Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä 78 prosentilla vastaajista.

Suomen teollisuuden luottamus oli heinäkuussa tehdyn mittauksen mukaan hieman EU-keskiarvoa alempana.

Rakennusyritysten luottamus nousi elokuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -16 pistettä, mikä on viisi pistettä enemmän kuin heinäkuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Kuva: Elinkeinoelämän Keskusliitto.

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski elokuussa. Saldolukema oli +2 pistettä, joka on seitsemän pistettä vähemmän kuin tarkistettu lukema heinäkuussa. Luottamus on alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus laski elokuussa paljon edelliskuusta.

Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli -19, kun tarkistettu saldoluku oli heinäkuussa -3. Luottamusindikaattori on nyt selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on -1.

Myynnin määrä vähentyi selvästi edelliskuukauden tasolta. Myyntiodotukset lähikuukausille ovat myös pessimistiset. Varastot kasvoivat selvästi edelliskuukauden tasolta ja ovat nyt reilusti yli tavanomaisena pidetyn tason.

Vähittäiskaupan tunnelmien synkentyminen saattaa olla seurausta kotimaisten kuluttajien kasvaneesta epävarmuudesta.

Tilastokeskuksen keräämä kuluttajien luottamusindikaattori pysyy edelleen alamaissa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -14,9 elokuussa 2022, kun se heinäkuussa oli -15,9 ja kesäkuussa -14,3. Muutokset ovat siis kesän aikana olleet pieniä.

Vertaiu viime vuoteen sen sijaan osoittaa selvän muutoksen. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 4,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,9.

Elokuussa nykytilan arvio ja odotus kuluttajan omasta taloudesta paranivat heinäkuuhun verrattuna. Odotus Suomen taloudesta sen sijaan heikkeni. Viime vuoden elokuuhun nähden arviot taloudesta synkkenivät selvästi.

”Yritysten luottamus jatkoi odotetustikin laskuaan. Erityisesti kuluttajaa lähellä oleva vähittäiskauppa koki hyvin selvän pudotuksen edelliskuukaudesta. Myös palvelualoilla suhdanneodotukset synkkenivät selvästi. Sen sijaan rakentamisessa otettiin nyt vaihteeksi happea, kun luottamus tuli pitkästä aikaa hieman ylöspäin. Silti Suomessa rakentamisen luottamus on EU-maiden heikoimpien joukossa”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Pakarisen mukaan valitettavasti merkkejä paremmasta ei ole vieläkään nähtävissä.

”Euroopassa käynnissä oleva sota, voimakas energian hintojen nousu sekä ilmastonmuutoksesta johtuvat ilmiöt heijastuvat negatiivisesti myös talouteen. Keskeisimmän vientimarkkinan vaikeudet alkavat heijastua Suomessakin, eritoten teollisuudessa”, Pakarinen toteaa.