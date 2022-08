Tekeekö Venäjä-vaikeuksista kärsinyt Nokian Renkaat käänteen?

Yhtiön lähiajan näkymät ovat yhä synkät, mutta tuotantokapasiteetin kasvattaminen saattaa muuttaa tilanteen.

Vahvasti Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta kärsinyt Nokian Renkaat on ollut tänä vuonna todellinen sijoittajan murheenkryyni. Yhtiö on menettänyt kuluvan vuoden aikana jo 65 prosenttia markkina-arvostaan. Osake on jämähtänyt noin 11 euron tasolle, kun viime vuonna hinta liikkui noin 35 eurossa.

Yllättäen rengasyhtiö antoi kuitenkin kesäkuussa positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö kertoi nostavansa tulosohjeistustaan vuodelle 2022.

Yhtiön mukaan Ukrainan sota ja siitä johtuvat pakotteet aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta toimintaympäristöön erityisesti Venäjään liittyen. Rengaskysyntä on kuitenkin jatkunut hyvänä, ja Nokian Renkaat on nostanut hintoja vähentääkseen kustannusinflaation vaikutuksia.

Venäjä on ollut Nokian Renkaille tärkeä markkina-alue erityisesti rengastuotannossa. Viime vuonna Venäjä muodosti noin 20 prosenttia Nokian Renkaiden liikevaihdosta, ja peräti 80 prosenttia Nokian Renkaiden henkilöautonrenkaista valmistettiin Venäjällä.

Venäjällä valmistettujen renkaiden raaka-aineista noin puolet tuotiin Venäjälle maan ulkopuolelta. Raaka-aineiden saatavuus ja niiden logistiikka tulevat vaikuttamaan merkittävästi yhtiön kykyyn jatkaa tuotantoa Venäjällä.

Euroopan Unioni ilmoitti 8. huhtikuuta uusista pakotteista Venäjää vastaan, jotka vaikuttavat Nokian Renkaiden liiketoimintaan. Pakotteet kieltävät renkaiden tuonnin Venäjältä EU:hun, kieltävät tiettyjen raaka-aineiden viennin EU:sta Venäjälle ja rajoittavat kuljetuksia Venäjältä ja Venäjälle.

Rengasyhtiön mukaan pakotteilla on merkittävä vaikutus Nokian Renkaiden kykyyn valmistaa renkaita Venäjällä sekä myydä renkaita Venäjällä ja EU:ssa, erityisesti Keski-Euroopan alueella.

Odotettua parempi tulosraportti

Nokian Renkaat julkisti tällä viikolla huhti-kesäkuun tulosraporttinsa. Liikevaihto kasvoi 15,8 prosenttia 482 miljoonaa euroon. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 7,4 prosenttia vertailukaudesta. Eniten kasvua tuli Venäjän ja Aasian markkinoilta, 63 prosenttia. Myös Amerikan myynti kasvoi vahvasti, 23 prosenttia.

Huhti-kesäkuun oikaistu liikevoitto (eli segmentit yhteensä liikevoitto) laski vertailukauden 90 miljoonasta eurosta 86 miljoonaan euroon toisella vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto ylitti kuitenkin analyytikoiden konsensusennusteen, joka oli 73 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli -231 miljoonaa euroa tappiollinen, kun vertailukaudella tulos oli positiivinen 65 miljoonaa euroa. Tappioon vaikutti osaltaan se, että kesäkuussa Nokian Renkaiden hallitus päätti aloittaa yhtiön hallitun vetäytymisen Venäjältä. Osana vetäytymisprosessia yhtiö teki toisella vuosineljänneksellä 301 miljoonan euroa arvonalennuksia ja alaskirjauksia.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio kertoo, että vuoden 2022 toisella neljänneksellä rengasyhtiön toimintaympäristö muuttui yhä haasteellisemmaksi Ukrainan sodan ja siitä seuranneiden, kiristyneiden pakotteiden vuoksi.

”Kesäkuussa hallitus päätti aloittaa yhtiön hallitun vetäytymisen Venäjältä, koska Nokian Renkaat Oyj:llä ei ole enää edellytyksiä jatkaa toimintaa kestävällä tavalla Venäjällä. Arvioimme parhaillaan eri vetäytymisvaihtoehtoja, ja keskustelut mahdollisten ostajatahojen kanssa ovat käynnissä. Jatkossa keskitymme kasvumahdollisuuksiin muilla ydinmarkkinoillamme, ilman Venäjää”, Moisio toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan oikaistu liikevoitto laski hieman johtuen toimitusrajoitusten seurauksena alhaisemmiksi jääneistä myyntivolyymeistä. Samaan aikaan yhtiö onnistui kuitenkin hinnankorotuksilla vähentämään kustannusinflaation vaikutuksia.

Vetäytyminen Venäjältä vaikuttaa merkittävästi Nokian Renkaiden vuoden 2022 taloudelliseen tulokseen.

”Rengastoimitusten loppuminen Venäjältä vaikuttaa negatiivisesti myyntiin erityisesti Keski-Euroopan alueella toisella vuosipuoliskolla. Teemme töitä monella osa-alueella tuotteidemme saatavuuden turvaamiseksi”, Moisio toteaa.

Yhtiö odottaa koko vuonna 2022 liikevaihdon laskevan tai olevan vuoden 2021 tasolla ja oikaistun liikevoiton laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

Nokian Renkaat rakentaa uutta tuotantokapasiteettia

Nokian Renkaiden tulevaisuuden kannalta avainkysymys on Venäjän tuotantokapasiteetin korvaaminen Suomessa ja Euroopassa.

”Olemme jatkaneet kapasiteetin kasvattamista tehtaillamme Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja edistäneet investointia uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa, mikä on yksi tärkeimmistä prioriteeteistämme keskipitkällä aikavälillä”, Moisio kertoo.

Inderesin analyytikko Rauli Juva arvioi analyysitalon aamukatsauksessa, että Nokian Renkaiden vuoden 2022 luvuilla ei tässä tilanteessa ole osakkeen arvonmäärityksen kannalta juurikaan merkitystä. Hänen mukaansa yhtiön huonot uutiset on nyt kerrottu ja tilanne selkeytyy loppuvuoden aikana.

”Nokian Renkaat on kärsinyt raskaasti Venäjään kohdistuneista pakotteista ja päätöksestä luopua Venäjän tehtaasta. Mielestämme huonot uutiset on kuitenkin nyt ulkona ja kun loppuvuoden aikana saadaan yllä mainittuja lisätietoja tulevaisuudesta, yhtiön näkymät selkeytyvät. Myös Venäjältä vetäytyminen tekee mielestämme osakkeesta taas kiinnostavamman sijoituskohteen”, Juva toteaa.

Pitemmällä aikavälillä Nokian Renkaiden kasvua tukee kapasiteetin lisäys Euroopassa.

Kun Nokian Renkaiden uusi tehdas aikanaan Eurooppaan valmistuu, sen pitäisi pystyä Juvan mukaan vähintään 200 miljoonan liikevoittotasoon eli 30 prosenttia Inderesin ensi vuoden ennustetta korkeampaan tasoon.

Nokian Renkaiden osake on analyytikon mukaan painunut lähelle vuoden pohjatasoja, joka tekee yhtiön riski-tuotto -suhteesta kiinnostavan.

”Arvostus on kohtuullinen jopa ensi vuoden heikolla tuloksella (PE 13x, EV/EBIT 11,5x), jonka jälkeen suunta pitäisi olla ainoastaan ylöspäin ja (odotetun) tuloskasvun tukea kurssikehitystä”, Juva toteaa.

Sijoittajan kannalta avainkysymys siis on se, missä vaiheessa rengasyhtiö saa lisättyä kapasiteettia Suomessa ja Euroopassa ja alkavatko markkinat hinnoitella osaketta korkeammalle kapasiteettilisäyksen ansiosta.

Inderesin suositus Nokian Renkaiden osakkeille on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 12 euroa.