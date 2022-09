Tähtianalyytikko näkee tässä energiayhtiössä reippaan nousuvaran

Northern Oil and Gas kasvaa häkellyttävällä vauhdilla.

Talouksien elpyminen koronakriisistä ja Ukrainan sota ovat saaneet raaka-aineiden hinnat huimaan nousuun. Maakaasun hinta on noussut vuodessa 54 prosenttia ja brent-laadun öljyn 24 prosenttia. Koronakriisin pohjilla öljyn hinta kävi 20 dollarissa barrelilta, mutta nyt hinta on selvästi yli 90 dollaria.

Energian jyrkkä kallistuminen on luonnollisesti lisännyt sijoittajien mielenkiintoa energiasektorin osakkeita kohtaan. S&P 500 -osakeindeksin energiasektori on noussut vuodessa yli 65 prosenttia.

Huolimatta energiasektorin kovasta noususta, analyytikot löytävät toimialalta edelleen kohteita, joissa on nousuvaraa. Energia-alan yritysten hyvät näkymät eivät vielä ole välttämättä täysin hinnoiteltu yhtiöiden markkina-arvoihin.

Yksi tällainen yhtiö voi olla amerikkalainen Northern Oil and Gas (NOG).

Northern Oil and Gas on Yhdysvaltojen Pohjois-Dakotan ja Montanan Williston Basinin hiilivetyvarojen hyödyntämiseen keskittyvä etsintä- ja tuotantoyhtiö. Willistonin muodostuma on edelleen yksi Pohjois-Amerikan tärkeimmistä öljy- ja kaasuntuotantoalueista.

Sen lisäksi Northern Oil and Gas -yhtiöllä on tuottavia omistuksia myös New Mexicon ja Pennsylvanian osavaltioiden kaasua tuottavissa liuskekivimuodostumissa, ja sillä on yli 200 miljoonaa tynnyriä todistettuja öljyvarantoja.

Kuva: TipRanks.

Kovia kasvulukuja

Analyytikkoja ja osakkeita reittaava TipRanks-sivusto kertoo, että kaikki tämä antaa Northernille vahvan aseman hyötyä energian hintojen noususta – ja yhtiön tulot, tulos ja osakekurssi ovatkin nousseet koko vuoden ajan.

Northern Oil and Gas -yhtiön liikevaihto oli 441 miljoonaa dollaria kuluvan toisella neljänneksellä, mikä on valtava nousu edellisvuoden 25,8 miljoonasta dollarista. Myös tulos on noussut voimakkaasti edellisvuodesta, ja osakekohtainen tulos kasvoi viime vuoden toisen vuosineljänneksen 0,92 dollarista 1,72 dollariin. Kasvu oli siis 87 prosenttia.

Northern Oil and Gas -yhtiön tuotannon kasvu kvartaaleittain. Kuva: Northern Oil and Gas.

Vakaat tulokset ovat tuottaneet yhtiöllä myös runsaasti käteisvaroja. Sen vapaa kassavirta oli 114 miljoonaa dollaria toisella neljänneksellä.

Yhtiö on käyttänyt käteisvarojaan osakkeen tukemiseen ja pääoman palauttamiseen osakkeenomistajille. Northern osti takaisin kantaosakkeita 12,8 miljoonan dollarin arvosta toisella neljänneksellä ja TipRanks-sivuston mukaan se on ostanut osakkeita takaisin ainakin 7,2 miljoonan dollarin arvosta tähän mennessä kolmannella neljänneksellä.

Yhtiö maksaa myös neljännesvuosittaista osinkoa, minkä se aloitti vuoden 2021 kesäkuussa. Osinkoa on maksettu kuuden vuosineljänneksen ajan, ja sitä on korotettu viisi kertaa.

Kova kasvu on tietysti heijastunut yhtiön osakekurssiin. NOG:n osake on noussut vuodessa lähes 80 prosenttia. Vertailun vuoksi: S&P 500 -indeksi on laskenut vuodessa 11,5 prosenttia.

Tavoitehinnat viittaavat tuottopotentiaaliin jatkossakin

Truist Securities -yhtiön analyytikko Neal Dingmann saa TipRanks-sivustolla täydet viisi tähteä antamiensa osakesuositusten perusteella. Hän pitää Northern Oil and Gas -yhtiötä järkevänä valintana tuottoa tavoitteleville sijoittajille.

”Toisin kuin useimmat E&P-yhtiöt (etsintä- ja tuotantoyhtiöt) tähän mennessä, yhtiö säilytti sekä vuoden 2022 tuotanto- että investointiennusteensa, jotka se antoi kesäkuussa. Pidämme 2Q22:n ennakoitua suurempia pääomamenoja suurelta osin myönteisinä, kun otetaan huomioon vankka orgaaninen toiminta ja maa-alueen toiminta, jonka odotamme epäilemättä auttavan parantamaan tuotantoa ja kassavirtoja vuosien 2022/2023 lopulla”, Dingmann toteaa.

Kuva: TipRanks.

Dingmann antaa NOG:n osakkeille edelleen osta-luokituksen ja hänen 63 dollarin osakkeen tavoitehintansa viittaa osakkeen kovaan 98 prosentin nousupotentiaaliin yhden vuoden aikana.

TipRanks-sivuston mukaan NOG on saanut Wall Streetin analyytikoilta viime aikoina kahdeksan analyysiarviota, ja niistä kuusi on ostosuosituksia ja kaksi pidä-suosituksia. Osake hinnoitellaan pörssissä 32 dollariin ja sen 45,25 dollarin keskimääräinen hintatavoite merkitsee 42 prosentin nousupotentiaalia seuraavan 12 kuukauden aikana.

