Tämän arvoasunnon myyntihinta on 25 000 euroa neliöltä

Kun on kyse neliöhinnaltaan arvokkaasta asunnosta Suomessa, pitää katse suunnata Helsingin kantakaupunkiin ja sen kalleimmille asuinalueille.

Eiran ja Kaivopuiston lisäksi Helsingin arvoalueisiin kuuluu esimerkiksi Ullanlinna, joka tarjoaa Helsingin niemennokan merinäköaloja, designputiikkeja, ravintoloita, kahviloita ja upeita jugendrakennuksia.

Tällä hetkellä Ullanlinnassa on myynnissä huoneisto, jonka myyntihinta neliötä kohden on korkeampi kuin minkään muun Suomessa myynnissä olevan asunnon.

Helsingin Merikadulla sijaitsevan 190 neliöisen asunnon pyyntihinta on 4,75 miljoonaa euroa. Neliöhinnaksi tulee siis peräti 25 000 euroa neliöltä.

Asuntoa myy kiinteistövälittäjä Heidi Luumi, kiinteistövälitystoimisto Maison Luumi Oy:n perustaja. Luumi kuvailee Merikadun asuntoa aitoa jugendtunnelmaa huokuvaksi avaraksi kodiksi Ullanlinnan arvostetuimmasta osoitteesta.

Asunnon neljännestä kerroksesta on esteetön merinäköala pitkälle Harmajan majakalle asti, Luumi kuvailee. Asunto on läpitalon ratkaisu ja siinä on kaksi sisäänkäyntiä.

Asuntoa on kunnostettu vuonna 2020. Huonekorkeus on yli kolme metriä. Huoneiston erikoisuutena on länsiparveke, joka on ainoa Merikadun puoleisessa siivessä.

Tämän hintatason kerrostaloasunnoissa on taloyhtiön kriittiset remontit tehty ja tässäkin taloyhtiössä on linjasaneeraus toteutettu vuonna 2019. Linjasaneeraus eli arkisemmin putkiremontti tarkoittaa rakennuksen vesi- ja viemärijohtojen kunnostusta tai uusimista. Perinteisessä putkiremontissa kiinteistössä uusitaan käyttövesi-, lämmitysvesi- ja viemäriputkien lisäksi märkätilojen vesieristykset, laatoitukset ja vesikalusteet.

Muitakin remontteja on taloyhtiössä toteutettu viime vuosina useita. Julkisivujen kunnostustyö on alkanut vastikään ja sen yhteydessä on huoneistoon suunnitteilla rakentaa toinen parveke sisäpihan puolelle.

