Dollari on epävarmojen aikojen kuningasvaluutta

Monet tekijät tukevat nyt maailman suurimman talouden valuuttaa.

Dollari on noussut vahvasti suhteessa euroon toukokuusta 2021 lähtien. Tuolloin euro noteerattiin yli 1,2 dollariin. Nyt euro on valahtanut pariteettiin, eli euron kurssi dollareissa on lähes yksi.

Nordean ekonomisti Kristian Nummelin ja pääanalyytikko Jan von Gerich arvioivat pankin artikkelissaan, että pelkän euron dollarikurssin katsominen on hieman hämäävää, sillä euro ei ole heikentynyt samalla tavalla muita valuuttoja vastaan. Esimerkiksi Ruotsin kruunua vastaan euro on vahvistunut liki neljä prosenttia ja myös puntaa vastaan euro on vahvistunut.

Euron ja dollarin vaihtosuhteen muutoksessa on siis kyse paljon myös dollarin vahvistumisesta.

”Mikäli dollarin kehitystä verrataan muihin valuuttoihin kauppapainotettuna, on dollari vahvistunutkin mittavasti. Taala on ollut siis epävarmuuden keskellä kuningas, ja taustukea dollarille on antanut haukkamainen Fed”, Nummelin ja Gerich toteavat.

Keskeinen kysymys USA:n markkinoille katseensa suuntaavalle sijoittajalle on, voiko dollarin vahvistuminen vielä jatkua?

Nummelin ja Gerich eivät usko dollarin heikentymiseen.

”Taalan vahvuuden päättymiseen tarvittaisiin todennäköisesti Fedin kääntyminen aiempaa kyyhkymäisemmäksi ja indikaatio siitä, että koronnostot ovat hiljalleen päättymässä tai ainakin maltillistumassa, ja tämän myötä spekulaatio koronlaskuista kiihtyisi markkinoilla. Tämä ei näytä nyt todennäköiseltä, päinvastoin.”

USA:n keskuspankki ei ole toistaiseksi kääntämässä rahapolitiikan kurssia keventämisen suuntaan, koska maan inflaatio on edelleen hyvin korkeaa, energian ja ruuan hinnoista putsattuna pohjainflaatio oli elokuussa odotettua korkeampaa, 6,3 prosenttia.

USA:n työmarkkinoilla on lisäksi palkkojen nousupainetta, ja Fedin on jatkettava rahoitusolosuhteiden kiristämistä. Nummelinin ja Gerichin mukaan keskuspankin on saatava myös pitkät korot ylöspäin, jotta ylikuumenneesta taloudesta saadaan tehoja pois.

Nummelin ja Gerich uskovat dollarin vahvistuvan globaalin talouskasvun hidastuessa.

”Tämä on maailmantalouden nykyinen tilanne. Globaalin talouskasvun piristyminen on tyypillisesti taas dollarille vaikeampaa aikaa. Helpotusta talouteen ei ole hetkeen luvassa, sillä seuraavat kaksi neljännestä ovat Euroopassa vaikeita korkeiden energian hintojen ja jopa energiapulan vuoksi. Kiina puolestaan painii yhä koronan kanssa. Talouskasvun piristyminen on todennäköisesti luvassa vasta keväällä, joten tämäkään ei vielä käännä dollarin kurssia.”

Dollaria tukee myös kolmas tekijä: epävarmuus.

”Fedin rahapolitiikan kiristämisen ollessa aggressiivista osakemarkkinoiden heilunta todennäköisesti jatkuu. Tämä tarkoittaa dollarille vahvistumispainetta, sillä dollari on ehkäpä se paras turvasatama epävarmuuden keskellä”, Nummelin ja Gerich toteavat.

Lisäksi dollari on nauttinut myös Yhdysvaltojen talouden hyvästä energiatilanteesta, koska maa ei juuri ulkomaista energiaa tarvitse.