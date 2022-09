ETF-tuotteiden markkinajohtaja pitää kiinni osakkeista – uusi aikakausi on kuitenkin käynnissä 

Myös Blackrock odottaa arvo-osakkeiden suoriutuvan parhaiten ja korostaa osakevalinnan merkitystä.

Maailman suurin varainhoitaja Blackrock odottaa inflaation laskevan nykyiseltä tasoltaan ja asettuvan 3-4 prosentin vaihteluväliin. Korkeammalle tasolle kuin läntinen maailma on tottunut näkemään vuosikymmeniin.

Inflaation pitää korkeammalla toimitusketjuongelmat, tuotantoketjujen siirtäminen ulos Kiinasta sekä energiajärjestelmään vaadittavat investoinnit.

Korkeammalla inflaatiolla ja korkotasolla on sijoittajalle useita vaikutuksia.

Varainhoitaja korostaa uutta aikakautta

Blackrockin katsauksen mukaan arvo-osakkeet tuottavat paremmin kuin kasvuosakkeet niin korkean inflaation kuin nousevien korkojen aikana. Arvo-osakkeiden tuotto suhteessa kasvuosakkeisiin on sitä parempi mitä korkeampi on inflaatio. Arvoyhtiöiden liiketoiminnan kassavirrat ovat lähempänä nykyhetkeä, mikä on tärkeää kun sijoittajien tuottovaatimus on nousussa.

Toisaalta Blackrock pitää liiketoimintamallinsa vakiinnuttaneiden kasvuyhtiöiden kurssilaskua ylimitoitettuna. Monissa osakkeissa voikin olla pitkän aikavälin sijoittajalle ostomahdollisuus. Alhaisten korkojen siunaus on kuitenkin Blackrockin mukaan ohitse ja sijoittajien on sopeuduttava uuteen aikakauteen, jossa kasvuosakkeilla on vähemmän myötätuulia ja erot yhtiöiden välillä korostuvat.

Blackrock ei ota kantaa inflaation ja nousevien korkojen vaikutusta sijoittajien tuotto-odotukseen ja sen merkitystä osakkeiden arvostustasolle. Sen sijaan varainhoitaja kartoittaa inflaation alla menestyviä sektoreita.

Sektorit erottuvat toisistaan – ei 70-luvun toisintoa

Viimeisellä korkean inflaation aikakaudella, 1970-luvulla, parhaimpia sektoreita olivat energia, terveydenhuolto ja rahoitus. Vaikkakin eri syistä energiasektorilla oli vastaavia tarjontahaasteita kuin tänä päivänä. Terveydenhuoltosektori kehittyi nopeasti innovaation vauhdittamana ja yhtiöiden tuloksia suojasi raaka-aineiden pieni osuus tuotantokustannuksista.

Pankit olivat tuolloin verrattain suojattuja inflaatiolta ja vakuutusyhtiöt pärjäsivät hyvin vuosikymmenen loppupuolella inflaation ajaman korkeamman hinnoittelun ansiosta. Laaja materiaalit sektori oli myös kokonaisuudessaan kärsijä, kun suuri osa alan yhtiöistä ei kyennyt siirtämään kohonneita energia- ja työvoimakustannuksia asiakkailleen.

70-luvulla kulutus- ja käyttötavarayhtiöiden osakkeet tuottivat heikosti. Yhtiöiden tulosmarginaalit laskivat korkeampien tuotantokustannusten ja kuluttajien heikentyneen ostovoiman takia. Yhdyskuntapalveluyhtiöt [utilities] kärsivät, kun yhtiöiden ei sallittu siirtää kasvaneita kustannuksia säädellyissä liiketoiminnoissa kuluttajille.

Blackrockin odotukset tämän inflaatiojakson voittajasektoreista poikkeavat edellisistä voittajista. Vaikka perustelut ovat pinnallisia, sen mukaan yhdyskuntapalveluyhtiöt voivat pärjätä hyvin, koska ne saavat aiempaa helpommin siirrettyä kohonneet kustannukset hintoihinsa. Materiaalisektori hyötyy puolestaan vihreästä siirtymästä.

Terveydenhuollon osalta Blackrockin näkemys on kaksijakoinen. Yhtiöiden hinnoitteluvoima korostuu, koska sektori ei nauti enää yhtä nopeasta kasvusta. Rahoitusalan yhtiöt voivat pärjätä tälläkin kertaa hyvin, koska niiden taseet ovat vahvoja.

Puhtaasti negatiivista näkymää Blackrock ei anna yhdellekään sektorille. Sijoittajan onkin hyvä muistaa, että maailman suurin varainhoitaja pitää mielellään kiinni sijoittajan varoista ja niiden tuomista hallinnointipalkkioista.

Lähde: Blackrock.

Inflaation tulee pysyä hallinnassa

Blackrock näkee osakkeet parhaimpana omaisuusluokkana kohonneen inflaation olosuhteissa.

Osakkeet suoriutuvat hyvin, jos inflaatio pysyy hallinnassa, varainhoitaja huomauttaa. Toistaiseksi yhtiöt ovat pystyneet veloittamaan kohonneet kustannukset asiakkaiden kukkarosta, osoittaen hinnoitteluvoimaa.

Kun kustannukset nousevat yritykset pyrkivät säästämään. Investoinnit kohdistuvat tällöin teknologioihin, jotka säästävät työvoiman käytössä tai tuovat kustannussäästöjä. Blackrockin mukaan yritysten investointihalukkuus tällaisiin tuotteisiin on korkealla.

Maailman ETF-markkinoita hallitseva Blackrock korostaa osakevalinnan ja osaketutkimuksen merkitystä. Yhtiöt, jotka pystyvät hallitsemaan kustannuksiaan, osoittamaan hinnoitteluvoimaa ja investoimaan kustannuksia alentaviin hankkeisiin, selviytyvät inflaatiosta parhaiten. Osakemarkkinat tulevat säilymään volatiileina.