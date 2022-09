Huonekaluliikkeestä tullut jo lähes 300 valitusta kuluttajaneuvontaan

Hintavia sänkyjä myyvän huo­ne­ka­lu­lii­ke Si­sus­te Pel­to­nie­men asiak­kaat ovat vai­keuk­sis­sa, kertoo kuluttajaviranomainen. Kuluttajavalituksia on tullut poikkeuksellisen paljon.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvontaan on tullut paljon yhteydenottoja huonekaluliike Sisuste-Peltoniemi Oy:stä, joka on tullut tunnetuksi erityisesti kalliista käsityönä valmistetuista sängyistään. Yhtiö on 40 vuoden kokemuksen perusteella perustanut oman sänkymalliston Freya Bedsin.

Kuluttajat ovat ilmoittaneet kuluttajaneuvontaan, että yrityksen toimitukset viivästyvät säännönmukaisesti, sovittuja hyvityksiä ei makseta ja asiakaspalvelun toiminnassa on puutteita.

Kuluttajaneuvonta on vastaanottanut tänä vuonna Sisuste Peltoniemestä jo lähes 300 kuluttajavalitusta, joka on poikkeuksellisen suuri määrä huonekalualan toimijalle.

KKV:n mukaan yhteydenottoja on lisäksi tullut Sisuste Peltoniemeen läheisesti liittyvästä Vita Talalay Finland Oy:stä, jonka Freya Beds -sänkyjä Sisuste Peltoniemi markkinoi ja myy.

Sisuste Peltoniemestä tilattujen tuotteiden toimitukset ovat viivästyneet merkittävästi sovitusta. Kuluttajat ovat usein maksaneet tuotteet jo tilaushetkellä kokonaan tai osittain, mutta niitä ei jopa kuukausien odottelun ja uusien toimitusaikalupausten jälkeen ole heille toimitettu.

Peruutetuista tilauksista ei yhtiö ole palauttanut rahoja tai rahojen palautuksissa on kestänyt huomattavan pitkään.

KKV:n mukaan kuluttajien on lisäksi ollut vaikea saada ongelmia selvitettyä yrityksen asiakaspalvelun kanssa. Myös kuluttajaneuvonnalla on ollut vaikeuksia saada yhteyttä yritykseen.

Sisuste Peltoniemi markkinoi edelleen näkyvästi tuotteitaan muun muassa erilaisilla rajoitettujen erien kampanjoilla. Niissä kehotetaan kuluttajia tekemään ostopäätös nopeasti.

Kuluttajaneuvonta kehottaa huonekaluostoksia suunnittelevia kuluttajia ottamaan huomioon havaitut ongelmat ja harkitsemaan ostoksiaan.

KKV muistuttaa, että myydyn tuotteen toimitusviivästys on sopimusrikkomus – tavara on toimitettava kuluttajalle sovittuna ajankohtana. Eli jos myyjä on sopinut tavaralle toimitusajan kuluttajan kanssa, myyjän on noudatettava tätä toimitusaikaa.

Jos tavaran toimitusajasta ei ole nimenomaisesti sovittu, kuluttajan pitää saada tavara ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä.

Jos tavaran luovutus viivästyy, kuluttajalla on oikeus pidättyä maksusta ja vaatia myyjää toimittamaan tavara. Jos tuotetta ei toimiteta kohtuullisessa lisäajassa, voi kuluttaja vaatia kaupan purkua ja rahoja takaisin.

KKV neuvoo huonekalujen tilauksissa muistamaan muutamia seikkoja.

Kuluttajan kannattaa vaatia tilaukseen tieto toimitusajankohdasta. Jos myyjä vaatii kuluttajalta ennakkomaksua, ei koko hintaa kannata maksaa etukäteen. Ostos kannattaa maksaa luottokortilla tai luottosopimuksella.