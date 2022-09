Analyysiyhtiö Inderesin tulosvaroitus sai osakkeen laskuun

Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen.

Inderes laski näkymiään sekä liikevaihdosta että EBITA-liikevoiton osalta.

Sijoitusanalyysiä ja -viestintää tarjoava Inderes julkisti tiistaina tulosvaroituksen. Yhtiö alentaa näkymiään tilikaudelle 2022 johtuen virtuaalitapahtumaliiketoiminnan odotettua heikommasta projektimyynnistä.

Yhtiö arvioi virtuaalitapahtumaliiketoiminnan liikevaihdon laskevan, kun aiemmin sen arvioitiin säilyvän vakaana. Tällä on suora vaikutus koko konsernin projektiliikevaihtoon ja kannattavuuden näkymiin.

Inderesin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja pääomamarkkinoiden epävarmuus jarruttaa listautumisaktiivisuutta sekä vaikuttaa virtuaalitapahtumien kysyntään negatiivisesti. Yhtiön arvioi Ruotsin investointien olevan yli miljoona euroa tilikaudella 2022 ja näistä alle 0,5 miljoonaa on taseeseen aktivoitavia investointeja.

Inderes odottaa kuitenkin edelleen reipasta kasvua. Jatkuvan liikevaihdon kasvun yhtiö arvioi säilyvän yli 20 prosentin tasolla vuonna 2022.

”Epäonnistuimme näkemään virtuaalitapahtumaliiketoiminnan käänteen laskuun kahden nopean kasvun vuoden jälkeen. Syyskuun projektimyynti jäi selvästi ennusteistamme ja uudet asiakkuudet ovat käynnistymässä odotettua hitaammin, minkä vuoksi olemme alentaneet myös loppuvuoden ennusteitamme”, toteaa toimitusjohtaja Mikael Rautanen.

Rautasen mukaan projektiliikevaihdon heikkous näkyy suoraan kannattavuudessa, sillä Inderes edisti samaan aikaan listautumisen jälkeen käynnistettyjä kasvuhankkeita.

Yhtiön virtuaalitapahtumaliiketoiminta kasvoi erittäin voimakkaasti vuosina 2020–2021, mutta vuonna 2022 markkinatilanne on heikentynyt. Liikevaihto on jatkanut kasvua pääkohderyhmässä pörssiyhtiöasiakkaissa vuonna 2022, mutta pörssin ulkopuolisissa asiakassegmenteissä myynti on heikentynyt merkittävästi. Yhtiö odottaa pörssin ulkopuolisten asiakkaiden osuuden liikevaihdosta arvioidaan painuvan alle viiteen prosenttiin vuonna 2022, kun vuonna 2021 sen osuus oli yli 10 prosenttia.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan Inderes odottaa kuluvan vuoden liikevaihdon olevan 12,8–13,5 miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoiton olevan 1,0–1,6 miljoonaa euroa.

Aiemmin Inderes oli arvioinut liikevaihdon olevan 14,0–15,0 miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoiton 1,9–2,6 miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuussa Inderesin liikevaihto kasvoi 23,4 prosenttia vertailukaudesta ja 3,4 miljoonaa euroa. Jatkuva liikevaihto kasvoi 22,4 prosenttia ja oli 1,8 miljoonaa euroa, jatkuvan liikevaihdon osuus oli 52,7 prosenttia liikevaihdosta

EBITA-liikevoitto toisella vuosineljänneksellä laski 0,1 miljoonaan euroon edellisvuoden 0,3 miljoonaan euroon.

Inderesin osakekurssi laski tulosvaroituksen vuoksi 6,7 prosenttia tiistaina Helsingin pörssissä.

Inderes listautui lokakuussa 2021. Listautuminen oli odotettu menestys. Inderes sai yleisöannissa 10 000 uutta omistajaa ja yksittäisten sijoittajien omistukset jäävät pieniksi. Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti.