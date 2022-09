Jättipankki Goldman Sachs: Nyt on laatuosakkeiden aika

Goldman Sachs reivasi S&P 500 -indeksin tavoitetasoaan roimasti alaspäin.

Osakekurssit ovat jatkaneet rajua kurssilaskua sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen keskuspankin haukkamainen linja yllätti markkinat.

Keskuspankki nosti ohjauskorkoa75 korkopistettä. Ohjauskorko on noston jälkeen 3,00-3,25 prosentin välillä. Fedin keskuspankkiirit arvioivat, että ohjauskorkoa nostetaan vielä 125 korkopistettä loppuvuonna. Samalla kasvoi todennäköisyys korkeammalle korkotasolle ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kertoi keskiviikon lehdistötilaisuudessa, että inflaation tasoittuminen vaatinee talouskasvun hidastumista. Fed leikkasi kuluvan ja ensi vuoden talouskasvuennusteita.

Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksi on laskenut selvästi huipustaan. Viime joulukuussa indeksi kävi lähes 4800 pisteessä, mutta on sen jälkeen laskenut 3758 pisteeseen.

Lisää laskua on luvassa, mikäli on uskominen jättipankki Goldman Sachsin ennustetta.

Goldman Sachs laski S&P 500 -indeksin vuoden lopun tavoitetasonsa 4 300 pisteestä 3 600 pisteeseen, koska korkotason nousunäkymien dramaattinen muutos painaa Yhdysvaltain osakkeiden arvostusta. Aiheesta kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Goldmanin arvostusmallissa esitetty korkeampi korkoskenaario tukee osakemarkkinoiden P/E-kerrointa 15x, kun se aiemmin oli 18x. Pankin ekonomistit ennustavat nyt, että keskuspankki nostaa ohjauskorkoa 75 korkopistettä marraskuussa, 50 korkopistettä joulukuussa ja 25 korkopistettä helmikuussa.

Goldmanin mukaan taantuman todennäköisyys kasvaa. Se vähentäisi yritysten tuloja, laajentaisi tuottoeroa ja painaisi Yhdysvaltain osakkeiden vertailuindeksin pohjalukemiin.

Osakkeiden arvostukset ja pitkien valtiolainojen reaalituotto ovat liikkuneet viime vuosina samassa tahdissa siten, että reaalituoton lasku on nostanut osakkeiden arvostuskertoimia ja reaalituoton nousu on laskenut arvostuskertoimia. Tämä suhde on viime aikoina häiriintynyt, sillä valtiolainojen reaalituotto on noussut S&P 500 -indeksin arvostuskertoimen laskua nopeammin.

Goldman Sachsin mukaan se aiheuttaa riskin osakkeille. Aiemmin pankki oli olettanut reaalikorkojen olevan vuoden 2022 lopussa noin 0,5 prosenttia, kun nyt oletus on 1,5 prosenttia.

Yhdysvaltalaispankki neuvoo monien muiden pankkien tavoin, että lisääntynyt epävarmuus edellyttää sijoittajilta puolustautumista. Sijoittajien tulisi omistaa laatuosakkeita, joilla on vahvat taseet, korkea pääoman tuotto ja vakaa myynnin kasvu.

Tohtori Tuhona tunnettu New Yorkin yliopiston taloustieteen professori Nouriel Roubini näkee osakemarkkinoiden näkymät Goldman Sachsia selvästi synkempänä.

Roubini ennustaa Yhdysvaltoihin ja maailmanlaajuisesti ”pitkää ja rumaa” taantumaa, joka alkaa vuoden 2022 lopussa. Taantuma voi kestää koko vuoden 2023. Samalla osakeindeksit laskevat jyrkästi, hän ennustaa. Aiheesta kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Roubinin mukaan ”jopa tavallisessa taantumassa S&P 500 voi pudota 30 prosenttia”, mutta todella kovassa laskussa” se voi pudota 40 prosenttia.

Synkässä arviossaan ekonomisti kiinnittää huomiota yritysten ja maiden suuriin velkasuhteisiin. Korkojen nousu lisää velanhoitokustannuksia ja niin sanotut ”zombie-instituutiot, zombie-kotitaloudet, yritykset, pankit, varjopankit ja zombie-maat kuolevat”, Roubini kertoo.