Kurssimenestyjät ovat tänä vuonna harvassa Helsingin pörssissä

Vaikea sijoitusvuosi on tuonut sijoittajille uutta oppia, toteaa pörssikonkari Hannu Angervuo.

Vuosi 2022 on ollut täynnä makrotalouden haasteita, jotka ovat väistämättömästi heijastuneet osakemarkkinoille. Ukrainan sota, siitä seuranneet talouspakotteet ja energiakriisi, nopeasti kohonnut inflaatio, Kiinan rakennussektorin yskiminen ja ostovoiman heikentyminen ovat ravistelleet niin talouksia kuin markkinoitakin.

Helsingin pörssin kurssikehitys kuluvan vuoden aikana on mennyt pitkälti Euroopan EuroStoxx 600-indeksin perässä, toteaa ex-salkunhoitaja ja konkarisijoittaja Hannu Angervuo viikkokirjeessään.

”Euroopan 600 suurimman pörssiyhtiön indeksi on laskenut kuluvan vuoden aikana 14,7 prosenttia, kun Helsingin pörssin portfolioindeksi on pakittanut 18,8 prosenttia. Euroopan suurista pörsseistä heikoimpia ovat olleet Italian FTSE MIB (-19,8%), Saksan DAX (-17,8%) ja Ranskan CAC 40 (-13,7%)”, Angervuo laskee.

Angervuon mukaan Helsingin pörssin yhtiöiden kurssikehitys on voimakkaasti jakautunut indeksin kehityksen ympärille. Hän kokosi taulukkoon lähes kaikki yli miljardin markkina-arvon omaavat Helsingin pörssin yhtiöt.

Venäjä-riippuvaisilla yhtiöillä vaikeuksia

Kotimaisista pörssiyhtiöistä monet kasvuhakuiset yhtiöt, konepajat ja erityisesti Venäjä-riippuvaiset yritykset ovat olleet kurssikehityksellä mitattuna selvästi indeksiä heikompia.

Kuluvana vuonna positiivisen kurssikehityksen yhtiöitäkin toki pörssistä löytyy. Näitä ovat olleet esimerkiksi Orion, Sampo, Telia, Elisa, UPM-Kymmene, Neste, Sanoma ja Metsä Board.

Taulukko: Hannu Angervuo.

Angervuon mielestä merkillistä on se, että Sammon osakekurssi, jossa on huomioitu irronneet osingot, on lähes sama 2.9.2021, 30.12.2021 ja 2.9.2022.

”Merkillisen tasainen kehitys Sammon osakkeella on ollut voimakkaasti heiluneella markkinalla”, Angervuo toteaa.

Kuluvan vuoden aikana runsaasti yli puolet suurista yhtiöistä pärjännyt kurssikehityksessä selvästi indeksiä heikommin. Näistä F-Securen kurssikehitys ei ole aito, sillä yhtiö jakautui vasta kesällä, joten jakautumista ennen ollut kurssikehitys on vain WithSecuren osakekurssin kehitys.

Kovimpia laskijoita ovat Qt Group, Nokian Renkaat, Fortum, Tokmanni ja Musti Group.

It-yhtiö Qt Group antoi elokuun alussa tylyn tulosvaroituksen, kun se laski vuoden 2022 liikevaihdon tulosohjeistustaan. Liikevaihdon kasvu jäi huhti-kesäkuussa vaisuksi ja yhtiö joutui päivittämään kasvunäkymiään roimasti alaspäin.

Nokian Renkaat on puolestaan kärsinyt rankasti Venäjään kohdistuvista pakotteista. Rengasyhtiön mukaan EU:n asettamilla Venäjä-pakotteilla on merkittävä vaikutus Nokian Renkaiden kykyyn valmistaa renkaita Venäjällä sekä myydä renkaita Venäjällä ja EU:ssa, erityisesti Keski-Euroopan alueella.

Useat listautujat rankasti pakkasella

Listautumisetkaan eivät ole tarjonneet onnistumisia.

”Uusien viime vuosina listautuneiden osakkeiden merkitsijät ja ostajat ovat joutuneet pettymään ostoksiensa kurssikehitykseen, niin USA:ssa kuin myös Helsingin pörssissä. Vuoden 2022 aikana portfolioindeksin on pystynyt lyömään vain Enersense ja sekin vain täpärästi”, Angervuo toteaa.

Taulukko: Hannu Angervuo.

Heikko kurssikehitys on pörssikonkarin mukaan vaivannut myös USA:n pörsseihin listautuneita sijoittajien ”lemmikkejä”.

”Muutaman vuoden aikana listautuneista kuumista listautujista S&P-indeksin on pystynyt kuluvana vuonna lyömään vain Plug (-8,9%). Neljä viidesosaa kuumien listautuneiden yhtiöiden osakkeista on laskenut tänä vuonna enemmän kuin 40 prosenttia. Myös noin neljällä viidesosalla kuumista listautujista osakekurssi on pudonnut kurssihuipusta enemmän kuin 60 prosenttia.”

Angervuon mukaan tänä vuonna oppia on siis kertynyt sijoittajille runsaasti.