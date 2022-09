Analyytikko: MATANA on uusi FAANG

Menestyneiden teknojättien kuuluisa nimilista pitäisi laittaa uusiksi, esittää analyytikko.

Viime vuosina sijoittajat ovat saaneet huomata, että parhaiten menestyneiden osakkeiden joukossa on ollut pieni joukko amerikkalaisia teknojättejä. Nämä yhtiöt ovat selittäneet 2010-luvulla suuren osan jenkkipörssien kurssinoususta. Kuluvana vuonna moni teknojätti on kuitenkin menettänyt reippaasti markkina-arvoaan.

Amerikkalaiset rakastavat kirjainlyhenteitä. Ehkä siksi menestyneitä ja häikäisevästi kasvavia teknojättejä on totuttu kutsumaan kirjainlyhenteellä FAANG. Kirjainyhdistelmä tulee viiden teknojätin nimien etukirjaimista: Facebook, Apple, Amazon, Netflix ja Google.

Constellation Research -yhtiön pääanalyytikko Ray Wang on sitä mieltä, että nyt on aika laittaa ravintoketjun kärkiyhtiöt uusiksi.

Yahoo Finance Livessä Wang kertoo, että FAANG tulisi päivittää kirjainlyhenteeseen MATANA. Tämä yhdistelmä tulee seuraavien teknojättien nimistä: Microsoft, Apple, Tesla, Alphabet (Google), Nvidia ja Amazon.

Wang siis haluaisi pudottaa Metan eli Facebookin ja Netflixin pois kuuluisaksi tulleelta teknojättien kirjainyhdistelmältä – ja ottaa tilalle it-jätti Microsoftin ja sähköautovalmistaja Teslan. Lisäksi analyytikko haluaisi mukaan Nvidian, joka valmistaa muun muassa puolijohteita, datakeskuksia, näytönohjaimissa käytettäviä grafiikkasuorittimia ja mobiililaitteiden järjestelmäpiirejä.

Miksi sitten Facebook ja Netflix tipahtivat kuuluisalta kirjainyhdistelmältä pois?

Wangin mukaan Meta tarvitsee uuden suunnitelman.

”Facebookin on tehtävä jotain muuta kuin mainoksia. Jälleen kerran he saavat siitä turpiinsa. Onko se siis virtuaalilasit? Onko se metaverse? Emme tiedä vielä, ja se on haaste.”

Netflixin kohdalla kyse on kasvusta ja siitä, mitä on ja mitä ei ole tarjolla. Koska yhtiö toimii tilausmallilla, Wangilla on kysymyksiä siitä, kuinka paljon pidemmälle se voisi mennä.

Suoratoistopalveluissa on kilpailu vähitellen kiristänyt, kun esimerkiksi Disney on tullut ryminällä mukaan suoratoistoliiketoimintaan. Se on saattanut Neflixin ahtaaseen rakoon, jossa yhtiö joutuu jopa harkitsemaan mainosten lisäämistä palveluunsa.

Wang korostaa, että Microsoft pitäisi sisällyttää teknologian eliittijohtajien ryhmään.

”Microsoftilla on muutakin kuin yritys- ja kuluttajaliiketoimintaa – se on pystynyt hallitsemaan molempia. Yhtiöllä on hyvät asemat metaversea varten. Yhtiöllä on hyvät asemat pilvipalveluita varten, ja tietysti yhtiöllä on peliliiketoiminta.”

Wangin mukaan Nvidia on paljon muutakin kuin pelisiruja ja muutakin kuin datakeskus tai pelaaminen.

Yhtiö istuu tekoälyn, metaversen ja tietojenkäsittelyn tulevaisuuden rajalla. Lisäksi Nvidia hankkii kumppanuuksiaan tavalla, jonka ansiosta yhtiö tulee olemaan alallaan hallitsevassa asemassa vielä pitkään.

Pilvilaskenta ja metaverse-ympäristöt vaativat valtavasti laskentatehoa ja tekoälyä sisältäviä suorittimia, mikä tarjoaa Nvidialle kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa.