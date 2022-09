Millainen on hyvä toimitusjohtaja?

Hyvä toimitusjohtaja johtaa tavoitteellisesti.

Strategiasta ja toimintasuunnitelmasta on löydettävä laadulliset ja määrälliset tavoitteet, strategiset valinnat ja toimenpiteet, joilla tulokset syntyvät. Saavuttamalla laadullisia tavoitteita, syntyvät usein myös määrälliset.

Hyvä toimitusjohtaja johtaa tiedolla, mittareilla. Tulevaisuuteen luotaavat KPI:t auttavat ymmärtämään missä laiva ui ja erityisesti mihin se on matkalla. Hyvät KPI:t auttavat tunnistamaan törmäyksiä ja muutoksia ennen kuin ne näkyvät yrityksen kirjanpidossa.

Hyvä toimitusjohtaja johtaa johtoryhmää. Kirjoitin taannoin johtoryhmästä, joten linkataan aihe edelliseen. Johtoryhmä koostuu itsenäisistä johtajista, jotka vastaavat oman toimintansa lisäksi kokonaisesta toiminnosta ja liiketoiminnan alueesta.

Hyvä toimitusjohtaja ylläpitää tilannekuvaa ja viestii siitä eri osapuolille. Voitot, tappiot, yllätykset tai muutokset. Hyvä toimitusjohtaja ”raportoi” jorylle, hallitukselle ja muille sovituille sidosryhmille silloin kun asiat tapahtuu, eikä silloin kun kokoustellaan. Tätä varten on hyvässä yhtiössä on käytössä jokin alusta nopeaan vuorovaikutukseen verkossa.

Hyvä toimitusjohtaja on aktiivinen ja sparraa aktiivisesti. Johtaminen on jankkaamista, viestintää ja valmentamista. Hyvä toimitusjohtaja on hyvä ja aktiivinen valmentaja.

Hyvä toimitusjohtaja johtaa tarinan, strategian ja tavoitteiden kautta. Johtamisen työympäristö on tavoitteista, tarinoista ja tapahtumista koostuva kokonaisuus, jonka jokainen toimitusjohtaja tarvitsee. On myös toimitusjohtajan vastuulla, että tehtävään on tarjolla riittävät työkalut, tuki ja tekeminen.

Hyvä toimitusjohtaja elää ja viestii kuten opettaa ja vaatii muilta.

Hyvä toimitusjohtaja ymmärtää tehtävänsä yhtiön ja omistajien palvelijana. Johtaminen on palvelufunktio ja johtamisen vetäjä esimerkillinen renki.

Hyvä toimitusjohtaja pyrkii kehittämään yrityksen tekemistä ja rakenteita jatkuvasti. Vierivä kivi ei sammaloidu, eikä jatkuvasti kehittyvä yritys hukkaa tulevaa. Jatkuva kehittäminen on kilpailukyvyn ja kasvun lähtökohta.

Hyvä toimitusjohtaja uusiutuu ja uudistaa yrityksen toimintaa. Kaikki yritykset kilpailevat parhaista sijoittajista, hallituksen jäsenistä, kumppaneista, työntekijöistä ja asiakkaista. Uusiutuminen on paras tapa tehdä yrityksestä ”Future – proof.”

Ville Tolvanen on sijoittaja, hallitustyön ammattilainen, digitalisti ja yrittäjä. Artikkeli on alun perin julkaistu Tolvasen sivustolla 26.9.2022.