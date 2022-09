Pörssiyhtiö Nasdaq avaa Bitcoin-palveluita

Kesän karhumarkkina ei todellakaan ole hidastanut merkittävien instituutioiden kiinnostusta Bitcoinia kohtaan.

Maailman suurimpiin finanssitaloihin kuuluvat BlackRock ja Fidelity ovat jo ottaneet merkittäviä harppauksien Bitcoin-palveluiden tarjoamisessa. Nyt joukkoon liittyy kaikkien tuntema pörssiyhtiö Nasdaq.

Nasdaqin uusi Bitcoinien säilytyspalvelu tuo yrityksen suoraan kilpailuun alan vakiintuneiden yritysten kanssa. Muutoksen myötä Nasdaq tulee haastamaan suurimpia bitcoinien säilytyspalveluita, kuten Coinbasen, BitGon ja Geminin. Tämä merkitsee uutta aikakautta alan yritykselle, jotka ovat toistaiseksi tehneet liiketoimintaa ilman perinteisten rahoitusalan jättien kilpailua.

Nasdaq on kehittänyt digitaalisten omaisuuserien palveluita viime vuodesta, kun pörssi lanseerasi opetussuunnitelman rahoitusneuvojille yhteistyössä Hashdexin kanssa. Opetussuunnitelma pyrkii tarjoamaan koulutusresursseja sijoitusneuvonantajille digitaalisen omaisuuden ekosysteemin kehityksestä, investointinäkökohdista, sääntelystä ja veroista.

Aiemmin tänä vuonna Nasdaq ryhtyi tekemään yhteistyötä myös Brasilian suurimman pörssin XP:n kanssa bitcoin- ja kryptovaluutta kaupankäynnin käynnistämiseksi.

Nasdaqin lisäksi tällä viikolla joukko muitakin merkittäviä instituutioita otti myönteisiä askeleita Bitcoinin suuntaan.

Viikon muita tapahtumia

Singaporen suurin pankki, DBS, kokeilee Bitcoin kaupankäyntipalveluita 100 000:n valitun asiakkaan kanssa.

Ranskan kolmanneksi suurin pankki, Societe Generale, tarjoaa nyt Bitcoin-palveluita instituutioille.

Viro myönsi ensimmäisen Bitcoin- ja kryptovaluuttojen palveluntarjoalisenssin Striga-pankille.

Venäjän valtion ministeriöt ovat sopineet Bitcoin-louhinnan laillistamisesta energiarikkailla alueilla.

Dubain kuninkaallinen perhe tekee yhteistyötä CoinCornerin kanssa Bitcoin-transaktioiden helpottamiseksi Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

Yhdysvalloissa Coloradon osavaltion asukkaat voivat nyt maksaa valtion veroja bitcoineilla ja kryptovaluutoilla, tosin toistaiseksi vain PayPal-tilin kautta.

Pörssiyhtiö MicroStrategy hankki 301 bitcoinia lisää noin 6 miljoonalla dollarilla. MicroStrategy omistaa nyt yli 130 000 bitcoinia, jotka on hankittu 3,98 miljardilla dollarilla keskihintaan 30 639 dollaria per bitcoin.

Lainaus Avain Vapauteen -kirjasta

”Bitcoin yhdistää kaikki maailman ihmiset avoimeen ja vapaaehtoisuuteen perustuvaan rahajärjestelmään: kuka tahansa voi sitä vapaasti valita käyttää tai olla käyttämättä.

Vapaus valita on periaate, joka tukee Bitcoinin synnyttämää rahapoliittista vallankumousta. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja mukaan voi ilmoittautua milloin tahansa tai poistua halutessaan. Kaikki ovat tervetulleita mukaan, mutta kuten raamatun Nooan tarinassa, kun tulva nousee on liian myöhäistä. Pysäyttämätön Bitcoin toimii taloudellisena Nooan arkkina paisuneen velkakuplan puhjetessa.”

Toni Heiskanen & Janne Piiroinen

Blogi on osa Avain vapauteen -viikkokirjettä, joka on maksutta saatavilla osoitteesta avainvapauteen.fi