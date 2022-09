Spinnova on kovassa kasvuvauhdissa

Vastuullisten tekstiilimateriaalien valmistaja Spinnovan kaupallistamis- ja skaalausstrategia etenevät suunnitelman mukaisesti.

Spinnova julkaisi tammi-kesäkuun tulosraporttinsa. Tuotannon skaalauksessa ja kaupallistamisvaiheessa olevan yhtiön liikevaihto kasvoi 7,6 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella liikevaihto oli vain 0,37 miljoonaa euroa.

Liiketappio nousi viime vuoden -3,1 miljoonasta eurosta -5,8 miljoonaan euroon.

”Kunnianhimoinen tavoitteemme on skaalata ja kaupallistaa SPINNOVA®-kuituteknologia ja -tuotanto omistautuneen ja erittäin lahjakkaan tiimimme kanssa”, kertoo Spinnovan toimitusjohtaja Kim Poulsen.

Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Spinnova julkisti ensimmäiset kaupalliset tuotteet brändikumppanien adidaksen ja ARKETin kanssa.

”Nämä tuotteet on valmistettu SPINNOVA®-kuidun ja puuvillan sekoitteesta, mikä osoittaa SPINNOVA®:n olevan kaupalliseen käyttöön soveltuva ensiluokkainen vastuullinen tekstiilimateriaali ja -brändi. Jatkamme tuotekehitystä monien brändikumppaniemme kanssa, ja tavoitteena on julkistaa lisää kaupallisia tuotteita vuoden aikana”, Poulsen kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan kaupallistamis- ja skaalausstrategia etenevät suunnitelman mukaisesti. Vastuullisten kuitujen kysyntä kasvaa edelleen lähes 200 miljardin euron globaaleilla tekstiilikuitumarkkinoilla.

Tänä vuonna yhtiön pääpainopiste on ollut ensimmäisen kaupallisen tehtaan rakentaminen Woodspinille, joka on Spinnovan ja Suzanon tasaosuuksin omistama yhteisyritys.

”Rakentaminen ja teknologiatoimitukset ovat molemmat aikataulussa ja tehtaan odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. Alkuvuoden aikana Woodspin päätti korottaa tehtaan pääomasijoitusbudjettia 9 miljoonalla eurolla vahvistaakseen ympäristö- ja R&D-kyvykkyyksiä sekä huomioidakseen kustannusinflaation”, Paulsen kertoo.

Spinnovan ja ECCOn tasaosuuksin omistama Respin-pilottilaitos on toiminut kuluvana vuonna ja Spinnova on aloittamassa kaupallistamisvaiheen suunnittelun aikataulun mukaisesti.

Seuraava vaihe Spinnovan skaalautumisessa on Woodspinin toinen tehdas, jonka toteutettavuussuunnittelun Woodspin on aloittanut. Spinnova yksinoikeudellisena teknologiatoimittajana on aloittanut tehtaan teknologiakonseptin teknisen esisuunnittelun.

Spinnova ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä.

Yhtiön kesäkuussa 2021 asettamat keskipitkän aikavälin liiketoimintatavoitteet ovat saavuttaa 150 tuhannen tonnin tuotantokapasiteetti ja positiivinen liiketulos sekä saada jopa 20 brändikumppania.

Kohdemarkkina kasvaa, ja vastuullisten tekstiilimateriaalien kysyntä on erittäin vahva. Spinnova odottaa saavansa Woodspin-tehtaan valmiiksi aikataulussaan ja sen aloittavan toimintansa vuoden 2022 lopussa. Spinnova arvioi jatkavansa kaupallisten tuote-erien lanseeraamista yhdessä brändikumppaneidensa kanssa.

Vuoden 2022 aikana Spinnovan liikevaihdon odotetaan kasvavan verrattuna vuoteen 2021, pääasiassa Woodspinille ja Respinille toimitettujen projektien teknologiamyynnin kasvun johdosta. Koska Spinnova keskittyy vuonna 2022 panostamaan kasvuunsa ja tuotantonsa skaalaamiseen, yhtiön ei odoteta tekevän positiivista tulosta.