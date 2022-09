Stora Enso panostaa isosti kasvaville uusiutuvien aaltopahvipakkausten markkinoille

Stora Enso ostaa hollantilaisen aaltopahvipakkausten valmistajan. Kauppa vahvistaa merkittävästi metsäyhtiön asemaa Euroopan markkinoilla.

Stora Enso ostaa hollantilaisen De Jong Packaging Groupin noin 1 020 miljoonan euron velattomalla yritysarvolla.

Vuonna 1996 perustettu De Jong Packaging Group on Benelux-maiden suurimpia aaltopahvipakkausten valmistajia. Yritys on erikoistunut pääasiassa tuoretuotteiden, verkkokaupan ja teollisuuden aaltopahvipakkauksiin. Se osti vuonna 2021 hollantilaisen De Hoopin paperitehtaan, joka tuottaa aaltopahvin pintakartonkia. De Jong Packagingilla on 17 toimipaikkaa Alankomaissa, Belgiassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä.

Yhtiön tuotevalikoima ja markkina-alueet täydentävät ja parantavat Stora Enson tarjontaa erityisesti tuoretuotteiden, verkkokaupan ja teollisuuden pakkauksissa.

Yritysosto on Stora Enson strategian mukainen ja se vauhdittaa liikevaihdon kasvua, vahvistaa merkittävästi metsäyhtiön asemaa Euroopan aaltopahvipakkausmarkkinoilla, ja mahdollistaa pääsyn Alankomaiden, Belgian, Saksan ja Ison-Britannian markkinoille.

”Investoimme strategiamme mukaisesti markkinaosuutemme kasvattamiseen uusiutuvissa ja kierrätettävissä pakkausratkaisuissa. De Jong Packagingilla on vankka asema aaltopahvipakkausten markkinoilla ja merkittävä asiakaskunta. Liiketoiminnan hankkiminen tukee strategista suuntaamme edistää uusiutuvia pakkausratkaisuja Euroopassa”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Kasvua käyttökatteeseen ja synergiaetuja

Yritysoston myötä Stora Enson Packaging Solutions -divisioonan aaltopahvipakkauskapasiteetti kasvaa noin 1 200 miljoonasta neliömetristä yli 2 000 miljoonaan neliömetriin, kun lasketaan mukaan De Jongin laajentumishankkeet. Kapasiteetti nousee siis 67 prosenttia. Tämä varmistaa jatkuvan kasvun mahdollisuudet keskeisillä markkinoilla.

Euroopan aaltopahvipakkausmarkkinat ovat pirstaleiset, ja paikallinen läsnäolo on avainasemassa kestävän kasvun kannalta.

Kaupan yritysarvo on noin 1 020 miljoonaa euroa, josta 250 miljoonaa euroa on IFRS:n mukaisia vuokrasopimusvelkoja. Yritysarvo vastaa arvostuskerrointa 8,9 vuoden 2022 oikaistulla 114 miljoonan euron käyttökatteella laskettuna.

Vuonna 2025, kun De Jong Packagingin käynnissä olevat aaltopahvipakkausten laajennushankkeet valmistuvat, Stora Enso odottaa noin 40 miljoonan euron kasvua käyttökatteessa. Yrityskaupan odotetaan tuottavan keskipitkällä aikavälillä, kolmen vuoden jälkeen, 30 miljoonan euron keskimääräiset vuotuiset synergiaedut pääasiassa hankinnoissa, aaltopahvin raaka-aineen tuotannon optimoinnissa ja kaupallisten mahdollisuuksien myötä.

Mikäli Stora Enson Belgiassa sijaitsevan Langerbruggen tehtaan toisen paperilinjan muuntaminen aaltopahvin pintakartongin valmistukseen päätetään toteuttaa, synergiaetuja on mahdollista saada lisää. Stora Enso voi maksaa enintään 45 miljoonan euron suuruisen lisäkauppahinnan vuonna 2024 edellyttäen, että De Jong Packaging saavuttaa sovitut tulostavoitteet.

De Jong Packaging Groupin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan noin miljardi euroa. Yritysoston odotetaan kasvattavan Stora Enson osakekohtaista tulosta alusta lähtien. Yritysosto rahoitetaan nykyisellä likviditeetillä ja kahdenvälisillä lainajärjestelyillä. Sen odotetaan nostavan Stora Enson nettovelan suhdetta operatiiviseen käyttökatteeseen 0,4:llä 1,4:ään.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 alussa edellyttäen viranomaisten hyväksyntää. Stora Enson vuoden 2022 operatiivista liikevoittoa koskeva ohjeistus pysyy ennallaan.

Paperiliiketoiminta on enää vain lypsylehmä

Stora Enso uudisti strategiansa loppuvuonna 2020. Sanomalehtipaperin tuotanto ei enää ole Stora Enson kasvualue. Yhtiön mukaan Paper-divisioona jatkaa toimintaansa kassavirran maksimoimiseksi supistuvilla markkinoilla.

Yhtiöllä on nyt kolme kasvun painopistealuetta.

Packaging Materials ja Packaging Solutions -liiketoiminta-aluetta ohjaavat muovittomien ja ympäristöystävällisten, kiertotalouden näkökulmasta suunniteltujen pakkausten suuri kysyntä. Stora Enso on tällä liiketoiminta-alueella markkinajohtajia ja yhtiö näkee siinä houkuttelevia investointimahdollisuuksia.

Wood Products -divisioonaan kuuluva Building Solutions -liiketoiminta-aluetta ohjaavat puurakennusten kasvavat markkinat. Stora Enso tarjoaa vaihtoehtoja fossiilipohjaisille rakennusmateriaaleille ja on johtava globaali toimittaja.

Biomaterials -divisioonassa innovaatio-ohjelma keskittyy ligniiniin, ja sen innovaatiot kohdistuvat vahvaan kasvuun uusissa sovelluksissa ja uusilla markkinoilla.