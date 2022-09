Stora Enso pyristelee irti taantuvasta liiketoiminnastaan – sijoittajat ja analyytikot eivät ole kasvusta vakuuttuneita

Metsäyhtiön arvostuskertoimiin ei ole leivottu kasvuodotusta. Myös analyytikot näkevät tuloskehityksen vaisuna.

Stora Enso kertoi strategiastaan ja kehityksestään pääomamarkkinapäivässä. Äskettäin julkistetun De Jongin yritysoston jälkeen metsäyhtiön Packaging Solutions -divisioonan operatiivinen sidotun pääoman tuotto (ROOC) -tavoite on arvioitu uudelleen.

Yhtiö jatkaa pääomansa uudelleenkohdentamista kasvuliiketoimintoihinsa ja alueille, joilla yhtiö näkee pitkän aikavälin kestävää kasvupotentiaalia. Vahva tase mahdollistaa sekä orgaanisen että yritysostoihin perustuvan kasvun.

Jatkossa suunta on selvä: vähemmän sellua ja enemmän pakkauksia sekä muita ratkaisuja.

Stora Enson tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä pienentää markkinasellun osuutta ja vähentää syklisyyttä lisäämällä integraatiota sekä kasvattaa uusiutuvien pakkausten, rakentamisen ratkaisujen ja uusien innovatiivisten biomateriaalien osuutta liiketoimintaportfoliossa.

Perinteiset puutuotteet, sellu ja metsä pysyvät arvonluonnin perustana ja tarjoavat synergiaetuja yhtiön keskeisille strategisille kasvualueille. Stora Enso pyrkii kuitenkin luopumaan rakenteellisesti taantuvasta paperiliiketoiminnasta.

Paperitehtaita myyntiin ja aaltopahvivalmistajan miljardikauppa

Stora Enso ilmoitti tällä viikolla kahden paperitehtaansa myynnistä.

Stora Enso allekirjoitti tällä viikolla sopimuksen yhtiön Saksassa sijaitsevan Maxaun paperitehtaan ja siihen liittyvän omaisuuden myymisestä Schwarz Produktionille. Kaupan yritysarvo on noin 210 miljoonaa euroa. Kauppa on tarkoitus saada päätökseen viimeistään vuoden 2023 alussa, kun kilpailuviranomaisten hyväksyntä on saatu.

Stora Enso allekirjoitti myös sopimuksen yhtiön Ruotsissa sijaitsevan Nymöllan paperitehtaan ja siihen liittyvän omaisuuden myymisestä yhdysvaltalaiselle Sylvamolle, joka on maailmanlaajuinen päällystämättömän toimistopaperin valmistaja. Kaupan yritysarvo on 150 miljoonaa euroa. Tämäkin kauppa on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2023 alussa, kun kilpailuviranomaisten hyväksyntä on saatu.

Uusiutuvissa pakkauksissa Stora Ensolla on oman käsityksensä mukaan hyvät mahdollisuudet vahvistaa edelleen johtavaa asemaa ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia kuluttajapakkauskartongissa, aaltopahvin pintakartongissa ja aaltopahvipakkauksissa.

Tavoitteena on tuottaa yli 60 prosenttia konsernin liikevaihdosta uusiutuvista pakkauksista vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiö kertoi tässä kuussa ostavansa hollantilaisen De Jong Packaging Groupin noin 1,02 miljardin euron velattomalla yritysarvolla. Kauppa vahvistaa merkittävästi metsäyhtiön asemaa Euroopan markkinoilla.

Vuonna 1996 perustettu De Jong Packaging Group on Benelux-maiden suurimpia aaltopahvipakkausten valmistajia. Yritys on erikoistunut pääasiassa tuoretuotteiden, verkkokaupan ja teollisuuden aaltopahvipakkauksiin. Se osti vuonna 2021 hollantilaisen De Hoopin paperitehtaan, joka tuottaa aaltopahvin pintakartonkia. De Jong Packagingilla on 17 toimipaikkaa Alankomaissa, Belgiassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä.

Yhtiön tuotevalikoima ja markkina-alueet täydentävät ja parantavat Stora Enson tarjontaa erityisesti tuoretuotteiden, verkkokaupan ja teollisuuden pakkauksissa.

Tulosnäkymät vaisuja

Rakentamisen ratkaisuissa markkina kasvavat rakennusalan puupohjaisten materiaalien lisääntyneen kysynnän vuoksi. Vuoden 2030 tavoitteena Stora Ensolla on nostaa Building Solutions -liiketoiminnan osuus Wood Products -divisioonan myyntivalikoimassa 40 prosenttiin kasvattamalla pääasiassa ristiliimattuja puu- ja viilupuuliiketoimintoja.

Biomateriaali-innovaatioissa yhtiö vauhdittaa kasvua ja kaupallista kehitystä yhdessä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Stora Enson marraskuussa 2020 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan lukuun ottamatta Packaging Solutions -divisioonan ROOC-tavoitetta. De Jong Packagingin hankinnan, divisioonan liiketoimintaportfolion muutosten sekä tulevaisuuden kasvutavoitteiden johdosta Packaging Solutions ROOC -tavoite muutetaan 25 prosentista 15 prosenttiin.

Analyytikot eivät kuitenkaan näe Stora Ensossa tuloskasvua lähivuosina.

Stora Enso ylsi viime vuonna 1,6 euron osakekohtaiseen tulokseen. Tälle vuodelle analyytikoiden konsensusodotus on 1,55 euron, ensi vuodelle 1,3 euron ja vuodelle 2024 1,29 euron osakekohtainen tulos.

Yhtiön tämän vuoden tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on 9,3x, kun viime vuonna se oli 10,1x. Osake arvostetaan lähelle tasesubstanssia, sillä kuluvan vuoden ennusteella laskettu P/B-kerroin on 0,99x.