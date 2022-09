Tässä vuoden houkuttelevimmat työnantajat Suomessa – korkea teknologia on suosiossa

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin houkuttelevimpien työnantajien lisäksi myös tärkeimmät työpaikan kiinnostavuutta lisäävät tekijät.

Nuoriin ammattilaisiin erikoistunut henkilöstöpalvelu- ja rekrytointiyrity Academic Work on julkaissut uuden Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimuksen tulokset.

Vuosittain toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään, millaisia mieltymyksiä ja toiveita työnantajien suhteen on henkilöillä, joilla on valmistumisen jälkeen korkeintaan noin viisi vuotta työkokemusta. Tutkimus avaa nuorten ammattilaisten odotuksia ja toiveita niin työelämää kuin työnantajia kohtaan.

Vuoden 2022 tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 2640 uransa alkuvaiheessa olevaa ammattilaista Suomesta.

Unelmatyöpaikan kriteerit eivät yllätä. Nuoret ammattilaiset odottavat ja toivovat työsuhteelta eniten hyvää palkkaa ja etuuksia (64 %). Toiseksi tärkeimmäksi koettiin yrityksen kulttuuri ja työilmapiiri (54 %) sekä kolmantena yrityksen työtehtävien luonne (52,5 %).

Kymmenen tärkeimmän tekijän listauksen uutena tulokkaana sijalle viisi nousi ensimmäistä kertaa koskaan työntekijälähtöinen, inhimillinen johtaminen. Myös työpaikan sijainti ylsi ensimmäistä kertaa mukaan listaukseen, sijalle seitsemän.

”Koronapandemian jäljiltä on näkyvissä, että työn sosiaaliset ulottuvuudet ovat nousseet uudenlaiseen arvostukseen nyt, kun työnteko on siirtynyt enemmän takaisin työpaikoille. Säännöllisten ja riittävien tulojen tuoman turvan ja vakauden lisäksi nuoret ammattilaiset haluavat viihtyä työpaikalla, jossa on hyvä yhteishenki ja johtaminen”, Academic Work Finlandin toimitusjohtaja Laura Christie.

Vaikka etätyöskentely on osaltaan tullut jäädäkseen, on Christien mukaan vastaajille tärkeää, että näin kaksi vuotta kotoa käsin työskentelyn jälkeen toimistolle voidaan tulla helposti ja kätevästi.

Teknologiayritykset hallitsevat suosituimpien työnantajien listalla

YPAI-tutkimus paljastaa 50 houkuttelevinta työnantajaa nuorten ammattilaisten keskuudessa. Ensimmäiselle sijalle tänä vuonna nousi viime vuoden hopeasijalta videopelejä kehittävä Supercell, joka pudotti viime vuoden ykkösen, kansainvälisen teknologiayhtiö Googlen, kakkossijalle. Kolmantena listalta löytyy viime vuoden tavoin kotimainen hissejä, liukuportaita sekä ovia valmistava KONE.

Kotimaisuus korostui vahvasti kärkisijoilla; Googlen lisäksi ulkomaisista yrityksistä ainoastaan ohjelmistoalan yritys Microsoft ylsi kymmenen suosituimman yrityksen listalle.

Nuoret ammattilaiset arvostavat nyt vakaita ja vakiintuneita työnantajia sekä suuria instituutioita. Listan uusina tulokkaina ovat esimerkiksi sellaisia pitkän historian omaavia työnantajia kuin Paulig, Siemens sekä yliopistot tai ammattikorkeakoulut. Puolustusvoimat nousi ensimmäistä kertaa kiinnostavimpien työnantajien joukkoon, mikä heijastaa osin myös nykyistä maailmantilannetta.

”Nuoret osaajat hakevat tällä hetkellä selkeästi turvallisia vaihtoehtoja. Ei pidä unohtaa toimivan työnantajabrändäyksen merkitystä, jonka ansiosta nuoret ammattilaiset näkevät isot instituutiot aiempaa houkuttelevampina vaihtoehtoina”, Christie kertoo.

Hyvä työympäristö ja mielekkäät työtehtävät kannustavat pysymään työpaikassa

Vuoden 2022 YPAI-tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, mikä saa nuoret ammattilaiset pysymään työssään yli 5 vuotta. Vaikka uransa alkuvaiheessa olevat nimesivät palkan suurimmaksi vaikuttimeksi työn ottamiselle, itse työssä pysymisessä palkkakehitys ja edut olivat vasta kolmannella sijalla (13 %).

Palkkaa tärkeämmäksi nousivat sosiaaliset tekijät, kuten tukeva ja kannustava työympäristö (19 %) sekä jatkuva urakehitys (14 %). Lisäksi työtehtävien luonne koettiin tärkeäksi (10 %).

”Osaavien työntekijöiden sitouttaminen on haastavaa kenelle tahansa työnantajalle. Siksi onkin tärkeää ymmärtää, mikä saa nuoret ammattilaiset pysymään yrityksessä kilpailijan leipiin siirtymisen sijaan. Nuoret ammattilaiset haluavat mielekästä työtä, joka kehittää heidän osaamistansa. Palkasta halutaan enemmänkin, että se heijastaa työn vaatimuksia ja on oikeudenmukainen”, Christie sanoo.

Nuorille ammattilaisille tärkeimmät asiat työelämään liittyen (YPAI-tutkimus, 2022):

Palkka ja edut Yrityksen kulttuuri ja työilmapiiri Työtehtävien luonne Joustavuus & työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen Työntekijälähtöinen johtaminen Kasvu- ja urakehitysmahdollisuudet Sijainti Vastuullisuus (tasa-arvo, ympäristö, eettisyys) Toimiala Yrityksen menestys ja maine

Vuoden 2022 houkuttelevimmat työnantajat, TOP 10 (YPAI-tutkimus, 2022):

Supercell Google KONE Microsoft Remedy Fazer Futurice Rovio Reaktor Marimekko

Vuosittainen Academic Workin YPAI-tutkimus selvittää nuorten ammattilaisten työelämätoiveita Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Ranskassa. Tutkimukseen vastasi tänä vuonna kaiken kaikkiaan yhteensä 14 219 vastaajaa, joista 2640 oli suomalaisia.

