TUKES: Aurinkopaneeleja asennetaan ammattitaidottomasti ja virheellisesti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ilmoituksia virheellisistä ja ammattitaidottomista aurinkosähköjärjestelmien asennuksista.

Sähkön hinnan nousu ja tarve säästää energiaa on saanut kuluttajat kiinnostumaan yhä enemmän aurinkosähköjärjestelmistä.

Aurinkopaneelijärjestelmillä on useita etuja. Ne ovat pitkäikäisiä ja vaativat vain vähän huoltoa ja hyvälaatuisen paneelin teho voi olla vielä 25 vuoden jälkeen vähintään 80 prosenttia alkuperäisestä. Myös taloyhtiöiden on entistä helpompaa ja kannattavampaa siirtyä aurinkosähkön tuottajiksi, kun tuottoa voidaan ohjata myös huoneistojen käyttöön.

Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustuksia asuinrakennuksen omistaville henkilöasiakkaille ja taloyhtiöille energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin. ARAn energia-avustusta voi saada erilaisiin aurinkoenergiaa hyödyntäviin laitteistoihin, kuten aurinkopaneeleihin ja aurinkoenergialaseihin.

Oikein mitoitettu, asennettu ja huollettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen, kustannustehokas ja pitkäikäinen tapa tuottaa puhdasta energiaa. Vastaavasti virheellinen asennus voi aiheuttaa järjestelmässä vikoja, toimimattomuutta ja vaaratilanteita.

Monenlaista huolimattomuutta asennuksissa ja tarkastuksissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) saa viikoittain useita kysymyksiä aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja turvallisuudesta niin asentajilta kuin kuluttajiltakin.

Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti. Huolimattomuutta on ilmennyt sekä asennustöissä että käyttöönottotarkastuksissa eikä järjestelmää koskevista teknisistä vaatimuksista ole aina ollut tietoa.

”Ongelmia on ollut esimerkiksi kaapelien kiinnityksessä ja suojauksessa. Kaapelien kiinnitys on voinut jäädä kokonaan tekemättä tai kaapeleita on kytketty toisiinsa vääränlaisilla liittimillä. Järjestelmän pitäisi kuitenkin kestää mekaanista rasitusta vuosikymmeniä ja myös talviolosuhteita, jolloin kiinnitysten ja suojausten täytyy olla sellaiset, että ne eivät tule alas liikkuvan lumen ja jään mukana”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka.

Hatakan mukaan asennuksia on tehty ilman tarvittavaa oikeutta kiinteistöjen sähköasennuksiin, mikä ei ole lainsäädännön mukaista.

”Tukesin tietoon on tullut ja valvonnassa ilmennyt tapauksia, että sähköturvallisuuslaissa edellytetty sähköurakoitsijan käyttöönottotarkastus, ns. oman työn tarkastus, on tehty vakavan puutteellisesti tai jäänyt tekemättä kokonaan.”

Myös energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön keskittyvä valtionyhtiö Motiva varoittaa aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa ilmenneistä ongelmista, joita kiinnostuksen lisääntyminen energiaomavaraisuutta ja sähkön tuotantoa kohtaan on aiheuttanut.

Kun kauppa käy hyvin, markkinoille on tullut myös vastuuttomia myyjiä, Motiva varoittaa. Tällaisille myyjille kepulikonstitkaan eivät ole vieraita.

”Aurinkosähkömarkkinoilla on viitteitä ylikuumenemisesta, joka johtuu lisääntyneen kysynnän lisäksi jo pidempään jatkuneesta komponenttien ja laitteiden saatavuusongelmista. Myös ammattitaitoisista asentajista on pulaa. Kuluttajien kannattaa nyt harkita huolellisesti tarjolla olevien vaihtoehtojen välillä”, muistuttaa asiantuntija Milja Aarni Motivasta.

Toimittajaksi vain sähkötöihin oikeutettu yritys

TUKES:n mukaan sähkö- ja paloturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa käytetään järjestelmiin perehtynyttä sähköalan ammattilaista.

Turvallisuuden varmistaminen alkaa siitä, että tilaaja valitsee aurinkosähköjärjestelmän toimittajaksi luotettavan ja asiantuntevan yrityksen, jolla on riittävästi aiempaa kokemusta aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja oikeudet asennustöihin. Toimijan oikeuden tehdä sähkötöitä voi kuka tahansa tarkistaa Tukesin ylläpitämästä rekisteristä.

Aurinkosähköjärjestelmälle on tehtävä lisäksi käyttöönottotarkastus ennen laitteiston käyttöönottoa. Tilaajan pitää saada käyttöönottotarkastuksesta sähköalan ammattilaisen allekirjoittama käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Motivan Aurinkosähköä kotiin -kampanja kokoaa tuoretta tietoa ja avaimet käteen -tarjouksia aurinkosähköjärjestelmistä. Kampanjan tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoa aurinkosähköstä ja sen soveltuvuudesta kotitalouksille ja taloyhtiöille sekä tarjota vertailupalvelun avulla tietoa hankintakustannuksista ja palveluntarjoajista.