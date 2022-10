Nämä seikat on syytä tietää aurinkosähköjärjestelmän asennuksesta

Aurinkosähkö kiinnostaa yhä useampia kuluttajia, mutta samalla Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon ilmoitetaan virheellisistä asennuksista ja laiminlyönneistä.

Sähkön hinnan nousu ja tarve säästää energiaa on saanut kuluttajat kiinnostumaan yhä enemmän aurinkosähköjärjestelmistä. Lisäksi aitteistojen hinnat ovat laskeneet nopeasti ja investointi maksaa itsensä jopa noin kymmenessä vuodessa.

Aurinkopaneelijärjestelmillä on useita etuja. Ne ovat pitkäikäisiä ja vaativat vain vähän huoltoa ja hyvälaatuisen paneelin teho voi olla vielä 25 vuoden jälkeen vähintään 80 prosenttia alkuperäisestä.

Myös taloyhtiöiden on entistä helpompaa ja kannattavampaa siirtyä aurinkosähkön tuottajiksi, kun tuottoa voidaan ohjata myös huoneistojen käyttöön.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kertoo, että se myöntää energia-avustuksia asuinrakennuksen omistaville henkilöasiakkaille ja taloyhtiöille energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin. ARAn energia-avustusta voi saada erilaisiin aurinkoenergiaa hyödyntäviin laitteistoihin, kuten aurinkopaneeleihin ja aurinkoenergialaseihin.

Avustuksen ehtona on, että asuinrakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi. Esimerkiksi pientalon energiatehokkuuden tulee korjauksen jälkeen parantua vähintään 44 prosenttia verrattuna rakentamisajankohtaan.

Tukesiin ilmoituksia ammattitaidottomista asennuksista

Kaikki ei kuitenkaan mene aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa kuin Strömssössä.

Energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön keskittyvä valtionyhtiö Motiva varoittaa kuitenkin ongelmasta, jonka kiinnostuksen lisääntyminen energiaomavaraisuutta ja sähkön tuotantoa kohtaan on aiheuttanut.

Aurinkosähkömarkkinat ovat ylikuumentuneet.

Kun kauppa käy hyvin, markkinoille on tullut myös vastuuttomia myyjiä, Motiva varoittaa. Tällaisille myyjille kepulikonstitkaan eivät ole vieraita.

”Aurinkosähkömarkkinoilla on viitteitä ylikuumenemisesta, joka johtuu lisääntyneen kysynnän lisäksi jo pidempään jatkuneesta komponenttien ja laitteiden saatavuusongelmista. Myös ammattitaitoisista asentajista on pulaa. Kuluttajien kannattaa nyt harkita huolellisesti tarjolla olevien vaihtoehtojen välillä”, muistuttaa asiantuntija Milja Aarni valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) saa puolestaan viikoittain useita kysymyksiä aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja turvallisuudesta niin asentajilta kuin kuluttajiltakin, ja Tukesiin on myös tullut ilmoituksia virheellisistä ja ammattitaidottomista asennuksista.

Sähkö- ja paloturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa käytetään järjestelmiin perehtynyttä sähköalan ammattilaista, Tukes painottaa tiedotteessaan.

Oikein mitoitettu, asennettu ja huollettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen, kustannustehokas ja pitkäikäinen tapa tuottaa puhdasta energiaa. Sen sijaan virheellinen asennus voi aiheuttaa järjestelmässä vikoja, toimimattomuutta ja vaaratilanteita.

Ennen aurinkosähköjärjestelmän hankkimista kannattaa perehtyä kunnolla aiheeseen. Tukesin verkkosivulle on koottu perustietoa aurinkopaneelien asennusoikeuksista ja niitä koskevista teknisistä vaatimuksista.

Tukesin tietoon tullut asennusvirheitä ja laiminlyöntejä

Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti. Huolimattomuutta on ilmennyt sekä asennustöissä että käyttöönottotarkastuksissa. Järjestelmää koskevista teknisistä vaatimuksista ei ole aina ollut tietoa.

”Ongelmia on ollut esimerkiksi kaapelien kiinnityksessä ja suojauksessa. Kaapelien kiinnitys on voinut jäädä kokonaan tekemättä tai kaapeleita on kytketty toisiinsa vääränlaisilla liittimillä. Järjestelmän pitäisi kuitenkin kestää mekaanista rasitusta vuosikymmeniä ja myös talviolosuhteita, jolloin kiinnitysten ja suojausten täytyy olla sellaiset, että ne eivät tule alas liikkuvan lumen ja jään mukana”, kertoo Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka.



Asennuksia on tehty myös ilman tarvittavaa oikeutta kiinteistöjen sähköasennuksiin, mikä ei ole lainsäädännön mukaista.

Tukesin tietoon on tullut ja valvonnassa ilmennyt tapauksia, että sähköturvallisuuslaissa edellytetty sähköurakoitsijan käyttöönottotarkastus, niin sanottu oman työn tarkastus, on tehty vakavan puutteellisesti tai jäänyt tekemättä kokonaan, Hatakka kertoo.

Mitä kuluttajan on hyvä tietää aurinkosähköasennuksista?

Turvallisuuden varmistaminen alkaa siitä, että valitset aurinkosähköjärjestelmän toimittajaksi luotettavan ja asiantuntevan yrityksen, jolla on riittävästi aiempaa kokemusta aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja oikeudet asennustöihin. Toimijan oikeuden tehdä sähkötöitä voi tarkistaa Tukesin rekisteristä.



Aurinkosähköjärjestelmälle on tehtävä käyttöönottotarkastus ennen laitteiston käyttöönottoa. Tilaajan pitää saada käyttöönottotarkastuksesta sähköalan ammattilaisen allekirjoittama käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Se on järjestelmän asennuksesta vastaavan urakoitsijan kirjallinen vakuutus siitä, että järjestelmä on toteutettu turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Pöytäkirjassa pitää olla mittausten ja testausten tulokset sekä Tukesin rekisteristä löytyvän, asennuskokonaisuudesta vastaavan sähköurakoitsijan ja vastuuhenkilön, eli sähkötöiden johtajan, tiedot. Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastukseen liittyy erityisiä laitteistokohtaisia testauksia, joiden tulokset ovat osa käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa.

”Sähköurakoitsija vastaa koko järjestelmän turvallisuudesta ja oikeasta asennuksesta. Sähköurakoitsijan tulee valvoa, että paneeliston ja johtojärjestelmien asennus tehdään ammattitaitoisesti ja vaatimusten mukaisesti”, korostaa Hatakka.

Tukes suosittaa, että laitteiden toimintaa seurataan aktiivisesti. Jos järjestelmän toiminta poikkeaa normaalista, on syytä ottaa yhteyttä järjestelmän toimittajaan tai huoltoon.

Erilaiset järjestelmät tarkoittavat erilaisia vaatimuksia

Aurinkosähköjärjestelmät voidaan jakaa Tukesin mukaan kahteen ryhmään: itsenäisesti niin sanotusti saarekekäytössä toimivat järjestelmät ja jakeluverkon kanssa rinnakkain toimivat.

Itsenäisiä järjestelmiä asennetaan muun muassa kesämökeille ja rakennuksiin, joilla ei ole sähköliittymää. Tällaiset järjestelmät toteutetaan yleensä 12V/24V tasasähkö(DC)-järjestelmänä, eivätkä ne tällöin vaadi erillistä oikeutta sähkötöihin. Riittävät perustiedot ja asennusohjeiden noudattaminen ovat silti välttämättömyys. Vastuu turvallisesta toteutuksesta on asentajalla.

Kuluttajan kannalta varminta on hankkia valmis pakettiratkaisu, jossa järjestelmän valmistaja on valinnut turvalliset ja yhteensopivat komponentit.

Sähköverkon kanssa rinnakkain toimiva, esimerkiksi asuinkiinteistön tai maatilan sähköverkkoon liitettävä aurinkosähköjärjestelmä on asennuskokonaisuus, joka edellyttää asentajalta oikeutta sähkötöihin. Aurinkosähköjärjestelmän jakeluverkkoon liittämiseen tarvitaan myös lupa alueen jakeluverkkoyhtiöltä.

Toistaiseksi melko vähän tulipaloja

Riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo, että aurinkosähköjärjestelmään, kuten muihinkin sähköjärjestelmiin, liittyy tulipalon riski.

”Aurinkosähköjärjestelmistä alkaneita tulipaloja on Suomessa vielä melko vähän, niitä on toistaiseksi ollut noin kymmenen vuodessa”, Jämsä kertoo.

Jämsän mukaan tiedossa olevia palon syttymissyitä ja palovaaraa aiheuttavia vikaantumisia ovat viat kaapeloinneissa ja liitoksissa sekä järjestelmän akustopalot.

”Yleisiä syttymissyitä ovat myös järjestelmien vikaantuminen mekaanisen vaurion seurauksena, lintujen ja jyrsijöiden aiheuttamat vauriot sekä huolimattomat tai omatoimiset asennukset ja järjestelmän riittämätön kunnon seuranta.”



Jämsä painottaa, että järjestelmien yleistyessä paloturvallisuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Pelastuslaitokset ovat hänen mukaan valmistelemassa yhteistä ohjetta aurinkosähköturvallisuuden parantamiseksi.