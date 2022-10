Cargotecin osake kiitää nousussa ennätyksellisen tulosraportin siivittämänä

Lastin- ja kuormankäsittelykoneiden valmistajan ydinliiketoimintojen vahva suoritus jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiö ylsi kaikkien aikojen korkeimpaan vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Cargotecin uudistetun strategian ydinliiketoimintojen Hiabin ja uuden Kalmarin suoritus jatkui vahvana myös kolmannella vuosineljänneksellä, minkä seurauksena yhtiö teki ennätyksellisen tuloksen vertailukelpoisessa liikevoitossa, tilauskannassa, liikevaihdossa ja huoltoliiketoiminnan liikevaihdossa.

Tilauskirjat ovat pulleat. Cargotecin saadut tilaukset kasvoivat heinä-syyskuussa 16 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 1,15 miljardia euroa. Tilauskanta nousi kauden lopussa 3,7 miljardiin euroon, kun vuotta aiemmin tilauskanta oli 2,8 miljardia euroa.

Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa. Tilauskanta saavutti jälleen uuden ennätyksen kasvaen 38 prosenttia vertailukaudesta ja noin neljä prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Kuva: Cargotec Oyj.

Liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 27 prosenttia ja oli 1,0 miljardia euroa. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22 prosenttia 323 miljoonaan euroon. Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 97 prosenttia ja oli 276 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 43 prosenttia vertailukaudesta ja oli 93 miljoonaa euroa.

Cargotecilta osattiin odottaa selvää tulosparannusta, mutta toteuma onnistui silti ylittämään odotukset. Analyytikoiden konsensusodotus vertailukelpoiselle liikevoitolle oli 80 miljoonaa euroa.

Kuva: Cargotec.

Strategia tuottaa tulosta

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kertoo, että kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli kaikkien aikojen korkein, ja kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto nousi jo 12 miljoonaa euroa koko viime vuotta korkeammaksi.

Cargotec haluaa keskittyä entistä enemmän ydinliiketoimintaan. Siksi ei ole ihme, että toimitusjohtaja kertoo olevansa erityisen tyytyväinen ydinliiketoimintojen vertailukelpoisen liikevoittoprosentin noustua 11 prosenttiin, kun vertailukaudella se oli alle 9,0 prosenttia.

Makrotalouden haasteet rajoittivat kuitenkin Cargotecin kasvumahdollisuuksia.

”Komponenttipula, kuorma-autojen toimitusviiveet ja globaalit logistiikkahaasteet rajoittivat edelleen kykyämme vastata kysyntään täysimääräisesti, mutta onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme 27 prosenttia vertailukaudesta. Kustannusten yleinen nousu koskee myös meitä, mutta olemme pääosin pystyneet siirtämään kohonneet kustannukset hintoihimme”, Vehviläinen toteaa.

Huoltoliiketoimintamme suoritus kolmannella vuosineljänneksellä oli Vehviläisen mukaan erinomainen.

”Liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein, ja saadut tilaukset kasvoivat 20 prosenttia vertailukauteen nähden. Hyvää kehitystä selittää muun muassa verkkoyhteydellä varustettujen laitteidemme korkeana säilyneet käyttöasteet, mikä tukee varaosamyyntiä.”

Cargotec on toteuttanut maaliskuussa julkistamaansa täsmennettyä strategiaa nyt puolen vuoden ajan. Vehviläisen mukaan Cargotec aikoo keskittyä jatkossa kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabissa ja Kalmarin pienemmissä kontinkäsittelylaitteissa sekä vetäytyä Kalmarin raskaiden satamanostureiden liiketoiminnasta.

”Kerroimme heinäkuussa, että Kalmar suunnittelee siirtävänsä Rainbow Industries Co. Ltd. -yhtiölle raskaiden nostureiden immateriaalioikeudet ja niihin liittyviä omaisuuseriä Kiinassa. Prosessi on loppusuoralla, ja suoritamme parhaillaan viimeisten omaisuuserien siirtoa”, toimitusjohtaja toteaa.

Yhtiö on myös tarkastellut toimintamalliaan, jotta se palvelisi uudistuvaa yhtiötä parhaalla mahdollisella tavalla.

Cargotec ilmoitti maaliskuussa MacGregor-liiketoiminta-alueen strategisten vaihtoehtojen arvioinnista, mikä sisältää myös liiketoiminnan mahdollisen myynnin. Arviointityö on Vehviläisen mukaan edelleen käynnissä.

Hybridilaitteilla hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä

Panostukset vastuullisen tarjooman kehittämiseksi tuottaa tulosta, kun ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto lähes kaksinkertaistui vertailukaudesta ja muodosti 27 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

”Kalmarin hybridikuljetus- ja konttilukkien tilausten määrä ylitti vuosineljänneksellä 500 kappaletta maailmanlaajuisesti. Näiden hybridilaitteiden avulla saavutetaan elinkaaren aikana yli 400 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähennykset verrattuna perinteisiin vastaaviin laitteisiin, mikä vastaa 174 000 henkilöauton vuotuisia päästöjä. Jatkamme voimakkaita tuotekehityspanostuksiamme, esimerkiksi Hiab esitteli vuosineljänneksellä maailman ensimmäisen pääosin fossiilivapaasta teräksestä valmistetun koukkulaitteen”, Vehviläinen kertoo.

Cargotec täsmensi koko vuotta koskevia näkymään ja arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan 88–118 miljoonaa euroa vuoden 2021 232 miljoonasta eurosta.

Aiemmin heinäkuussa yhtiö oli arvioinut vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2021.

Cargotecin tulosraportti oli sijoittajille positiivinen yllätys ja osake kipusi lähes 14 prosenttia.