Incap nostaa näkymiään, osake reippaassa nousussa

Elektroniikan sopimusvalmistaja Incap julkisti toisen positiivisen tulosvaroituksen tänä vuonna.

Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto vuonna 2022 ovat merkittävästi suurempia kuin vuonna 2021. Liikevaihto- ja liikevoittoennusteen noston taustalla vaikuttavat parempi näkyvyys asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön oma arvio liiketoiminnan kehittymisestä.

Incap on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei odottamattomia Incapin liiketoimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia tapahdu esimerkiksi komponenttien saatavuudessa.

Aiemmin Incap arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2021.

Kuluvan vuoden toinen vuosineljännes oli Incapin historian paras liikevaihdolla ja liikevoitolla mitattuna. Liikevaihto kasvoi 82 prosenttia vertailukaudesta ja oli 61 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Otto Pukk kertoi tulosraportin yhteydessä, että liikevaihto jatkoi kasvuaan sekä edellisvuodesta että vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna vahvan elektroniikan kysynnän ja kaikkien aikojen korkeimman tilauskannan tukemana.

Oikaistu liikevoitto kasvoi 96 prosenttia vertailukaudesta ja oli 8,8 miljoonaa euroa.

”Kannattavuutemme parani tämänhetkisen tuotevalikoiman ja työntekijöidemme valtavan työn ansiosta materiaalien hankinnassa haasteellisissa markkinaolosuhteissa. Rajoitetun komponenttien saatavuuden ja toimitusketjuun liittyvien haasteiden jatkuessa pidämme varastomme korkealla tasolla tukeaksemme tulevaa kasvua. Kasvavat palkka-, energia- ja raaka-ainekustannukset tarkoittavat korkeampia elektroniikan hintoja loppuasiakkaille”, Pukk kertoi.

Vastatakseen kasvavaan markkinakysyntään Incap on investoinut tehtaisiinsa Intiassa ja Euroopassa.

Pukkin mukaan Intian kolmannen tehdasprojektin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, ja se etenee suunnitelmien mukaisesti. Toimitusjohtajan mukaan Euroopassa Incap Viron yksikkö uudistaa kaksi nykyistä SMT-tuotantolinjaa ja lisää kolmannen Kuressaaren tehtaalle. Uudet tuotantolinjat avataan tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Lisäksi Incap Slovakia investoi myös uuteen teknologiaan ja korvaa yhden nykyisistä SMT-linjoista ja lisää selektiivisen juotoskoneen tehtaalle.

Incapin osake on Helsingin pörssissä yli seitsemän prosentin nousussa pörssitiedotteen julkaisun ansiosta.

Incapin liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2022 julkaistaan 27. lokakuuta.