Venäjän kaasutoimitukset Italiaan lakkaavat – Energiayhtiö Eni tuo kaasua Afrikasta

Italia on hyvin riippuvainen venäjäisestä maakaasusta.

Venäjän valtion kontrolloima kaasuyhtiö Gazprom on keskeyttänyt maakaasutoimitukset Italiaan, mikä pahentaa Euroopan syvenevää energiakriisiä. Toimitusten pysäyttämisestä kertoi Italian suurin öljy-yhtiö Eni SpA verkkosivuillaan lauantaina.

”Gazprom ilmoitti, että se ei pysty vahvistamaan tälle päivälle pyydettyjä kaasumääriä ja totesi, että kaasutoimitukset Itävallan kautta eivät ole mahdollisia. Tämän vuoksi tämän päivän venäläiset kaasutoimitukset Enille Tarvisiossa sijaitsevan tulopisteen kautta jäävät nollille”, Eni kertoo.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Enin tiedottaja kertoi, että Itävalta näyttää saavan kaasua Gazpromilta.

”Työskentelemme Gazpromin kanssa tarkistaaksemme, onko mahdollista aktivoida virtaukset Italiaan uudelleen”, tiedottaja totesi

Italia on ollut yksi Euroopan suurista venäläisen kaasun käyttäjistä, sillä lähes puolet maan sähköstä tuotetaan maakaasulla, josta noin 40 prosenttia tulee Venäjältä. Italian vihreästä siirtymästä vastaava ministeri Roberto Cingolani myönsi alkuvuonna, että Italia on tehnyt virheen olemalla riippuvainen tuontienergiasta.

Eni SpA on hankkinut yhä enemmän korvaavaa kaasua Italiaan Algeriasta ja Egyptistä.

Italian kaasun hinnat ovat viime viikkoina olleet alhaisemmat kuin Luoteis- ja Itä-Euroopan hinnat Algeriasta tulevan kaasun tuonnin lisääntymisen ansiosta.

Muutkin Euroopan maat ovat kiirehtineet etsimään vaihtoehtoja venäläiselle kaasulle ja suojautumaan toimituskatkoksilta, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin jatkaa energian avulla Euroopan unionin painostamista Venäjälle asetettujen pakotteiden vähentämiseksi. EU on jatkuvasti kiristänyt Venäjään kohdistuvia talouspakotteita Ukrainan sodan aikana.

Italian kaasun katkaisu tapahtuu muutama päivä sen jälkeen, kun vedenalaiset räjähdykset rampauttivat Euroopalle keskeisen Venäjän ja Euroopan yhdistävän Nord Stream -kaasuputken.

Viimeaikaiset selvitykset osoittavat, että kaasuputkistossa on tapahtunut räjähdyksiä ja ne ovat sabotaasia, eivät vahinkoja. Taustalla on luultavasti valtiollinen taho, mutta länsimaat eivät ole vielä halunneet nostaa syyttävää sormea Venäjää kohtaan. Venäjä on syyttänyt kaasuputkien sabotoinnista Yhdysvaltoja.